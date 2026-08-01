Maharashtra Breaking News LIVE : 01 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Pune : पुण्यातील सिंहगड किल्ला पर्यटनासाठी 2 दिवस बंद...आज आणि उद्या सिंहगड पर्यटकांसाठी बंद...अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा निर्णय...दरड कोसळण्याचा धोका असल्याने निर्णय...पुणे घाटमाथ्यावर आज पावसाचा रेड अलर्ट...पर्यटकांनी सिंहगड परिसरात जाणे टाळावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे पुणे वन विभागाचे आवाहन.
Shivsena (UBT) : ठाकरेंच्या शिवसेनेची आज महत्त्वाची बैठक...जिल्हाप्रमुख, संपर्कप्रमुखांची आज बैठक...उद्धव ठाकरे पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करणार...शिवसेना भवन येथे ठाकरेंच्या सेनेची बैठक
MNS : महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचा आज 20वा वर्धापन दिन...दादरच्या रवींद्र नाट्यमंदिरात होणार वर्धापन दिन सोहळा...मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मनसैनिकांना मार्गदर्शन करणार...राज ठाकरे मनसैनिकांना काय कानमंत्र देणार याकडे लक्ष-काल मनविसेच्या वर्धापन दिनाचा टीझर रिलीज...'एक नेता, एक आवाज, एक संघटना' टीझर..अमित ठाकरेंच्या नेतृत्वातील विद्यार्थी संघटनेच्या आजवरच्या प्रवासाचा आढावा घेतला जाईल
PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक नवा व्हिडिओ संदेश जारी केलाय... या व्हिडिओमध्ये त्यांनी विद्यार्थी, तरुण आणि जनतेशी थेट संवाद साधत परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केलीये... तसेच विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान टीका किंवा शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतही त्यांनी मोठं विधान केलंय..ही मुलं दिशा भरकटलेले असून त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज असल्याचं मोदींनी म्हटलंय..तसंच त्यांना माफ केल्याचंही मोदी म्हणालेत..