Maharashtra Breaking News Today LIVE: आणखी एक पक्ष फुटणार? आमदारांना भाजपाकडून 30 कोटी रुपयांची ऑफर?

माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सुनेने केलेल्या जादूटोणा आणि कथित अघोरी प्रथांच्या गंभीर आरोपांनंतर या प्रकरणातील तपासाला वेग आला आहे. या प्रकरणात नाव आलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील कोलगाव येथील फिरोज बाबा याला ठाणे पोलिसांनी शनिवारी दुपारी सावंतवाडी पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेतले आहे. विनायक राऊत, त्यांचा मुलगा गितेश राऊत यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध दाखल गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. फिरोज बाबा याच्यावर तक्रारदार महिलेने तिच्यावर कथित जादूटोणा आणि अघोरी विधी केल्याचा आरोप आपल्या फिर्यादीत केला आहे. त्यानंतर ठाणे पोलिसांचे पथक सावंतवाडीत दाखल झाले आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कोलगाव येथून फिरोज बाबाला ताब्यात घेण्यात आले.
25 ते 40 टक्के पाणी कपात लागू होती. खडकवासला साखळी धरणात 16 टीएमसी पाणीसाठा जमा झाल्याने पुणे मनपाने पाणीकपात तुर्तात रद्द केली आहे. वारीदरम्यान सुरू झालेला नियमित पाणी पुरवठा सोमवारपासून तसाच सुरू राहणार आहे, अशी माहिती महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिली.
गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांची तिकिटे आरक्षित केली जात आहेत. आरक्षणासाठी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होत असून अनेक गाड्यांची प्रतीक्षा यादीची मर्यादा पार झाल्याने 'रिग्रेट'चा संदेश दाखवण्यात येत आहे. विशेषतः मुंबई-गोवा मार्गावरील कोकणकन्या, मंगळुरू एक्स्प्रेससह प्रमुख गाड्यांमध्ये आरक्षित तिकीट मिळणे प्रवाशांसाठी कठीण झाले आहे. यंदा 14 सप्टेंबर रोजी गणेशचतुर्थी असून गावी जाणाऱ्यांची तिकीट काढण्यासाठी धडपड सुरू आहे. रेल्वे सुटण्याच्या 60 दिवस आधीपासून रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करण्यास सुरुवात झाली आहे. 10 जुलै रोजीपासून 8 सप्टेंबर रोजीचे तिकीट काढण्यास सुरुवात झाली आहे. कोकणवासीय आरक्षण केंद्रावर, आयआरसीटीसी आणि खासगी संकेतस्थळावरून व अन्य पर्यायी मार्गावरून तिकिटे काढली जात आहेत.
भांडूपमधील शिवसेनेच्या (ठाकरे) नगरसेविका आणि खासदार संजय दिना पाटील यांची कन्या राजुल पाटील यांनी आपण ठाकरे परिवारासोबत आहोत अशी भूमिका घेतली असली तरी त्या गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महापालिकेत येतात पण, पक्षापासून आलिप्त राहत असल्याचे चित्र आहे. 'मातोश्री' वर झालेल्या
बैठकीलाही त्या उपस्थित नव्हत्या. दोनच दिवसांपूर्वी आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक घेतली होती. या बैठकीला दोन तीन नगरसेवक अनुपस्थित होते. मात्र ते रितसर परवानगी घेऊन गैरहजर राहिले होते. राजुल पाटील या देखील बैठकीला आल्या नव्हत्या, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
'मी ‘रील स्टार’ आहे की ‘रिअल स्टार’, हे मुंबईकर ठरवतील', अशा शब्दात महापौर रितू तावडे यांनी भर सभागृहात मध्यरात्री विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. पावसाळ्यात ज्या-ज्या ठिकाणी आपत्तीजन्य घटना घडल्या, त्या प्रत्येक ठिकाणी मी स्वतः उपस्थित राहिले होते, याचीही आठवण त्यांनी यावेळी विरोधकांना करून दिली. पावसाळी दुर्घटनांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेली विशेष बैठक सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आरोपांमुळेच अधिक गाजली. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पडलेल्या पावसामुळे विविध दुर्घटनांमध्ये 10 जणांचा मृत्यू झाला. तसेच बाराशेहून अधिक झाडे व फांद्या कोसळल्यामुळे काही जण जखमी झाले. त्यामुळे मुंबईत पावसाळ्यात उद््भवणाऱ्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळणे, नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर सखोल चर्चा व्हावी या उद्देशाने शुक्रवारी १० जुलै रोजी पालिका सभागृहाची विशेष बैठक बोलवण्यात आली होती. मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार, काँग्रेसचे अश्रफ आझमी तसेच शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या श्रद्धा जाधव आणि टी. जगदीश यांच्या मागणीनुसार या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रासह देशातील सुमारे 70 टक्के भागात मान्सूनच्या ढगांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे उपग्रह छायाचित्रांमधून दिसून आले आहे. त्यामुळे मान्सून कमकुवत झाल्याची चिंता व्यक्त होत असली, तरी हवामान खात्याने पुढील काही दिवसांत पावसाची तीव्रता पुन्हा वाढण्याची शक्यता वर्तविली आहे.
