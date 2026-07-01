Maharashtra Breaking News Today LIVE: तळ कोकणात पावसाचा जोर वाढला ; नदी नाले तुडुंब

राज्यात मान्सूनच आगमन झालं मात्र अद्यापही उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर आंबेगाव खेड जुन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाऊसच न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाच्या पेरण्या रखडल्यात बळीराजाच्या नजरा सध्या आभाळाकडे लागल्या असून मोठ्या प्रमाणात ढग दाटून येत आहे मात्र पाऊसच बरसत नसल्याने सध्या शेतकऱ्यांच्या नजरा या मोठ्या पावसाकडे लागल्या असून पाऊस झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या पेरण्या करता येणार आहे.
गेल्या महिनाभरापासून आंबेगावच्या एकलहरे परिसरात दहशत माजवणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यात वनविभागाला अखेर यश आलंय. एकलहरे येथील लोंढेमळा आणि दरा वस्ती परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढला होता. बिबट्या थेट घरांच्या आजूबाजूला फिरत असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनंतर वनविभागाने दरा वस्तीवरील रामदास लोंढे यांच्या शेताच्या कडेला पिंजरा लावला होता. अखेर हा बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झालाय,जेरबंद झालेली ही मादी बिबट्या असून तिचे वय साधारण ३ ते साडेतीन वर्षे आहे. या मादी बिबट्याला पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी जुन्नरच्या माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात हलवण्यात आले आहे. बिबट्या जेरबंद झाल्यामुळे एकलहरे परिसरातील नागरिकांनी अखेर सुटकेचा श्वास सोडला आहे
अक्कलकोट मध्ये कारहुणवी सणाच्या मिरवणुकी दरम्यान बैल उधळल्याची घटना समोर, बैलांना तात्काळ नियंत्रणात आणण्यात गावकऱ्यांना मोठे यश.
यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे चिंतेत असलेल्या अंबरनाथ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. पावसाचे उशिराने आगमन झाल्यामुळे लांबलेली भात शेतीच्या पेरणीची कामे आता तालुक्यात सुरू झाली आहेत. तालुक्यात यंदा सुमारे 3700 हेक्टर क्षेत्रात भात लागवड केली जाणार आहे. दरवर्षी जून महिन्याच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात भात पेरणीच्या कामांना वेग येतो. मात्र, यंदा पावसाने सुरुवातीला मोठी ओढ दिली. पुरेसा पाऊस न झाल्याने भाताचे बियाणे सुकण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांनी पेरण्या थांबवून ठेवल्या होत्या. हवामान कोरडे राहिल्याने शेतकरी राजा पावसाच्या प्रतीक्षेत होता. यामुळे खरिपाचा हंगाम यंदा काहीसा उशिराने सुरू झाला आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथ तालुक्यात एकूण 3700 हेक्टर जमिनीवर भात पिकाची लागवड झाली आहे. पाऊस उशिरा आल्याने आता शेतकऱ्यांची बियाणे टाकणे, शेत जमीन तयार करणे आणि पेरणीची कामे करण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. पेरणी उशिरा झाल्यामुळे पर्यायाने भात लावणीची कामेही जुलै महिन्याच्या मध्यानंतर किंवा शेवटी सुरू होतील
मागील काही दिवसांच्या लपंडावानंतर पावसाने तळकोकणात दमदार हजेरी लावलीय. काल पासून पावसाने तळकोकणात जोर धरलाय त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नद्या नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. सिंधुदुर्गात आज यल्लो अलर्ट जारी करण्यात आला असून नागरिकांना सतर्कतेच आवाहन करण्यात आलंय
नायरा एनर्जीने डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात कपात केली आहे. पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपयांनी आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. नायरा एनर्जीची देशभरात ७,००० हून अधिक रिटेल आऊटलेट्स आहेत. इंडियन ऑइल, BP आणि HP अजून दर कमी करण्याविषयी निर्णय घेतलेला नाही. जागतिक बाजारपेठेत crude oil चे दर पडलेत म्हणून केलंय. Private पेट्रोल-diesel कंपन्यामध्ये स्पर्धा आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या कार्यकाळाची वर्षपूर्ती. एका वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये भाजपची घौडदौड. रविंद्र चव्हाण आज दुपारी 12 वाजता घेणार पत्रकार परिषद. रविंद्र चव्हाणांकडून काही महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता.
