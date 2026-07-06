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Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वेवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी

Breaking News Today 6 July Rain Updates: भारतीय हवामान विभागाने वर्तविलेल्या मुसळधार पाऊस व अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आज शाळा-कॉलेज बंद ठेवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील पावसाच्या अपडेट्सबरोबरच दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स तुम्हाला या ठिकाणी वाचता येतील. ताज्या अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करा...

Written BySwapnil GhangaleEdited By:Neha Choudhary
Published: Jul 06, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:41 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वेवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी
06 July 2026 10:41 AM (IST)

पुणे भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटात वाहतूक विस्कळीत

अनेक ठिकाणी दरड कोसळली त्यामुळे 4 ते 5 गाड्यात मधीच अडकल्या आहेत 

या गाडीत दरडींच्या मधील अडकल्या आहेत 

रात्रीपासून या गाड्यात अडकल्या आहेत .

06 July 2026 10:31 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मावळ तालुक्यातील पाटण गावात आज पहाटे एका घरावर दरड

मावळ तालुक्यातील पाटण गावात आज (६ जुलै) पहाटे एका घरावर दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित घरातील संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (DDMO), पुणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) च्या पुणे येथील ५व्या बटालियनची मदत मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार निरीक्षक रविंदर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहाय्यक कमांडंट चंद्रकेतू शर्मा यांच्या देखरेखीखाली ३० सदस्यांचे (१ अधिकारी, २ वरिष्ठ अधिकारी व २७ जवान) पथक आवश्यक आपत्ती व्यवस्थापन साहित्यांसह सकाळी ५.५० वाजता घटनास्थळाकडे रवाना झाले.सध्या बचावकार्य सुरू असून, अधिकृतरीत्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याची नोंद झालेली नाही.

06 July 2026 10:23 AM (IST)

नवी मुंबईतील वाशी मध्ये मुसळधार पावसामुळे घराचा स्लॅब कोसळला.

वाशी सेक्टर 9 मधील नक्षत्र सोसायटीच्या एका घरातील स्लॅब कोसळला.

पहाटे 4 वाजता कोसळला स्लॅब.

सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही.

06 July 2026 10:23 AM (IST)

बदलापुरात उल्हास नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली

बदलापुरात उल्हास नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. सध्या उल्हास नदीचे पाणी 17.50 मीटर वरून वाहतय. या पार्श्वभूमीवर बदलापूर नगरपालिकेची आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज झालीये. आपात्कालीन स्थिती उद्भवल्यास जवळपास 12 हजार लोकांच्या निवासाची आणि जेवणाची व्यवस्था पालिकेमार्फत करण्यात आल्याची माहिती मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांनी दिलीय

06 July 2026 10:22 AM (IST)

सातारा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस 

सातारा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू असून जिल्ह्यातील नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. सध्या कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीतही वाढ झाल्यामुळे मर्ढे गावच्या छोट्या पुलावरून पाणी गेल्यामुळे गावाकडे जाणारा संपर्क तुटला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या भागात कोणीही पाण्यातून प्रवास करू नये असे आवाहन केले आहे.

06 July 2026 10:20 AM (IST)

मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक 28 तासानंतरही विस्कळीत

सुकेळी खिंडीतील पाणी ओसरण्याचं नाव घेईना

महामार्गावरून केवळ अवजड वाहतूक सुरू

हलक्या वाहनांच्या वाहतुकीला अद्यापही बंदी

जिंदाल कंपनीच्या आवारातून छोट्या वाहनांचे मार्गक्रमण

06 July 2026 10:19 AM (IST)

आळंदीमध्येही पावसाचा कहर 

आळंदी - इंद्रायणी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने सिद्धपेठ परिसरातील विविध धर्मशाळांमध्ये २५० हून अधिक नागरिक अडकले. अग्निशमन दल, पोलिसांकडून नागरिकांना बाहेर काढण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू...! 

06 July 2026 09:45 AM (IST)

मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वेवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी

मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतूक पूर्ववत सुरू

खोपोली जवळ फूडमॉल इथली वाहतूक कोंडी फुटली

रस्त्यावरील पाणी ओसरल्याने वाहतूक सुरळीत

कनेक्टिंग लिंकची एक मार्गिका सुरू

पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवरून वाहतूक सुरू

रात्री दरड कोसळल्याने कनेक्टिंग लिंकची वाहतूक बंद करण्यात आली होती

06 July 2026 09:39 AM (IST)

लोणावळा घाटात मोठी वाहतूक कोंडी

मुसळधार पावसामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहे. त्यामुळे पुण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या नागरिकांनी शक्य असल्यास प्रवास टाळावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक कारणाशिवाय घाटमार्गावर जाणे टाळावे आणि सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी. असे आवाहन महामार्ग पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

