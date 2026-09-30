Maharashtra Breaking News LIVE : 30 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

DONALD TRUMP ON AI : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका मोठ्या आणि ऐतिहासिक निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे. व्हाईट हाऊस येथे जगातील आघाडीच्या टेक कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर ट्रम्प यांनी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' अर्थात AI चे नाव अधिकृतपणे बदलून 'सुपर इंटेलिजन्स' अर्थात SI करण्यात आल्याची घोषणा केली. आर्टिफिशियल' या शब्दाने हे तंत्रज्ञान मानवी बुद्धिमत्तेची केवळ नक्कल असल्याचा भास होतो. याउलट, 'सुपर इंटेलिजन्स' हा शब्द या तंत्रज्ञानाची अफाट क्षमता, अचूकता आणि अमेरिकन जनतेसाठी असणाऱ्या अमर्याद संधी दर्शवत, असं सरकारचं मत असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलंय..
LALBAGHCHA RAJA : मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या चरणी यंदाच्या गणेशोत्सवात भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात दान अर्पण केले. यंदा बाप्पाच्या चरणी तब्बल ६ कोटी ११ लाख ९६ हजार ५०० रुपये रोख जमा झाले आहेत. या देणगीत स्टेजपेटी, रांगपेटी आणि मिरवणूक पेटीतील रकमेचा समावेश आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी झाली होती. चरणस्पर्श आणि नवसाच्या रांगांमध्ये भाविकांची मोठी संख्या पाहायला मिळाली. या काळात भाविकांनी रोख रकमेबरोबरच सोन्या-चांदीच्या वस्तू आणि दागिनेही दान केले. दरम्यान, लालबागच्या राजाला मिळालेल्या सोन्या-चांदीच्या वस्तू आणि इतर दानातील वस्तूंचा लिलाव करण्यात येणार आहे. हा लिलाव लालबागच्या मंडपात होणार असून त्यामध्ये सर्वांना सहभागी होता येणार असल्याची माहिती मंडळाने दिली आहे.
SANJAY RAUT : न्यायव्यवस्थेवर आणि न्यायमूर्तीवर अयोग्य तसंच आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप करत शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि इतरांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी अवमान याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश देण्यात आलाय.. या याचिकेवर २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणी होणार आहे.
STATE RAIN : राज्यात 19 जिल्ह्यांमध्ये निम्माच पाऊस झाल्याचं समोर आलंय.. या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या केवळ 50 ते 75 टक्केच पाऊस झाल्याचं कृषी विभागाच्या अहवालातून समोर आलंय. नंदुरबार, सोलापूर, लातूर, कोल्हापूर, नमरावती, परभणी, अकोला, बीड नाणि धाराशिवसह अनेक जिल्ह्यांत पर्जन्यमानात मोठी तूट नोंदवली गेलीय. खरीप हंगामातील या असमान आणि दीर्घ उघडीप घेतलेल्या पावसामुळे राज्यातील शेती उत्पन्न घटण्याची भीती व्यक्त होतेय.. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे अनेक भागांत सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस, तूर, मका आणि ज्वारीच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
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