कल्याण मध्ये झाडें कोसळून गाड्याचे नुकसान तर डोंबिवली मध्ये विदयुत वाहिन्याच्या तारांनवर झाडें कोसळून विदयुत पुरवठा बंद. कल्याण डोंबिवली परिसरात काल संध्याकाळी पासून पावसाची संततधार सुरु तर पहाटे पावसाच्या विश्रांती नंतर पुन्हा पावसाची रिमझिम सुरु झाली आहे काल रात्री कल्याण मध्ये अनेक ठिकाणी झाडें पडून गाडयाचे नुकसान झाले आहे तर डोंबिवली मध्ये विदयुत वाहिनीच्या तारवांवर झाडें कोसळून विदयुत पुरवठा खंडित झाला आहे.
सचिन अहिर यांनी साथ सोडल्यानंतर डॅमेज कण्ट्रोलसाठी ठाकरेंच्या सेनेचे प्रयत्न. वरळीतील पदाधिकाऱ्यांची काल वरळी येथे पार पडली बैठक. तर बेस्ट कामगार सेनेचा उद्या मेळावा. सचिन अहिर यांनी ठाकरेंची साथ सोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी घेतली तातडीने बैठक. बेस्ट कामगार सेनेची मातोश्रीवर काल पार पडली बैठक. ऑक्टोबरपासून सचिन अहिर हे बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष होते. यांच्याच नेतृत्वात बेस्टने तीन दिवसाचा यशस्वी संप केला होता. त्यामुळे डॅमेज कंट्रोलसाठी उद्धव ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यानंतर 2 जुलै रोजी बेस्ट कामगार सेनेचा मेळावा पार पडणार आहे.
सेलू तालुक्यातील रिधोरा येथील धरणात आंघोळीसाठी उतरलेल्या दोन युवकांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ध्यातील चार जण रिधोरा धरण परिसरात फिरण्यासाठी गेले होते. त्यापैकी दोघे आंघोळ करण्यासाठी धरणाच्या पाण्यात उतरले. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते खोल पाण्यात जाऊन बुडाले. ही बाब लक्षात येताच इतरांनी आरडाओरड केली. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू करून दोघांचे मृतदेह पाण्याबाहेर काढले.
आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यपदासाठी अर्ज भरल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते सुनील शिंदेंनी आमच्या पक्षाच्या नेतृत्वाने आत्मपरिक्षण केलं पाहिजे असं विधान केलं आहे. याच विधानानंतर शिंदे पिता-पुत्राने उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका केली आहे. एवढी लोकं सोडून जातायेत याचं उद्धव ठाकरेंनी आत्मपरीक्षण करावं, असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय. तर आमचं ऐकू नका.. मात्र सुनील शिंदेंचं तरी ऐका, असा टोला श्रीकांत शिंदेंनी ठाकरेंना लगावला.
त्रिभाषा धोरण सध्याच्या तुकडीला लागू नाही. 7 वी ते 9 वीच्या विद्यार्थ्यांनाही सूट देण्यात आली आहे. CBSE ने त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यामुळे या वर्षी दहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकण्याच्या सक्तीमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय, नववीच्या विद्यार्थ्यांनाही दोन परदेशी भाषा शिकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, इयत्ता सहावीपासून हा नियम पूर्णपणे लागू होणार आहे.
