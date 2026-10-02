Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : 02 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on  02 OCTOBER महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 02, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 11:37 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 02 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
02 October 2026 11:36 AM (IST)

ठाकरे बंधूंच्या 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चाच्या मार्गात बदल

ठाकरे बंधूंच्या 4 तारखेच्या मोर्चाच्या मार्गात बदल...मेट्रो सिनेमा ते आझाद मैदान मोर्चा निघणार...भायखळा मार्गे आझाद मैदान मोर्चात बदल...मोर्चाच्या वेळेत कोणताही बदल नाही

02 October 2026 11:24 AM (IST)

मीनाक्षी शिंदे ठाण्यातील लेडी डॉन- संजय राऊत

Sanjay Raut : मीनाक्षी शिंदे ठाण्यातील लेडी डॉन- राऊत...लेडी डॉनला तातडीने अटक करा- राऊत...मोठ्या गुंडांना पकडता, मग लेडी डॉनला का नाही?- राऊत...मीनाक्षी शिंदे सीपींचं नाव घेऊन लोकांना धमकी देतात...गृह खात्याचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांनी या लेडी डॉनला दिले आहेत का?- राऊत 

02 October 2026 10:42 AM (IST)

पाण्याची उधळपट्टी कराल तर गुन्हा होणार दाखल, संभाजीनगर मनपाचा निर्णय

मराठवाड्यात सर्व दूर दुष्काळाच्या झळा बसतात आहे,  छत्रपती संभाजी नगरही यातून सुटलं नाही आगामी काळात पाण्याचा सुयोग्य वापर व्हावा म्हणून महापालिकेनेही आता कंबर कसली आहे. यापुढे छत्रपती संभाजी नगरात पाण्याची नासाडी कराल तर महापालिका आर्थिक दंड लावणार आहे, प्रसंगी गुन्हे सुद्धा दाखल करणार आहे. पहिल्यांदा पाण्याची नासाडी करताना आढळल्यास 5 हजार, दुसऱ्या वेळेस वीस हजार तिस-या वेळेस 25 हजार आणि चौथ्या वेळेस थेट गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिलाय. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरकर पाण्याची नासाडी करत असाल तर सावधान... महापालिकेचं तुमच्यावर लक्ष आहे... 

02 October 2026 10:26 AM (IST)

ज्ञानेश कुमारांविरोधात CJP मैदानात,मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आज जेल भरो आंदोलन

Mumbai : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात सीजेपीनं एल्गार पुकारलाय...सीजेपी आज मुंबईतील शिवाजी पार्कवर जेल भरो आंदोलन करणार आहे...या आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळालेली नाही...परवागनी नसली तरी सीजेपी आंदोलनावर ठाम आहे...दरम्यान मुंबईनंतर देशभर आंदोलन करणार असल्याचं अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केलंय...तसेच ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दीपके यांनी दिलाय.

02 October 2026 09:33 AM (IST)

ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणी 2 आरोपी अटकेत

ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणी अपडेट...आणखी 2 आरोपींना ठाणे गुन्हे शाखेकडून अटक...वाहनं बदलून गोव्याकडे पळ काढताना बेड्या...वाहने बदलून नितेश पवार व निखिल यादव हे गोवा येथे जात होते..फरार आरोपींपैकी हे दोन आरोपी देखील मुख्य आहेत ते पोलिसांच्या ताब्यात आल्यानंतर चौकशी दरम्यान मोठा खुलासा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..दोघांच्या अटकेनंतर आणखी धागेदोरे सापडणार?

02 October 2026 09:00 AM (IST)

दुष्काळग्रस्तांमध्ये आणखी 19 तालुक्यांचा समावेश

Maharashtra Drought Update : दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवरुन मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आणखी 19 तुलुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आलाय. या तालुक्यातील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष पाहणी करून अधिकाऱ्यांनी तातडीने अहवाल सादर करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्यात.. खासदार अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड जिल्हयातील मुदखेड, मुखेड आणि अर्धापूर, आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्हयातील जिवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर तसेच पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाटण तालुक्याचा समावेश आहे.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

 

02 October 2026 08:42 AM (IST)

निवडणूक आयोगाविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक..

निवडणूक आयोगाविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक...जिल्हास्तरावर लोकशाही वाचवा आंदोलनाची सुरुवात...आजपासून 8 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आंदोलन

02 October 2026 08:06 AM (IST)

GST संकलन 2.03 लाख कोटींवर

GST : आयातीतील लक्षणीय वाढ आणि देशांतर्गत मागणीतील मजबुतीच्या जोरावर सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलनात वार्षिक आधारावर १४.७ टक्के वाढ झाली... या महिन्यांत केंद्र व राज्य सरकारांना एकूण २.०३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक जीएसटी महसूल मिळाला... चालू आर्थिक वर्षात तिसऱ्यांदा मासिक जीएसटी संकलनाने दोन लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे..

02 October 2026 07:30 AM (IST)

रायगडच्या दिवेआगार समुद्रात बुडून 8 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

रायगडच्या दिवेआगार इथं सहलीसाठी आलेल्या 8 विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झालाय... हे सर्व मुलं पुण्याच्या आळंदी येथील रहिवासी आहेत...आळंदीतील विनर्स क्लासचे 48 विद्यार्थी सहलीसाठी दिवेआगार इथं आले होते...यामध्ये 25 मुले आणि 17 मुलींचा समावेश आहे...काल दुपारी जेवण करुन समुद्रात उतरले होते... मात्र पाण्याचा अंदाज न आल्याने यातील 8 मुले बुडाली... घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि स्थानिक लोक तातडीने तिथे पोहोचले...त्यांनी मुलांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला...पण तोपर्यंत आठही मुलांचा मृत्यू झाला होता.. 
 

02 October 2026 07:22 AM (IST)

समृद्धी महामार्गावर पिकअप आणि ट्रकची धडक, 7 जणांचा जागीच मृत्यू

Amravati : अमरावतीतील धामणगाव रेल्वे इथं समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झालाय...पिकअप आणि ट्रकची समोरासमोर धडक झालीय...या अपघातात 7 जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झालेत...दरम्याना जखमींना तातडीने धामणगाव ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात आलंय... 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Ketan Agarwal Murder case
Siya Goyal
chetan chaudhary
Neet Paper Leak Case
rain
abhijeet dipke
CJP
cockroach janata party संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
परतीच्या पावसाला सुरुवात, ऑक्टोबर हिट तरीही 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज!
2
3
4
5