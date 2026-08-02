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Maharashtra Breaking News LIVE : 02 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 02 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 02, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:35 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 02 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
02 August 2026 09:29 AM (IST)

मुंबईच्या दादर टीटी रस्त्यावरील मॅनहोल उघडे 

 

 

Mumbai : दादर टीटी येथे मुख्य रस्त्यावर असलेले मॅनहोल उघडे असल्याचं समोर आलंय... या मॅनहोलच्या बाजूने वाहनांची वाहतूक सुरु आहे...त्यामुळे या ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेयं.... या मॅनहोलच्या शेजारी पालिकेचा कर्मचारी नसून या परिसारत मॅनहोल उघडे असल्याबाबत कोणताच फलक लावला नसल्याचं ही समोर आलंय.....

02 August 2026 08:42 AM (IST)

मुंबई महानगर प्रदेशात 8 हजार इमारती धोकादायक

 

Mumbai : भिवंडीतील कोहिनूर अपार्टमेंट दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..... मुंबई महानगर प्रदेशातील धोकादायक इमारतींचे वास्तव दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे..... ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि पनवेल या आठ महापालिका क्षेत्रांमध्ये एकूण ७ हजार ८४० धोकादायक इमारती आढळल्या आहेत..... त्यापैकी ७६५ आणि मुंबईतील १७४ इमारती अतिधोकादायक श्रेणीत आहेत..... या इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याचा धोका असूनही हजारो कुटुंबे मृत्यूच्या सावटाखाली राहत आहेत..... या इमारती तातडीने रिकाम्या करून आवश्यकतेनुसार पाडण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत... तर सहकार्य न करणाऱ्या रहिवाशांवर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..... 

02 August 2026 08:27 AM (IST)

कात्रज डेअरीचा दूध उत्पादकांना दिलासा

 

Katraj Dairy Milk : कात्रज डेअरीचा दूध उत्पादकांना दिलासा..कात्रज'कडून दूध खरेदी दरात वाढ..-गायीच्या दूध खरेदी दरात एक रुपयाची वाढ..शेतक-यांना प्रतिलीटर दुधासाठी मिळणार 39 रुपये दर...विक्रीदरात कुठलीही दरवाढ नाही
 

 

02 August 2026 07:37 AM (IST)

मध्य रेल्वे, हार्बर रेल्वेवर आज मेगाब्लॉक

 

Mumbai Local Megablock : विविध अभियांत्रिकी , देखभालीच्या कामांसाठी आज मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे......मध्य रेल्वेवर माटुंगा - मुलुंडदरम्यान सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ पर्यंत ब्लॉक असणारेय.... तर हार्बर रेल्वेवर सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे मार्गावर सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० दरम्यान ब्लॉक असणारेय....त्याचबरोबर पश्चिम रेल्वेवर आज कोणताही ब्लॉक नसणार आहे..... मात्र या ब्लॉकमुळे लोकल सेवेवर परिणाम होणारेय... 

02 August 2026 07:34 AM (IST)

राज्यातील 19 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट

 

Rain Alert : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाने झोडपलं आहे. यानंतर पावसाने आज काहिशी उसंत घेतली आहे. तरीदेखील काही ठिकाणी पुराचे पाणी अजून ओसरलेलं नाही. या दरम्यान हवामान विभागाकडून राज्यातील 19 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आलाय.. हवामान विभागाकडून रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच पुणे घाट परिसर, कोल्हापूर घाट परिसर आणि सातारा घाट परिसरतही जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून या भागातही यलो अलर्ट देण्यात आलाय... विदर्भातही अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय... अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम या जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट देण्यात आला असून या जिल्ह्यांमध्ये वाऱ्याचा वेग हा 30 ते 40 किमी प्रतितास असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीये.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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