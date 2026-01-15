BMC Election Voting LIVE: आज मतदानाची बोंब, उद्या निकालाची; मुंबईत काय चाललंय काय?

Mumbai Mahanagar Palika Election Voting LIVE Updates: (BMC Election 2026) बऱ्याच वर्षांची प्रतीक्षा, राजकीय समीकरणांमध्ये झालेले असंख्य बदल यानंतर अखेर मनपा निवडणुकीसाठीच्या मतदानाचा दिवस उजाडला. सकाळापासूनच महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांमध्ये आणि मुंबईतही मतदानासाठी मतदार रस्त्यावर उतरले. यंदाच्या वर्षी ही निवडणूक ठाकरेंसाठी महत्त्वाची असून निमित्त आहे ते म्हणजे ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याचं. तर, भाजपनंही या निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी केल्यानं आता मतपेटीत मतदार नेमके कोणाच्या बाजूनं मत नोंदवतात हेच पाहणं महत्त्वाचं असेल. दरम्यान मतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान शहरात कुठे काय घडतंय? पाहा वेगवान घडामोडी एका क्लिकवर...
15 Jan 2026, 10:26 वाजता
मुंबईत अनेक ठिकाणी 'भगवा गार्ड' अन् पोलिसांमध्ये बाचाबाची
बोरिवलीतील आयसी कॉलनी इथं भगवा गार्ड आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची. मतदान केंद्रापासून 100 मीटरवर उभं राहण्याची सूचना. बोगस मतदारांना रोखण्यासाठी मनसेचे भगवा गार्ड मतदान केंद्रांवर. 'भगवा गार्ड' अन् पोलिसांमध्ये बाचाबाची, काही मतदान केंद्रावर तणावाचं वातावरण.
15 Jan 2026, 10:23 वाजता
भगवा गार्डकडून बोगस मतदाराला चोप मिळणार
मतदान केंद्रांवर मनसेचा 'भगवा गार्ड'. बोगस मतदारांवर मनसेच्या 'भगवा गार्ड'ची नजर. भगवा गार्डकडून बोगस मतदाराला चोप मिळणार. बोगस मतदार आढळले की एकच कारवाई.... म्हणत मनसे, शिवसैनिकांचा इशारा.
15 Jan 2026, 10:21 वाजता
मतदान करा, हे हे देशासाठी, लोकशाहीसाठी खूप महत्वाचे - विशाल दादलानी
बीएमसी निवडणुकीसाठी मतदान केल्यानंतर, संगीतकार विशाल दादलानी म्हणतात, "...हे देशासाठी, लोकशाहीसाठी खूप महत्वाचे आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांत आपल्या शहराची स्थिती पाहता, आशा आहे की परिस्थिती सुधारेल. मी लोकांना मतदान करण्यास सांगणे बंद केले आहे... मी येथे जे पाहत आहे ते म्हणजे सार्वजनिक उपस्थिती फारशी नाही. आत जास्त अधिकारी आहेत, हे खूप लज्जास्पद आहे. हे पाहून प्रत्येक भारतीयाला वेदना झाल्या पाहिजेत. जर आपण आपल्या देशाची काळजी घेतली नाही, जर आपण त्याची जबाबदारी घेतली नाही, तर जे घडत आहे ते घडतच राहील.''
15 Jan 2026, 10:17 वाजता
मुंबईत आतापर्यंत 6.98 टक्के मतदान
मुंबईत आतापर्यंत 6.98 टक्के मतदान, दोन तासांची टक्केवारी समोर. कोल्हापूर साडेनऊ पर्यंत 7.25% मतदान, सांगली महापालिकेसाठी 9.30 वाजेपर्यंत 6%45 टक्के मतदानाची नोंद
15 Jan 2026, 10:12 वाजता
आता मत द्या, नंतर रडत बसू नका...- सुनील शेट्टी
माझ्यासाठी ही कर्मभूमी आहे. मी दुसऱ्यांच्या घरात आलोय त्यामुळं त्या शहराची काळजी मी घेणं अपेक्षित आहे. सुनील शेट्टी आज या मुंबईमुळेच ओळखला जात आहे. इथं जो कोणी निवडून येईल, त्याला साथ देणं हे आपलं कर्तव्य. मला माहितीये माध्या प्रभागात कोण चांगलं काम करत आहे. याचा अर्थ ही साखळी असून वरिष्ठांची त्यांना मदत मिळतेय हे स्पष्ट आहे. आता मत द्या, नंतर रडत बसू नका... ,सुनील शेट्टीचं आवाहन.
15 Jan 2026, 10:09 वाजता
भगवा गार्डकडून बोगस मतदाराला चोप मिळणार
मतदान केंद्रांवर मनसेचा 'भगवा गार्ड'. बोगस मतदारांवर मनसेच्या 'भगवा गार्ड'ची नजर. भगवा गार्डकडून बोगस मतदाराला चोप मिळणार. बोगस मतदार आढळले की एकच कारवाई.... म्हणत मनसे, शिवसैनिकांचा इशारा.
15 Jan 2026, 10:08 वाजता
मी पूर्ण आशेनं मतदान केलंय- ट्विंकल खन्ना
बीएमसी निवडणुकीसाठी मतदान केल्यानंतर अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना म्हणते, "मला वाटते की मतदारांनी मतदान करण्याची गरज आहे. मी आशेने मतदान करत आहे."
15 Jan 2026, 10:04 वाजता
खासदार अरविंद सावंत आणि पोलिसांची बाचाबाची
खासदार अरविंद सावंत आणि पोलिसांची बाचाबाची. वरळी पोलीस स्थानकाचे पोलीस आणि अरविंद सावंत यांची मध्यरात्री बाचाबाची. ठाकरेंच्या सेनेच्या पदाधिकाऱ्याला वरळी पोलीस स्थानकातून तडीपारीची नोटीस दिल्याने अरविंद सावंत आक्रमक. पदाधिकाऱ्याची चूक काय? अरविंद सावंत यांची पोलीसांना विचारणा. कायदा सुवेवस्था तुमच्या हातात म्हणून बेबंधशाही करणार का अरविंद सावंत यांचा सवाल.
15 Jan 2026, 09:47 वाजता
आज मतदानाची बोंब, उद्या निकालाची; मुंबईत काय चाललंय काय?
16 जानेवारी 2026 रोजी मुंबई महापालिकेचा निकाल उशीरा लागणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मतमोजणी 1 तास उशिरानं सुरु होणार असून महापालिका आयुक्तांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. मतदान आणि मतमोजणी यात कमी कालावधी मिळत असल्याने सर्व महापालिकेच्या मतमोजणीला सकाळी नऊ ऐवजी दहा वाजता सुरू होणार
निकाल उशीरा लागण्याची शक्यता. दरम्यान, 'पाडु' मशीनचा मतदान प्रक्रियेशी संबंध नाही पालिका आयुक्त भुषण गगराणी यांची माहिती.
15 Jan 2026, 09:29 वाजता
4 तासांचा प्रवास करून नाना पाटेकर यांनी केलं मतदान
हल्ली पुण्यात राहतो. मात्र सकाळी 6 वाजता निघून मतदान केलं. मतदान करणं ही अस्तित्वाची खूण आहे. सुट्टी म्हणून घरात राहू नका, बाहेर पडा आणि मतदान करा. शिवाजी पार्क येथील बालमोहन विद्यामंदिर इथं नानांनी केलं मतदान.