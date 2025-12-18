Zee 24 Taas LIVE : माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस मुंबईला रवाना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 December 2025: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सध्या एकिकडे सत्ताधारी नागरिकांचं लक्ष वेध विविध घोषणा करत असतानाच विरोधकसुद्धा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मोर्चेबांधणी करताना दिसत आहेत. राज्यातील राजकीय घडामोडीना वेगळं वळण मिळालं आहे ते म्हणजे माणिकराव कोकाटे यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईनं. आता इथून पुढं नेमकी कोणती कारवाई कोकाटेंना शेकणार आणि राज्यात सामान्य नागरिकांसाठीच्या कोणत्या घडामोडी दिवसभरात लक्ष वेधून घेणार याबाबतच्या सर्व अपडेट एका क्लिकवर.