06 July 2026 09:34 AM (IST)

मुंबईचा ऑरेंज अलर्ट आता रेड अलर्ट मध्ये बदलला

*ताशी ८० ते ९० किमी च्या वेगानं वारे वहाणार

अतिमुसळधार पावसाचा ईशारा

06 July 2026 09:33 AM (IST)

मुंबईत गेल्या ३६ तासात ४०० पेक्षा जास्त झाडे कोसळली

मुंबई महापालिकेकडे झाडे आणि झाडांच्या मोठ्या फांद्या कोसळण्याच्या ४०० पेक्षा अधिक तक्रारी

चेंबुर;  कुर्ला ; आरे कॉलनीत झाडे कोसळून बळी गेल्यानंतरही पालिकेचा भोंगळ कारभार सुरुच 

झाडांचे तातजीनं ऑडीट करण्याचे निर्देश असतांनाही धोकादायक झाडांची मुंबईकरांच्या डोकयावर टांगती तलवार

06 July 2026 09:32 AM (IST)

मुंबईतील 7 पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणाचा साठा किती?

रविवार , दिनांक ५ जुलै २०२६ सकाळी ६ ते सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ या २४ तासात झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा पाणीसाठा १६.९२ % झाला आहे . 

गेल्या २४ तासात जलाशयातील पाणीसाठ्यात ३.७३ % वाढ झाली आहे.

06 July 2026 09:24 AM (IST)

महाबळेश्वर केळघर घाटात दरड कोसळली

महाबळेश्वर केळघर घाटात दरड कोसळली... मोठ्या प्रमाणात दगड आणि माती आली रस्त्यावर... सातारा मेढा मार्गे महाबळेश्वरला जाणारी वाहतूक ठप्प... बांधकाम विभागाकडून दरड हटवण्याचे काम अद्याप सुरू नाही... महाबळेश्वर तालुक्याला पाऊस आणि झोडपून काढलं आहे... एका दिवसात 473 मिलिमीटर पावसाची नोंद...

06 July 2026 09:21 AM (IST)

चाकण शहर तुंबले, दुकानांमध्ये पाणीच पाणी...

चाकण शहर तुंबले.. अण्णाभाऊ साठे चौकात पाणीच पाणी..

चाकण शहरात दुकानांमध्ये पाणी शिरले...

चाकण शहरात नगरपरिषदेच्या धिसाळ नियोजनाचा सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना फटका..

तात्काळ उपाययोजना करण्याची व्यापारी व नागरिकांची मागणी...

गेली 48 तासापासून उत्तर पुणे जिल्ह्यात सुरू आहे सातत्याने संतधार पाऊस रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढल्याने चाकण शहराची तुंबापुरी

06 July 2026 09:17 AM (IST)

चाकण - आंबेठाणमध्ये पावसाचा कहर, तब्बल चार इमारतींना पाण्याचा वेढा

पुण्यातील चाकण-आंबेठाण रस्त्यावरील महिंद्रा सीआयई कंपनीसमोर भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या भागातील तब्बल चार इमारतींना पाण्याचा वेढा पडला असून, जवळपास 70 ते 80 नागरिक इमारतींच्या छतावर आणि गॅलरीमध्ये अडकून पडले आहेत. समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये, नागरिक मदतीची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, या गंभीर परिस्थितीची माहिती खेडचे तहसीलदार बेडसे साहेब यांना देण्यात आली असून, प्रशासनाकडून तातडीने मदतकार्य आणि बचाव मोहीम सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.

06 July 2026 08:37 AM (IST)

चाकणमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर; पृथ्वी-प्रस्थ बिल्डिंगचा पहिला मजला पाण्याखाली

चाकण शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. श्री शिवाजी हायस्कूलजवळील पृथ्वी-प्रस्थ बिल्डिंगचा पहिला मजला पाण्याखाली गेला असून परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. रस्त्यांचे अक्षरशः ओढ्यांमध्ये रूपांतर झाले असून नागरिकांना ये-जा करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे परिसरातील परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

06 July 2026 08:21 AM (IST)

ठाण्यातील वर्तक नगर परिसरात भररस्त्यात लोखंडी होर्डिंग कोसळलं 

ठाण्यातील वर्तक नगर परिसरात भररस्त्यात एक लोखंडी होर्डिंग कोसळल्याची घटना घडली आहे. सकाळच्या वेळेत रहदारी कमी असल्याने सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेनंतर ठाणे शहरातील रस्त्यालगत उभारण्यात आलेल्या इतर होर्डिंग्सच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन याकडे कितपत गांभीर्याने लक्ष देणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