इराण-अमेरिकेमधील अंतरिम युद्धविरामाचा करार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी शनिवारी एकमेकांना नव्याने धमक्या दिल्याने गोत्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'टूथ सोशल'वर "माझ्या हत्येची धमकी दिलेल्या इराणने कृती केल्यास किंवा तसा प्रयत्न केल्यास एक हजार क्षेपणास्त्रे इराणवर डागण्यात येतील आणि त्यानंतरही हजारो क्षेपणास्त्रे त्यांच्यावर डागण्यात येतील," अशी थेट धमकी दिली. इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्ययात्रेत ट्रम्प यांच्या हत्येची उघडपणे मागणी करणारे फलक आणि घोषणा करण्यात आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर संतप्त ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला.
रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध सुरू असलेल्या मनी लॉन्डरिंग तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आणखी एक मोठी कारवाई करत रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड प्रकरणात 1021 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणी ईडीने अंबानी यांची एकूण 20 हजार 367 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. आरएचएफएल आणि आरसीएफएल प्रकरणाचा तपास सीबीआय सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील अनेक बँकांच्या तक्रारींवरून नोंदविलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे सुरु करण्यात आला होता.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांना भाजपाची ३० कोटी रुपयांची ऑफर दिल्याचा आरोप ओमर अब्दुल्लांनी केला आहे. या दाव्याने एकच खळबळ उडाली आहे. ओमर अब्दुलांच्या दाव्यामुळे आणखी एक पक्ष फुटणार का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. जम्मू-काश्मीरमधील सरकार अस्थिर करण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षात फूट पाडण्याचे प्रयत्न भाजपा करत असल्याचा आरोपही ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे.
नंदुरबारमधून बिषबाधेची धक्कादायक घटना समोर येत आहे. शहादा शहरातील समाज कल्याण वस्तीगृहात 40 ते 50 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची माहिती आहे. यातील तीन विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. इतर सर्व विद्यार्थ्यांवर शहादा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. निष्कृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जात असल्याची तक्रार याआधी देखील केल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिली.
माढाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी एका जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्याला फोनवरून शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला जातोय. सोशील मीडियावरून एक ऑडिओ क्लिप वायरल होतीय. यात कामाबाबत अधिका-याला शिवीगाळ केल्याचं ऐकायल येतंय. मात्र या ऑडिओ क्लिपची झी 24 तास पुष्टी करत नाही.
पवार एनडीएमध्ये येतील असं वाटत नाही, असं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. शिंदेंचं कार्यालय जवळ असल्यानं एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याचंही भुजबळ म्हणाले आहेत. शरद पवारांसाठी सगळीकडे रेड कार्पेट असतं, असं सूचक विधानही भुजबळांनी केलं आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आज पंढरपूर दौऱ्यावर आहेत. आषाढी वारी पार्श्वभूमीवर एस. टी. महामंडळाच्या तयारीचा आढावा घेणार आहेत. सरनाईक एसटीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली आणि तुकोबारायांच्या पालख्यांनी वारी मार्गावरील अवघड टप्पा सर केला आहे. हिरवाईने नटलेल्या दिवे घाटात वारकऱ्यांच्या भक्तीचा सागर पहायला मिळाला. दिवे घाट पार करून ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचा मुक्काम सासवडमध्ये आहे. तर तुकाराम महाराजांची पालखी लोणी काळभोरला मुक्कामी असणार आहे.
ईश्वरपूर नगराध्यक्षांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुडे यांचा नगराध्यक्ष पद रद्द झालं आहे. जिल्हाधिकारी मैनाक घोष यांच्याकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. मलगुंडे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली आहे. अतिक्रमण व बांधकाम अनियमित प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला आहे. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली ईश्वरपूर नगरपरिषदवर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची सत्ता आहे. नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आनंदराव मलगुंडे यांचा विजय झाला होता. मलगुंडेंच्या नगराध्यक्ष पद रद्दझाल्यामुळे जयंत पाटलांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला नाशिकमध्ये अशोका विमेन्स हॉस्पिटलचे उद्घाटन करण्यासाठी ते दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास नाशिकमध्ये उपस्थित असतील. त्यांच्यासोबत छगन भुजबळ गिरीश महाजन आणि मुख्यमंत्रीही उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे.
महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MRIDC), महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रात नव्याने उभारण्यात आलेल्या चार रेल्वे उड्डाणपूल (ROB), चार रेल्वे सबवे आणि एक रेल्वे अंडरब्रिज (RUB) प्रकल्पांचे लोकार्पण स्मॉल फॅक्टरी एरिया, वर्धमान नगर, नागपूर येथे होत आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित असतील.
मोशी दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा 8 वर पोहोचला आहे. 1 जण अजूनही ढिगाऱ्याखालीच आहे. या व्यक्तीला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरुच आहेत. मोशी दुर्घटनेत आणखी 7 मृतदेह शनिवारी बाहेर काढले आहेत. आतापर्यंत 14 जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे. दुर्घटनेत आतापर्यंत 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 July 2026: महाराष्ट्राबरोबरच राज्यातील तसेच देश-विदेशातील ताज्या बातम्यांचा आढावा तुम्ही या ठिकाणी जाणून घेऊ शकतात. महाराष्ट्रामध्ये सध्या विठ्ठलमय वातावरण असून आज तुकोबांची पालखी सासवड मुक्कामी आहे. याचबरोबर राज्यातील पाऊस आणि इतर घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घेऊयात...