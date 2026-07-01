Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Ketan Agarwal Murder Case : चेतनला घेऊन पोलीस लोहगडावर दाखल...केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी आज रिक्रिएशन...लोहगडाच्या पायथ्याशी कडक पोलीस बंदोबस्त...मुसळधार पावसातही हत्येचं रिक्रिएशन करणार
Sangli : ऐन पावसाळ्यात सांगलीची कृष्णा नदी कोरडी पडली आहे...सांगलीमध्ये कृष्णा नदीने तळ गाठला आहे,तर मिरज,अंकली येथे कृष्णा नदीचे पात्र कोरडठाक पडले आहे....त्यामुळे कृष्णा काठावर असणाऱ्या सांगलीकरांवर पावसा अभावी,पाणीटंचाईचं संकट निर्माण झाले आहे..... पुढील काही दिवसात समाधानकारक पाऊस पडला नाही.तर सांगली,मिरज आणि कुपवाड शहरातल्या नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे...तसंच 10 जुलै नंतर एक दिवसआड शहराला पाणीपुरवठा करावा लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..
Rain Alert : मुंबईसह राज्यभरात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.... आजपासून 4 जुलैपर्यंत संपूर्ण कोकण पट्ट्यासाठी मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे..... मुंबईला रविवारी आणि सोमवारी पावसाने झोडपलं....तर काल सकाळीपासून कुर्ला, विद्याविहार, बीकेसी, साकीनाकासह पश्चिम उपनगरात पावसाने जोर धरलायं....मुंबईत आज आणि उद्या पावसाची शक्यता वर्तवलीयं... मात्र शुक्रवारी जोरदार पर्जन्यवृष्टीची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे...तर शनिवारसह रविवारीही मुंबईत अधिक पाऊस राहण्याचा अंदाज आहे..