Mumbai traffic diversion: आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी भारताच्या दौऱ्यावर आला आहे. शनिवारी कोलकत्ता आणि हैद्राबादच्या भेटीनंतर आता आज रविवारी तो मुंबईमध्ये असणारा आहे. यामुळे गर्दी लक्षात घेता मुंबईतील अनेक मार्गांवरील वाहतूक वळवली आहे. ट्रॅफिक अ‍ॅडव्हायझरी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 14, 2025, 08:39 AM IST
Messi in India: मुंबईत मेस्सी! 'या' मार्गांवरील वाहतूक वळवली, पार्किंग निर्बंधही; पाहा ट्रॅफिक अ‍ॅडव्हायझरी
Lionel Messi Mumbai Visit Traffic Diversions and Restrictions Announced: आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीच्या मुंबई दौऱ्यावर आज असणार आहे. तो मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर आपल्या चाहत्यांना भेटणार आहे. याच  पार्श्वभूमीवर मुंबई वाहतूक पोलिसांनी 14 डिसेंबर रोजी वानखेडे स्टेडियम परिसरासाठी विशेष ट्रॅफिक अ‍ॅडव्हायझरी जारी केली आहे. या दिवशी दुपारी 12 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी आणि वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना प्रवासाची योग्य आखणी करण्याचे आवाहन केले असून, स्टेडियम परिसरात अनावश्यक गर्दी करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, रस्ते वळवणूक आणि पार्किंगवरील निर्बंध लक्षात घेता लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

वाहतूक वळवणूक आणि पार्किंग निर्बंध

डीसीपी (दक्षिण वाहतूक) प्रशांत परदेशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी 12 ते रात्री 11 या वेळेत खालीलप्रमाणे वाहतूक बदल लागू राहतील—

वीर नरिमन रोड आणि दिनशॉ वच्छा रोडवर पार्किंगस मनाई राहील.

डी रोड हा एन.एस. रोड (मरीन ड्राइव्ह) जंक्शनपासून ई आणि सी रोडच्या जंक्शनपर्यंत एकेरी (पश्चिमेकडून पूर्वेकडे) वाहतुकीसाठी खुला असेल.

ई रोड हा डी रोडच्या जंक्शनपासून क्रॉस जंक्शनपर्यंत एकेरी (दक्षिणेकडे जाणारा) राहील.

चर्चगेट जंक्शन ते ई रोड दरम्यानचा वीर नरिमन रोड, जो सामान्यतः प्रवेशासाठी बंद असतो, तो दक्षिण दिशेने वाहतुकीसाठी खुला ठेवण्यात येणार आहे.

'हे' रस्ते राहणार बंद

वाहतूक व्यवस्थापनासाठी काही प्रमुख रस्ते पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहेत—

  • एअर इंडिया जंक्शन ते मफतलाल जंक्शन हा मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद राहील.
  • प्रिन्सेस स्ट्रीट ब्रिज ते एअर इंडिया जंक्शनपर्यंतचा नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड (दक्षिण दिशेने) बंद राहील.
  • मरीन ड्राइव्ह ते वरळी (ताडदेवमार्गे) कोस्टल रोड दक्षिण आणि उत्तर दिशेने जाणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

पर्यायी मार्ग कोणते? 

वाहनचालकांसाठी खालील पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. 

  • पंडित पलुस्कर चौक (ऑपेरा हाऊस) – महर्षी कर्वे रोड
  • चर्नी रोड – मरीन लाईन्स – अहिल्याबाई होळकर चौक (चर्चगेट) – रामनाथ पोद्दार चौक (गोदरेज जंक्शन)
  • हाजी अली जंक्शन – पेडदार रोड – ऑपेरा हाऊस मार्ग
  • प्रिन्सेस स्ट्रीट ब्रिजवरून श्यामलदास गांधी मार्गाने वर्धमान चौकाकडे वळावे

नागरिकांना आवाहन

मुंबई वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना संयम बाळगण्याचे, वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे आणि शक्यतो सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. लिओनेल मेस्सीच्या कार्यक्रमामुळे होणारी गर्दी लक्षात घेता, वेळेत प्रवासाची योजना करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

 

