Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 02 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 02, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 08:06 AM IST
02 June 2026 08:04 AM (IST)

पुण्यात शेतकऱ्यांचा आज महामोर्चा 

 

Pune : कांदा दराच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एल्गार...नाशिकनंतर आज पुण्यात शेतक-यांचा महामोर्चा...पुणे-नाशिक महामार्गावर मंचर इथं आंदोलन...मविआ नेते शेतकरी मोर्च्यात सहभागी होणार..राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार रोहित पवार, खासदारअमोल कोल्हे, निलेश लंकेंसह अनेक राजकीय नेते आणि शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत...
 

02 June 2026 07:38 AM (IST)

पुढील आठवड्यात मुंबईत येणार मान्सून

 

 

Mumbai Rain : जून महिना सुरू झाला, तरीही उष्णता कमी होण्याचे नाव घेत नसून, उन्हाच्या चटक्यांनी नागरिक हैराण झाले आहेत..... विदर्भातही उष्णतेचा कहर सुरूच आहे... हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मान्सून मुंबईत ८ ते ११ जूनदरम्यान दाखल होण्याची शक्यता आहे..... राज्यभरात ठिकठिकाणी मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली असून पावसाचा अंदाज कायम आहे.....तर ६ ते ८ जून दरम्यान कोकणात आणि महाराष्ट्राच्या घाट भागात पावसाच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे..... 

02 June 2026 07:33 AM (IST)

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक

 

State Cabinet Meeting Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज दुपारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे...या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे...10 जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी केली जाईल अशी घोषणा दोन दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली होती...त्यामुळे आजच्या बैठकीत त्याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे...तसेच राज्यातील पाणीसाठा, इंधन टंचाईचाही सविस्तर आढावा या बैठकीत घेतला जाईल... 

 

