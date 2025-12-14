Lionel Messi Mumbai Visit Traffic Diversions and Restrictions Announced: आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीच्या मुंबई दौऱ्यावर आज असणार आहे. तो मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर आपल्या चाहत्यांना भेटणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई वाहतूक पोलिसांनी 14 डिसेंबर रोजी वानखेडे स्टेडियम परिसरासाठी विशेष ट्रॅफिक अॅडव्हायझरी जारी केली आहे. या दिवशी दुपारी 12 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी आणि वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना प्रवासाची योग्य आखणी करण्याचे आवाहन केले असून, स्टेडियम परिसरात अनावश्यक गर्दी करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, रस्ते वळवणूक आणि पार्किंगवरील निर्बंध लक्षात घेता लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
डीसीपी (दक्षिण वाहतूक) प्रशांत परदेशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी 12 ते रात्री 11 या वेळेत खालीलप्रमाणे वाहतूक बदल लागू राहतील—
वीर नरिमन रोड आणि दिनशॉ वच्छा रोडवर पार्किंगस मनाई राहील.
डी रोड हा एन.एस. रोड (मरीन ड्राइव्ह) जंक्शनपासून ई आणि सी रोडच्या जंक्शनपर्यंत एकेरी (पश्चिमेकडून पूर्वेकडे) वाहतुकीसाठी खुला असेल.
ई रोड हा डी रोडच्या जंक्शनपासून क्रॉस जंक्शनपर्यंत एकेरी (दक्षिणेकडे जाणारा) राहील.
चर्चगेट जंक्शन ते ई रोड दरम्यानचा वीर नरिमन रोड, जो सामान्यतः प्रवेशासाठी बंद असतो, तो दक्षिण दिशेने वाहतुकीसाठी खुला ठेवण्यात येणार आहे.
वाहतूक व्यवस्थापनासाठी काही प्रमुख रस्ते पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहेत—
वाहनचालकांसाठी खालील पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत.
मुंबई वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना संयम बाळगण्याचे, वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे आणि शक्यतो सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. लिओनेल मेस्सीच्या कार्यक्रमामुळे होणारी गर्दी लक्षात घेता, वेळेत प्रवासाची योजना करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.