चौथीच्या गणिताच्या पुस्तकात गंभीर चुका आहेत. गणितज्ज्ञ रामानुजनांच्या निधनाची तारीख चुकवली आहे. लांबी आणि वजनातही घोळ आहे. बालभारतीच्या ही चूक का लक्षात आली नाही हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
इथेनॉल कोट्याची सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्र सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिला. या याचिकेत कर्नाटक हाय कोर्टाच्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. ज्यामध्ये एका इथेनॉल उत्पादक कंपनीने चालू वर्षासाठी इथेनॉल पुरवठा कोटा वाढवून देण्याच्या मागणीवर तेल कंपन्यांनी विचार करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.
केंद्र सरकारचा ‘विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कायदा, 2025’ (VB-G RAM G) आजपासून लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार पात्र ग्रामीण कुटुंबांना 100 ऐवजी 125 दिवसांचा हमी रोजगार मिळणार आहे. 95692.31 कोटी रुपयांचा अंतरिम निधी राज्यांना देण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सुधारित मजुरी दर जाहीर केले असून, सरासरी दैनिक मजुरी 298.8 रुपयांवरून 327.4 रुपये करण्यात आली आहे. विद्यमान e-KYC जॉब कार्डे नवीन ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड मिळेपर्यंत वैध राहतील. ग्रामपंचायतींची भूमिका कायम राहणार असून, जलसंधारण, शेती, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि महिला सक्षमीकरणावर भर दिला जाणार आहे.
चेंबुरमधील झाड कोसळण्याच्या घटनेनंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. महापालिकेच्या रस्त्यावरील झाड कोसळून अपघात झाल्यानं महापालिका प्रशासनातील संबंधित अधिका-यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणारे. चेंबुरमध्ये ज्या ठिकाणी झाड कोसळले तेथील रस्त्याचे कॉक्रीटीकरणाचे काम करण्यात आले होते.याठिकाणी रस्तयाचे काम करणा-या कंत्राटदीरानं झाडाच्या मजबुतीची काळजी घेतली नाही का याची तपासणी होणारे. नव्या इमारती बांधतांना खोदकाम केले होते का? त्यावेळी झाडांची मुळे सैल झाली का? याचाही तपास होणारे. महापालिका प्रशासन याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे.
शरद पवारांची राष्ट्रवादी सरकारमध्ये जाण्यासाठी आशावादी आहे, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील एक गट सरकारमध्ये जाण्यासाठी आग्रही असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. स्वतंत्र अस्तित्तव ठेवून सरकारमध्ये सामील होण्याचा आग्रह या गटाचा आहे तर एक गट काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यासाठी आग्रही असल्याचं समजतंय. त्यामुळे पवारांच्या राष्ट्रवादी 2 मतप्रवाह असल्याचं कळतंय.
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणी आज सकाळीच पोलीस चेतन चौधरी याला लोहगडावरती सिन रिक्रिएशनसाठी घेऊन गेले आहेत. सध्या लोहगडाच्या या पायथ्याशी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सध्या मुसळधार पाऊस देखील आहे त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी केतनला ढकलण्यात आलं होतं त्या ठिकाणी धुकं देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. या मुसळधार पावसात आणि धुक्यामध्ये चेतनला तपासासाठी आणि सीन रिक्रिएशनसाठी गडावर आणण्यात आलं आहे.
गोरेगाव पश्चिम येथे एकाच कुटुंबातील तिघांना फेरीवाला परवाना देण्यात आल्याच्या आरोपांत तथ्य असल्याचा पोलीस अहवाल समोर आल्यानंतर, कायद्यानुसार एका कुटुंबात एकच परवाना देण्याचे धोरण असताना हे परवाने कुठल्या आधारावर दिले, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. वकील आशिष दुबे यांनी गोरेगावमध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे फेरीवाला परवाना घोटाळा पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने संपूर्ण मुंबईत सुरू असल्याचा दावा केला होता. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत पोलिसांनी अहवाल सादर केला. त्यानुसार, केवळ गोरेगाव पश्चिम स्थानक परिसरात 55 कुटुंबांतील 129 जणांकडे असे परवाने आहेत. यावर पालिकेला ठोस उत्तर न देता आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
राज्यात सध्या 37 कैदी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 21 दोषी पुण्यातील येरवडा कारागृहात आहेत. बहुतांश कैद्यांना बलात्कारानंतर खून किंवा अत्यंत क्रूर हत्यांप्रकरणी शिक्षा झाली आहे. अनेकांची अपिले न्यायालयात प्रलंबित असून, काहींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचे अर्ज दाखल केले आहेत. येरवडा आणि नागपूर कारागृहात फाशीगृहाची व्यवस्था उपलब्ध आहे.
