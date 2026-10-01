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Maharashtra Breaking News LIVE : 01 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on  01 OCTOBER महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 01, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 09:27 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 01 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
01 October 2026 09:17 AM (IST)

प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा तपास आता गुन्हे शाखेकडे वर्ग

Thane : ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा तपास आता गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलाय.... डीसीपी अमर जाधव यांच्या नेतृत्वात हत्या प्रकरणाचा तपास होणार आहे... FIRमध्ये मीनाक्षी आणि राजेंद्र शिंदेंची घेण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊतांनी पोलिसांची भेट घेतली...पूर्णेकरांची हत्या ही काँट्रॅक्ट किलिंग असल्याचा आरोप करत मीनाक्षी शिंदेंना अटक करण्याची मागणी राऊतांनी केलीय...पोलीस स्टेशबाहेर झालेल्या आंदोलनानंतर, अखेर पोलिसांनी मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदेंची नावं आरोपपत्रात टाकली...

01 October 2026 09:09 AM (IST)

4 ऑक्टोबरच्या ठाकरेंच्या मोर्चाची टॅगलाईन समोर

4 ऑक्टोबरच्या ठाकरेंच्या मोर्चाची टॅगलाईन समोर---गर्जना...लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी----मुंबईत 4 ऑक्टोबरला ठाकरे बंधूंचा संयुक्त मोर्चा---ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात ठाकरेंचा एल्गार--

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

01 October 2026 08:39 AM (IST)

व्हॉट्सअप वापरण्यास पैसे मोजावे लागणार?

WhatsApp Business Gets Paid : आता बिझनेस व्हॉट्अप वापरण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहे... आजपासून काही प्रकारच्या मेसेजेसाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे... Meta ने आतापर्यंत मोफत असलेल्या काही Service Messages साठी आता प्रति-मेसेज शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे... या बदलाचा परिणाम ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी बिझनेस व्हॉट्सअप वापरणा-या व्यवसायांवर होणार आहे... Meta च्या मते, Service Messages साठी आकारले जाणारे दर संबंधित देशातील युटिलिटी आणि अधिकृत मेसेजेस दरांप्रमाणे असतील...हा नियम बँका, एअरलाइन्स, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो यांसारख्या मोठ्या संस्था वापरत असलेल्या सिस्टीम-आधारित 'व्हॉट्सअॅप बिझनेस प्लॅटफॉर्म साठीच लागू असेल...
 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

01 October 2026 08:06 AM (IST)

आजपासून रस्ते मार्गे मुंबईत प्रवेश करणं महागलं

मुंबईच्या पाच प्रवेशद्वारांवरील टोल नाक्यांवरील टोल दरात वाढ करण्यात आलीय... वाशी, ऐरोली, मुलुंड, एलबीएस आणि दहिसर टोल नाक्यांवरील टोल दरात वाढ झालीय... मीनी बससाठी ७५ ऐवजी ९० रुपये पथकर आकारले जाणार, तर ट्रक, बससाठी १५० ऐवजी १८० रुपये आकारले जाणार... 

01 October 2026 07:38 AM (IST)

कोकणात पावसाची 14 टक्के तूट

सिंधुदुर्गसह कोकणात १ जून ते ३० सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या चार महिन्यांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिली आहे... जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ३६ टक्के पावसाची घट नोंदवली गेली आहे... तसेच संपूर्ण कोकण व गोवा हवामान उपविभागात एकूण १४ टक्के तुटवडा निर्माण झाला आहे... संपूर्ण कोकण व गोवा हवामान उपविभागात चार महिन्यांत सरासरी २८७० मिमी पाऊस पडतो... यंदा येथे २४८० मिमी पावसाची नोंद झाली असून पर्जन्यमानात ३९०
मिमी म्हणजे १४ टक्क्यांची घट झाली आहे.

01 October 2026 07:34 AM (IST)

घरगुती LPG गॅस सिलिंडर ग्राहकांसाठी E-KYC बंधनकारक

LPG Gas : घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे...ज्यांची ई-केवायसी रखडली आहे, त्यांना आजपासून घरगुती गॅस सिलिंडर बाजारभावानं घ्यावा लागणार आहे...घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा वापर व्यापारी वापरासाठी केला जातो. अनेक तपासणीत ही बाब निदर्शनास आली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांना सरसकट ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे...प्रति सिलिंडर मिळणारे 210 रुपयांचे सरकारी अनुदान दिले जाणार नाही. परंतु, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास गॅस कनेक्शन रद्द होणार नाही...सिलिंडरचा पुरवठा सुरू राहील. मात्र 14 किलोची गॅस टाकी बाजारभावानेच खरेदी करावी लागेल...दरम्यान आतापर्यंत जवळपास 36 लाख ग्राहकांचं प्रमाणीकरण अद्याप बाकी असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागानं दिलीये...

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचा वेगवान आढावा | 1 October 2026
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