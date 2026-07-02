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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 02 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 02, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:51 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
02 July 2026 08:37 AM (IST)

टीईटी परीक्षा सप्टेंबरपर्यंत लांबणीवर? 

 

TET Exam : पेपरफुटीनंतर टीईटी परीक्षा सप्टेंबर महिन्यापर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. टीईटी परीक्षेचा पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने नव्याने परीक्षा घेण्यास सप्टेंबरपर्यंत विलंब होण्याची शक्यता आहे. नव्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. टीईटी परीक्षेसाठी राज्यातील जवळपास सहा लाख उमेदवारांनी अर्ज केलाय. दरम्यान ही परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचाही पर्याय शासनाकडून विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

02 July 2026 08:22 AM (IST)

अमरावतीच्या मेळघाटात मुसळधार पाऊस  

 

Amravati : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात दमदार पावसाने हजेरी लावलीये.यामुळे पेरणीच्या कामांना सुरुवात झालीये.. मागील तीन दिवसांपासून झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..मेळघाटातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी शेताची मशागत करून पेरणी करताना दिसत आहेत....

 

02 July 2026 07:39 AM (IST)

पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

 

Rain Alert : पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा...कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा...मुंबईत अतिवृष्टीचा धोका, ऑरेंज अलर्ट जारी.....मराठवाड्यातही पावसाची प्रतीक्षा संपणार

02 July 2026 07:34 AM (IST)

मुंबईत पावसाची संततधार सुरू

 

Mumbai Rain : मुंबई शहर आणि उपनगरात रात्रभर पाऊस...मुंबईतील सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात-मुंबईतील अंधेरी सबवेखाली साचलं पाणी...मुंबईत पुढील काही तासात जोरदार पावसाचा इशारा

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Aashish Udas

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