English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zee 24 Taas LIVE : माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस मुंबईला रवाना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 December 2025: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सध्या एकिकडे सत्ताधारी नागरिकांचं लक्ष वेध विविध घोषणा करत असतानाच विरोधकसुद्धा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मोर्चेबांधणी करताना दिसत आहेत. राज्यातील राजकीय घडामोडीना वेगळं वळण मिळालं आहे ते म्हणजे माणिकराव कोकाटे यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईनं. आता इथून पुढं नेमकी कोणती कारवाई कोकाटेंना शेकणार आणि राज्यात सामान्य नागरिकांसाठीच्या कोणत्या घडामोडी दिवसभरात लक्ष वेधून घेणार याबाबतच्या सर्व अपडेट एका क्लिकवर. 

Updated: Dec 18, 2025, 04:05 PM IST
Zee 24 Taas LIVE : माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस मुंबईला रवाना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 December 2025: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सध्या एकिकडे सत्ताधारी नागरिकांचं लक्ष वेध विविध घोषणा करत असतानाच विरोधकसुद्धा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मोर्चेबांधणी करताना दिसत आहेत. राज्यातील राजकीय घडामोडीना वेगळं वळण मिळालं आहे ते म्हणजे माणिकराव कोकाटे यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईनं. आता इथून पुढं नेमकी कोणती कारवाई कोकाटेंना शेकणार आणि राज्यात सामान्य नागरिकांसाठीच्या कोणत्या घडामोडी दिवसभरात लक्ष वेधून घेणार याबाबतच्या सर्व अपडेट एका क्लिकवर.

About the Author
Tags:
zee 24 taas live

इतर बातम्या

शरद पवारांची साथ कोणाला? राऊतांसोबतच्या बैठकीचे Inside Deta...

महाराष्ट्र बातम्या