06 July 2026 08:20 AM (IST)

रत्नागिरीत पाऊस ओसरला, पण दरडी कोसळल्याने मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णपणे ठप्प

रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाने विश्रांती घेतल्याने जगबुडी आणि वाशिष्टी नद्यांचे पाणी ओसरू लागले आहे,तरीही जगबुडी नदी अजूनही धोका पातळीच्या वर वाहत आहे. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून आज जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी देण्यात आली असून पुढील २४ तासांत तीव्र वारे वाहण्याचा अंदाज आहे.

06 July 2026 08:13 AM (IST)

श्रीराम मंदिर दानचोरी प्रकरणी येवल्यात ठाकरे गटाचे रामरक्षा आंदोलन

श्रीराम मंदिर दान चोरी प्रकरणाच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाच्या वतीने महाराष्ट्रभर रामरक्षा आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर येवला शहरातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने विंचूर चौफुली येथील हनुमान मंदिरात रामरक्षा आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी हनुमानाची महाआरती केली तसेच हनुमान चालीसाचे पठण करून आंदोलनाद्वारे निषेध व्यक्त केला. 

06 July 2026 08:13 AM (IST)

नालासोपारा रेल्वे रुळावर पाणी, लोकल वाहतूक सेवा विस्कळीत 

नालासोपारा रेल्वे रुळावर पाणी साचलं आहे. लोकल सेवे वर परिणाम, वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. मात्र लोकल सेवा उशीराने का होईना पण सुरु आहे. 

06 July 2026 08:11 AM (IST)

आळंदीतील चार ही पूल वाहतुकीसाठी बंद

इंद्रायणी नदी पाणी पातळीत वाढ झाल्याने आळंदी मधील इंद्रायणी नदीवरील सर्व पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. नदीपात्रात कोणीही उतरू नये अस आवाहन नगरपरिषदेने केले आहे. पंचक्रोशीतील कोणी ही आळंदी मध्ये पुलावरून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करू नये अस ही आळंदी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

06 July 2026 08:04 AM (IST)

पावसाच्या दमदार हजेरीने धरणसाठा झपाट्याने वाढला

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये ४ जुलै ते ५ जुलैदरम्यान झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे पाणीसाठ्यात सुमारे ३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. रविवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंतच्या नोंदीनुसार, धरणांतील एकूण उपयुक्त पाणीसाठा १३.१९ टक्के इतका झाला आहे. भातसा, तुळशी, विहार, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा आणि अप्पर वैतरणा या धरणांमध्ये मिळून १ लाख ९० हजार ८९८ दशलक्ष लिटर इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

06 July 2026 08:02 AM (IST)

आळंदी मधील इंद्रायणी नदीवरील सर्व पूल वाहतुकीसाठी बंद

अत्यंत महत्त्वाची सार्वजनिक सूचना सर्व भाविक, वारकरी व नागरिकांना कळविण्यात येते की, इंद्रायणी नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने आळंदी शहरातील इंद्रायणी नदीवरील सर्व पूल तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही खबरदारी घेतली आहे.
त्यामुळे कोणीही इंद्रायणी नदीपात्राकडे अथवा नदीकाठी जाण्याचा प्रयत्न करू नये. कृपया बंद करण्यात आलेल्या पुलांवरून अथवा प्रतिबंधित भागातून जाण्याचा प्रयत्न करू नका. सर्व नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.

06 July 2026 08:00 AM (IST)

पालघर रेल्वे स्थानकात साचलं पाणी

पालघर रेल्वे स्टेशनवर ट्रॅक पाण्याखाली गेला आहे.

06 July 2026 07:49 AM (IST)

आळंदीमध्ये इंद्रायणी नदीवरील सर्व पूल वाहतुकीसाठी बंद

आळंदी - इंद्रायणी नदी पाणी पातळीत झपाट्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन आळंदी मधील इंद्रायणी नदीवरील सर्व पूल वाहतुकीसाठी बंद. नदीपात्रात कोणीही उतरू नये, नगरपरिषदेचे आवाहन.

