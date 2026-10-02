Maharashtra Breaking News LIVE : 02 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

ठाकरे बंधूंच्या 4 तारखेच्या मोर्चाच्या मार्गात बदल...मेट्रो सिनेमा ते आझाद मैदान मोर्चा निघणार...भायखळा मार्गे आझाद मैदान मोर्चात बदल...मोर्चाच्या वेळेत कोणताही बदल नाही
Sanjay Raut : मीनाक्षी शिंदे ठाण्यातील लेडी डॉन- राऊत...लेडी डॉनला तातडीने अटक करा- राऊत...मोठ्या गुंडांना पकडता, मग लेडी डॉनला का नाही?- राऊत...मीनाक्षी शिंदे सीपींचं नाव घेऊन लोकांना धमकी देतात...गृह खात्याचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांनी या लेडी डॉनला दिले आहेत का?- राऊत
मराठवाड्यात सर्व दूर दुष्काळाच्या झळा बसतात आहे, छत्रपती संभाजी नगरही यातून सुटलं नाही आगामी काळात पाण्याचा सुयोग्य वापर व्हावा म्हणून महापालिकेनेही आता कंबर कसली आहे. यापुढे छत्रपती संभाजी नगरात पाण्याची नासाडी कराल तर महापालिका आर्थिक दंड लावणार आहे, प्रसंगी गुन्हे सुद्धा दाखल करणार आहे. पहिल्यांदा पाण्याची नासाडी करताना आढळल्यास 5 हजार, दुसऱ्या वेळेस वीस हजार तिस-या वेळेस 25 हजार आणि चौथ्या वेळेस थेट गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिलाय. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरकर पाण्याची नासाडी करत असाल तर सावधान... महापालिकेचं तुमच्यावर लक्ष आहे...
Mumbai : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात सीजेपीनं एल्गार पुकारलाय...सीजेपी आज मुंबईतील शिवाजी पार्कवर जेल भरो आंदोलन करणार आहे...या आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळालेली नाही...परवागनी नसली तरी सीजेपी आंदोलनावर ठाम आहे...दरम्यान मुंबईनंतर देशभर आंदोलन करणार असल्याचं अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केलंय...तसेच ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दीपके यांनी दिलाय.
ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणी अपडेट...आणखी 2 आरोपींना ठाणे गुन्हे शाखेकडून अटक...वाहनं बदलून गोव्याकडे पळ काढताना बेड्या...वाहने बदलून नितेश पवार व निखिल यादव हे गोवा येथे जात होते..फरार आरोपींपैकी हे दोन आरोपी देखील मुख्य आहेत ते पोलिसांच्या ताब्यात आल्यानंतर चौकशी दरम्यान मोठा खुलासा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..दोघांच्या अटकेनंतर आणखी धागेदोरे सापडणार?
Maharashtra Drought Update : दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवरुन मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आणखी 19 तुलुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आलाय. या तालुक्यातील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष पाहणी करून अधिकाऱ्यांनी तातडीने अहवाल सादर करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्यात.. खासदार अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड जिल्हयातील मुदखेड, मुखेड आणि अर्धापूर, आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्हयातील जिवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर तसेच पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाटण तालुक्याचा समावेश आहे.
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निवडणूक आयोगाविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक...जिल्हास्तरावर लोकशाही वाचवा आंदोलनाची सुरुवात...आजपासून 8 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आंदोलन
GST : आयातीतील लक्षणीय वाढ आणि देशांतर्गत मागणीतील मजबुतीच्या जोरावर सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलनात वार्षिक आधारावर १४.७ टक्के वाढ झाली... या महिन्यांत केंद्र व राज्य सरकारांना एकूण २.०३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक जीएसटी महसूल मिळाला... चालू आर्थिक वर्षात तिसऱ्यांदा मासिक जीएसटी संकलनाने दोन लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे..
रायगडच्या दिवेआगार इथं सहलीसाठी आलेल्या 8 विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झालाय... हे सर्व मुलं पुण्याच्या आळंदी येथील रहिवासी आहेत...आळंदीतील विनर्स क्लासचे 48 विद्यार्थी सहलीसाठी दिवेआगार इथं आले होते...यामध्ये 25 मुले आणि 17 मुलींचा समावेश आहे...काल दुपारी जेवण करुन समुद्रात उतरले होते... मात्र पाण्याचा अंदाज न आल्याने यातील 8 मुले बुडाली... घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि स्थानिक लोक तातडीने तिथे पोहोचले...त्यांनी मुलांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला...पण तोपर्यंत आठही मुलांचा मृत्यू झाला होता..
Amravati : अमरावतीतील धामणगाव रेल्वे इथं समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झालाय...पिकअप आणि ट्रकची समोरासमोर धडक झालीय...या अपघातात 7 जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झालेत...दरम्याना जखमींना तातडीने धामणगाव ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात आलंय...