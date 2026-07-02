Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

TET Exam : पेपरफुटीनंतर टीईटी परीक्षा सप्टेंबर महिन्यापर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. टीईटी परीक्षेचा पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने नव्याने परीक्षा घेण्यास सप्टेंबरपर्यंत विलंब होण्याची शक्यता आहे. नव्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. टीईटी परीक्षेसाठी राज्यातील जवळपास सहा लाख उमेदवारांनी अर्ज केलाय. दरम्यान ही परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचाही पर्याय शासनाकडून विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Amravati : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात दमदार पावसाने हजेरी लावलीये.यामुळे पेरणीच्या कामांना सुरुवात झालीये.. मागील तीन दिवसांपासून झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..मेळघाटातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी शेताची मशागत करून पेरणी करताना दिसत आहेत....
Rain Alert : पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा...कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा...मुंबईत अतिवृष्टीचा धोका, ऑरेंज अलर्ट जारी.....मराठवाड्यातही पावसाची प्रतीक्षा संपणार
Mumbai Rain : मुंबई शहर आणि उपनगरात रात्रभर पाऊस...मुंबईतील सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात-मुंबईतील अंधेरी सबवेखाली साचलं पाणी...मुंबईत पुढील काही तासात जोरदार पावसाचा इशारा