06 July 2026 07:37 AM (IST)

लोणावळा घाटात भीषण वाहतूक कोंडी; मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना प्रवास टाळण्याचे आवाहन

गेल्या तीन तासांपासून लोणावळा घाटात मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहे. त्यामुळे पुण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या नागरिकांनी शक्य असल्यास प्रवास टाळावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक कारणाशिवाय घाटमार्गावर जाणे टाळावे आणि सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी. असे आवाहन महामार्ग पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

06 July 2026 07:34 AM (IST)

मुंबई-पुण्याची रेल्वे वाहतूक देखील बंद 

रेल्वे ट्रकवर दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्याने आजची मुंबई पुणे, पुणे मुंबई वाहतूक बंद 

पुण्यावरून मुंबईला येणाऱ्या आणि मुंबईवरून पुण्याला जाणाऱ्या सर्व गाड्या रद्द

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वेवरील कनेक्टिंग लिंक बंद

06 July 2026 07:26 AM (IST)

वसई-विरारमध्ये पावसाचा कहर 

रात्रीपासून वसई-विरारला पावसाने झोडपले आहे. नाले तुडुंब भरल्याने नाल्यातले पाणी सर्व रस्त्यांवर आलं आहे. वसई-विरारकरांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. ट्रेन प्रवासाला निघालेल्या नागरीकांना ट्रॅकवरून पायी परत यावं लागलं आहे.

06 July 2026 07:26 AM (IST)

उल्हास नदीला पूर; कर्जतमध्ये जनजीवन विस्कळीत, अनेक भागांना फटका

कर्जत तालुक्यात सलग मुसळधार पावसामुळे उल्हास नदीला पूर आला असून नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. ३० हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला असून नदीकाठच्या काही वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले असून प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. नागरिकांनी नदीपात्र, पूल आणि धबधब्यांच्या परिसरात जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

06 July 2026 07:26 AM (IST)

कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम; सर्वच नद्यांनी पात्र सोडले, पाठबंधारे 100% भरले

कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच नद्यांनी आपले पात्र सोडले आहे. या नद्याचे पाणी आजुबाजूच्या शेतात पसरले आहे. पंचगंगा नदी देखील आपले पात्र सोडले असून नदीची पाणी पातळी ही 32 फूट 10 इंच इतकी झाली आहे. पंचगंगा नदीची इशारा पातळी 39 फूट तर धोका पातळी 43 फूट इतकी आहे. सर्वदूर पावसामुळे नद्यावर असणारे एकूण 39 बंधारे पाण्याखाली गेलेत. घटप्रभा, कांडवण पाठोपाठ कोदे लघुपाटबंधारे प्रकल्प 100 टक्के भरले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने नदी काठच्या गावांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.

06 July 2026 07:23 AM (IST)

बदलापूरमधून वाहणाऱ्या उल्हास नदीने इशारा पातळी ओलांडली; नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा

बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे. नदीकाठच्या भागातला प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कर्जत परिसरात पडणाऱ्या संतधार पावसामुळे बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे.  उल्हास नदी ही दुथडी भरून वाहत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नदीकाठच्या भागांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

06 July 2026 07:21 AM (IST)

मुंबई-गोवा महामार्गावर दरड कोसळली; वाहतूक पूर्णपणे बंद

मुंबई-गोवा महामार्गावर हॉटेल अनुसयाजवळ कशेडी घाटात नव्या महामार्गावर मोठी दरड कोसळली आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक दोन्ही बाजूंनी बंद आहे. घटनास्थळी जेसीबीच्या साह्याने दरड माती बाजूला करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खेड तालुक्यातील खवटी येथे दरड कोसळल्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग सध्या बंद आहे.

06 July 2026 07:13 AM (IST)

रात्रभर कोसळधार! मुंबई-पुणे रस्ते वाहतूक पूर्णपणे बंद

दरड कोसळणे आणि मुसळधार पावसामुळे पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई–पुणे महामार्गावरील दोन्ही दिशेची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. कनेक्टींग लिंकवरही पुण्याकडून मुंबईत येणाऱ्या मार्गावर बोगद्याच्या तोंडाशी दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे.

06 July 2026 07:10 AM (IST)

पालीच्या श्री बल्लाळेश्वर मंदिरात शिरले पुराचे पाणी

रायगड जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरूच असून अष्टविनायक मंदिरांपैकी एक असलेल्या पाली येथील श्री बल्लाळेश्वर मंदिरात शिरले पुराचे पाणी शिरले आहे. सुधागड तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाचा फटका बसला असून मंदिराच्या सभागृहात पहिल्यांदाच पाणी शिरलं आहे.

