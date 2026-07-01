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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 01 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 01, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:25 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
01 July 2026 08:06 AM (IST)

केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी आज रिक्रिएशन, चेतनला घेऊन पोलीस लोहगडावर दाखल

 

Ketan Agarwal Murder Case : चेतनला घेऊन पोलीस लोहगडावर दाखल...केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी आज रिक्रिएशन...लोहगडाच्या पायथ्याशी कडक पोलीस बंदोबस्त...मुसळधार पावसातही हत्येचं रिक्रिएशन करणार

01 July 2026 07:49 AM (IST)

सांगलीची कृष्णा नदी कोरडी पडली

 

Sangli : ऐन पावसाळ्यात सांगलीची कृष्णा नदी कोरडी पडली आहे...सांगलीमध्ये कृष्णा नदीने तळ गाठला आहे,तर मिरज,अंकली येथे कृष्णा नदीचे पात्र कोरडठाक पडले आहे....त्यामुळे कृष्णा काठावर असणाऱ्या सांगलीकरांवर पावसा अभावी,पाणीटंचाईचं संकट निर्माण झाले आहे..... पुढील काही दिवसात समाधानकारक पाऊस पडला नाही.तर सांगली,मिरज आणि कुपवाड शहरातल्या नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे...तसंच 10 जुलै नंतर एक दिवसआड शहराला पाणीपुरवठा करावा लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..

01 July 2026 07:39 AM (IST)

मुंबईसह कोकणाला 4 दिवस ऑरेंज अलर्ट

 

Rain Alert : मुंबईसह राज्यभरात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.... आजपासून 4 जुलैपर्यंत संपूर्ण कोकण पट्ट्यासाठी मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे..... मुंबईला रविवारी आणि सोमवारी पावसाने झोडपलं....तर काल सकाळीपासून कुर्ला, विद्याविहार, बीकेसी, साकीनाकासह पश्चिम उपनगरात पावसाने जोर धरलायं....मुंबईत आज आणि उद्या पावसाची शक्यता वर्तवलीयं... मात्र शुक्रवारी जोरदार पर्जन्यवृष्टीची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे...तर शनिवारसह रविवारीही मुंबईत अधिक पाऊस राहण्याचा अंदाज आहे..

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