Maharashtra Breaking News LIVE : 02 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

POP GANESH MURTI : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरून निर्माण झालेला संभ्रम तूर्तास दूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालापर्यंत गेल्या वर्षीचेच नियम लागू राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.... त्यामुळे सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत, तर सहा फुटांपेक्षा उंच मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांत करता येणार आहे... पर्यावरण विभागाने मंगळवारी याबाबत परिपत्रक काढत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत....
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STATE RAIN : राज्यावर चिंतेचे ढग दाटून आलेत. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्ट महिनाही कोरडाच गेल्याचं पावसाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे गेल्या दशकभरातील ऑगस्टमधील पावसाच्या नोंदी पाहता यंदाचा ऑगस्ट हा तिस-या क्रमांकाचा तूट असणारा महिना ठरलाय. मुंबईतही आजवर मोसमी पावसाच्या हंगामात सरासरीहून अधिक पावसाची नोंद झालीये. दरम्यान राज्यात सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला काही प्रदेशात पावसाचा जोर वाढेल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. तसंच आज आणि उद्या विदर्भातील बहुतांश भागांसह मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीये. तसेच कोकण प्रदेशातील काही भागातही पावसाचा अंदाज आहे मात्र, या दरम्यान सर्वदूर पावसाचा अभाव राहिल्यास पावसाची तूट भरून निघण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
LAXMAN HAKE : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. काल पुण्यात त्यांच्या मोर्चाला पोलिसांकडून अडवण्यात आलं. यावेळी हाकेंसह आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठाण मांडल्याचं दिसून आलं. दरम्यान हाके आणि त्यांच्या सहका-यांनी काल रात्रीचा मुक्काम यवतमध्येच केला. त्याठिकाणच्या एका मंगल कार्यालयात हाकेंसह ओबीसी आंदोलकांनी रात्र काढली. त्यानंतर आज पुन्हा मुंबईच्या दिशेने मोर्चाची वाटचाल सुरू होणार आहे. सरकार एकिकडे जरांगेंशी चर्चा करण्यासाठी दररोज तीन-तीन मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ पाठवतंय. मात्र दुसरीकडे हाकेंच्या आंदोलनाची साधी दखलही घेतली जात नसल्याची नाराजी ओबीसी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलीय. त्यामुळे सरकार आता काय भूमिका घेतं याकडे लक्ष लागलंय..