06 July 2026 07:07 AM (IST)

पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि जुना महामार्ग पूर्णपणे बंद

दरड कोसळणे आणि मुसळधार पावसामुळे पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई–पुणे महामार्गावरील दोन्ही दिशेची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे–मुंबई किंवा मुंबई–पुणे प्रवास टाळावा. अत्यावश्यक प्रवास असल्यास प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या अद्ययावत वाहतूक सूचनांनुसारच प्रवास करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

06 July 2026 07:07 AM (IST)

मावळमध्ये पाटण गावात घरावर कोसळली दरड

मावळ तालुक्यातील पाटण गावात पहाटे एका घरावर दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित घरातील संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) ची मदत मागविण्यात आली आहे. सध्या बचावकार्य सुरू आहे अधिकृतरीत्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याची नोंद झालेली नाही. मात्र या मातीच्या ढिगाऱ्याखाली 3 जण अडकल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

06 July 2026 07:04 AM (IST)

मानखुर्दच्या मंडला परिसरात 3 मजली घर कोसळलं; 6 जणांचा मृत्यू

मानखुर्दमध्ये 3 मजली घर कोसळलं-दुर्घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. शताब्दी हॉस्पिटलचे एएमओ डॉ. पटेल यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मृतांमध्ये एक पुरुष आणि पाच महिलांचा समावेश आहे.

06 July 2026 06:43 AM (IST)

एमएसआरडीसीचं नागरिकांना आवाहन

दरड कोसळणे व सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई-पुणे महामार्ग या दोन्ही मार्गावरील वाहतूक गंभीरपणे प्रभावित झाली आहे.
पुणे-मुंबई तसेच मुंबई-पुणे या दोन्ही दिशेची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे-मुंबई किंवा मुंबई-पुणे असा प्रवास करू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक प्रवास असल्यास कृपया प्रशासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या वाहतूकविषयक सूचना व अद्ययावत माहितीनुसारच प्रवास करावा. नागरिकांनी सहकार्य करावे, ही विनंती.

06 July 2026 06:43 AM (IST)

पश्चिम रेल्वेची वाहतूक उशीराने

वसई, नालासोपारा रेल्वे स्थानकात ट्रॅकवर पाणी साचल्याने पश्चिम रेल्वेची वाहतूक उशीराने सुरु आहे. पश्चिम रेल्वेची वाहतुकही अर्धा तास उशीराने सुरु आहे.

06 July 2026 06:35 AM (IST)

मध्य रेल्वेची वाहतूक उशीराने

मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील वाहतूक अर्धा तास उशीराने धावत आहे. कल्याण स्थानकावरुन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्या अर्धा तास उशीराने धावत आहेत.

06 July 2026 06:33 AM (IST)

शाळा, महाविद्यालयांना आज सुट्टी

अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे पुणे, ठाणे, रायगडसहीत राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील शाळा, महाविद्यालयांना आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

06 July 2026 06:27 AM (IST)

पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टी! मावळमध्ये 510 मिमी, भोरमध्ये 303 मिमी पावसाची नोंद

पुणे जिल्ह्यातील मावळ आणि भोर तालुक्यांत मुसळधार पावसाने जोर धरला आहे. डोंगराळ भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे. मावळमधील उजनी परिसरात तब्बल 510 मिलिमीटर, तर भोर तालुक्यातील हिरडोशी येथे 303 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सततच्या पावसामुळे नद्या-ओढे दुथडी भरून वाहत असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. वळ उजनी खंडाळा भागात 510 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. मावळ, पवना परिसरात 348 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.  भोर हिरडोशी भागात 303 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. शिरगाव 284 मिलिमीटर पाऊस नोंदवला गेला आहे.

06 July 2026 06:27 AM (IST)

मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

भारतीय हवामान विभागाने वर्तविलेल्या मुसळधार पाऊस व अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून मुंबई विद्यापीठाच्या आज म्हणजेच 6 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहेत. दर परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरील सूचना पाहाव्यात. विद्यार्थी, महाविद्यालये आणि संबंधित सर्वांनी याची नोंद घ्यावी, असं मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने जाहीर केलं आहे.

06 July 2026 06:27 AM (IST)

पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस; वरंधा, ताम्हिणी आणि मढी घाटात अतिवृष्टी, घाटातील रस्ते खचले

पुणे जिल्ह्यातील भोर, राजगड आणि मुळशी तालुक्यांच्या घाटमाथ्यावर कालपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. वरंधा, ताम्हिणी आणि मढी घाटात अतिवृष्टी झाली असून ताम्हिणी घाटात रस्ता खचल्याने रात्रीपासून वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. प्लस व्हॅली परिसरात पाणी साचल्याने  घाट बंद करण्यात आलाय. वरंधा घाट किंवा ताम्हिणी घाटातून प्रवास करणे टाळावे असे आव्हानही करण्यात आले आहे.

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TAGS:
mumbai rain
mumbai weather
maharashtra
monsoon

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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