Maharashtra Breaking News LIVE : 01 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Thane : ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा तपास आता गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलाय.... डीसीपी अमर जाधव यांच्या नेतृत्वात हत्या प्रकरणाचा तपास होणार आहे... FIRमध्ये मीनाक्षी आणि राजेंद्र शिंदेंची घेण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊतांनी पोलिसांची भेट घेतली...पूर्णेकरांची हत्या ही काँट्रॅक्ट किलिंग असल्याचा आरोप करत मीनाक्षी शिंदेंना अटक करण्याची मागणी राऊतांनी केलीय...पोलीस स्टेशबाहेर झालेल्या आंदोलनानंतर, अखेर पोलिसांनी मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदेंची नावं आरोपपत्रात टाकली...
4 ऑक्टोबरच्या ठाकरेंच्या मोर्चाची टॅगलाईन समोर---गर्जना...लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी----मुंबईत 4 ऑक्टोबरला ठाकरे बंधूंचा संयुक्त मोर्चा---ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात ठाकरेंचा एल्गार--
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WhatsApp Business Gets Paid : आता बिझनेस व्हॉट्अप वापरण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहे... आजपासून काही प्रकारच्या मेसेजेसाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे... Meta ने आतापर्यंत मोफत असलेल्या काही Service Messages साठी आता प्रति-मेसेज शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे... या बदलाचा परिणाम ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी बिझनेस व्हॉट्सअप वापरणा-या व्यवसायांवर होणार आहे... Meta च्या मते, Service Messages साठी आकारले जाणारे दर संबंधित देशातील युटिलिटी आणि अधिकृत मेसेजेस दरांप्रमाणे असतील...हा नियम बँका, एअरलाइन्स, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो यांसारख्या मोठ्या संस्था वापरत असलेल्या सिस्टीम-आधारित 'व्हॉट्सअॅप बिझनेस प्लॅटफॉर्म साठीच लागू असेल...
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मुंबईच्या पाच प्रवेशद्वारांवरील टोल नाक्यांवरील टोल दरात वाढ करण्यात आलीय... वाशी, ऐरोली, मुलुंड, एलबीएस आणि दहिसर टोल नाक्यांवरील टोल दरात वाढ झालीय... मीनी बससाठी ७५ ऐवजी ९० रुपये पथकर आकारले जाणार, तर ट्रक, बससाठी १५० ऐवजी १८० रुपये आकारले जाणार...
सिंधुदुर्गसह कोकणात १ जून ते ३० सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या चार महिन्यांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिली आहे... जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ३६ टक्के पावसाची घट नोंदवली गेली आहे... तसेच संपूर्ण कोकण व गोवा हवामान उपविभागात एकूण १४ टक्के तुटवडा निर्माण झाला आहे... संपूर्ण कोकण व गोवा हवामान उपविभागात चार महिन्यांत सरासरी २८७० मिमी पाऊस पडतो... यंदा येथे २४८० मिमी पावसाची नोंद झाली असून पर्जन्यमानात ३९०
मिमी म्हणजे १४ टक्क्यांची घट झाली आहे.
LPG Gas : घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे...ज्यांची ई-केवायसी रखडली आहे, त्यांना आजपासून घरगुती गॅस सिलिंडर बाजारभावानं घ्यावा लागणार आहे...घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा वापर व्यापारी वापरासाठी केला जातो. अनेक तपासणीत ही बाब निदर्शनास आली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांना सरसकट ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे...प्रति सिलिंडर मिळणारे 210 रुपयांचे सरकारी अनुदान दिले जाणार नाही. परंतु, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास गॅस कनेक्शन रद्द होणार नाही...सिलिंडरचा पुरवठा सुरू राहील. मात्र 14 किलोची गॅस टाकी बाजारभावानेच खरेदी करावी लागेल...दरम्यान आतापर्यंत जवळपास 36 लाख ग्राहकांचं प्रमाणीकरण अद्याप बाकी असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागानं दिलीये...