मुंबईसह राज्यभरात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली असून, बुधवार, दि. 1 जुलैपासून 4 जुलैपर्यंत संपूर्ण कोकण पट्टयासाठी मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. मुंबईला रविवारी आणि सोमवारी रात्री पावसाने झोडपले, तर मंगळवारी सकाळी 11 नंतर कुर्ला, विद्याविहार, बीकेसी, साकीनाकासह पश्चिम उपनगरात अधून-मधून पावसाचा जोरदार मारा सुरू होता.
ऑरेंज अलर्ट कुठे, कधी?
1 जुलै - मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली
2 जुलै - मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा
3 जुलै- मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर
4 जुलै - मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
भायखळा येथील मोहरम जुलूसदरम्यान वाटलेल्या झिंक फॉस्फाईडयुक्त गोळ्यांच्या सेवनामुळे आणखी तिघांवर उपचार सुरू असून बाधितांची संख्या वाढण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तविण्यात येत आहे. दुसरीकडे, दाखल गुन्ह्यात आरोपीविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याचे कलम वाढवण्यात आले.
शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाकडून विधानपरिषद सभापतींना पत्र दिलं जाणार का? सचिन अहिरांवरील कारवाईबाबत कायदेशीर सल्लाही ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ठाकरेंची शिवसेना राम शिंदे यांना पत्र देणार का याकडे आज लक्ष असणार आहे.
आजपासून म्हणजेच 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. दिवसाला 200 लिटर इंधन खरेदी मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. इराण आणि अमेरिका करार, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून इंधन पुरवठा पूर्ववत होताच भारतातील तेल आणि गॅसबाबत निर्माण झालेला संकटाची परिस्थितीही सामान्य होताना दिसत आहे. हळूहळू परदेशातून होणारा इंधनाचा पुरवठा पूर्ववत होताना सरकारने आता उद्या म्हणजे 1 जुलैपासून व्यावसायिक ग्राहकांसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ खरेदीवरील सर्व निर्बंध तात्पुरता हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्यानं एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असून 4 विद्यार्थ्यी जखमी झाले आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांवर रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर स्कूल बस असोसिएशन संघटनेनं चौकशीची मागणी केली आहे, तर या घटनेत जो कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशारा महापौर रितू तावडे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घटनेसंदर्भातली माहिती घेतली आहे. महापौर रितू तावडे यांच्याकडून माहिती घेतली असून चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत लिखित 'क्लायमेट चेंज: एक चक्रव्यूह' या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा उद्या सकाळी 11.30 वाजता महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकभवन, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे या प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.
आज अधिवेशनाचा सातवा दिवस आहे. विधानपरिषद उपसभापतीपदासाठी आज निवडणूक होणार असून शिंदेंच्या शिवसेनेकडून सचिन अहिरांकडून उमेदवारी अर्ज करण्यात आला आहे. त्यामुळे आज ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे. तसेच गृहराज्य विभागाच्या पुरवणी मागणीवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 July 2026: महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील पावसाळी अधिवेशनाचा आज सातवा दिवस असून सचिन अहिर यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून उपसभापती म्हणून अर्ज दाखल केल्याचे पडसाद आज विधानसभेत पाहायला मिळू शकतील. त्याचप्रमाणे आज मुंबईसहीत राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने जोर धरला असून पावसासंदर्भातील बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडींच्या अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...