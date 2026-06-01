Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईच्या मोरबे धरणात 17 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून 10 टक्के पाणी कपात करण्यात आलीय. दरम्यान पाऊस पडला नाही तरी जुलैअखेरपर्यंत पाणी पुरणार आहे, अशी माहिती नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांनी दिलीये. यावेळी जुलैमध्ये जलसाठा वाढेल तोपर्यंत पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले आहे.
