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Maharashtra Breaking News LIVE : 02 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on  02 SEPTEMBER महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Sep 02, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:59 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 02 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
02 September 2026 08:58 AM (IST)

पीओपी गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाचा तिढा तूर्त सुटला

POP GANESH MURTI : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरून निर्माण झालेला संभ्रम तूर्तास दूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालापर्यंत गेल्या वर्षीचेच नियम लागू राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.... त्यामुळे सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत, तर सहा फुटांपेक्षा उंच मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांत करता येणार आहे... पर्यावरण विभागाने मंगळवारी याबाबत परिपत्रक काढत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

02 September 2026 08:23 AM (IST)

निम्म्या राज्यावर दुष्काळाचं सावट

STATE RAIN : राज्यावर चिंतेचे ढग दाटून आलेत. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्ट महिनाही कोरडाच गेल्याचं पावसाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे गेल्या दशकभरातील ऑगस्टमधील पावसाच्या नोंदी पाहता यंदाचा ऑगस्ट हा तिस-या क्रमांकाचा तूट असणारा महिना ठरलाय. मुंबईतही आजवर मोसमी पावसाच्या हंगामात सरासरीहून अधिक पावसाची नोंद झालीये. दरम्यान राज्यात सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला काही प्रदेशात पावसाचा जोर वाढेल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. तसंच आज आणि उद्या विदर्भातील बहुतांश भागांसह मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीये. तसेच कोकण प्रदेशातील काही भागातही पावसाचा अंदाज आहे मात्र, या दरम्यान सर्वदूर पावसाचा अभाव राहिल्यास पावसाची तूट भरून निघण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.

02 September 2026 08:22 AM (IST)

ओबीसींचा महाएल्गार मोर्चा मुंबईच्या दिशेनं

LAXMAN HAKE : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. काल पुण्यात त्यांच्या मोर्चाला पोलिसांकडून अडवण्यात आलं. यावेळी हाकेंसह आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठाण मांडल्याचं दिसून आलं. दरम्यान हाके आणि त्यांच्या सहका-यांनी काल रात्रीचा मुक्काम यवतमध्येच केला. त्याठिकाणच्या एका मंगल कार्यालयात हाकेंसह ओबीसी आंदोलकांनी रात्र काढली. त्यानंतर आज पुन्हा मुंबईच्या दिशेने मोर्चाची वाटचाल सुरू होणार आहे. सरकार एकिकडे जरांगेंशी चर्चा करण्यासाठी दररोज तीन-तीन मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ पाठवतंय. मात्र दुसरीकडे हाकेंच्या आंदोलनाची साधी दखलही घेतली जात नसल्याची नाराजी ओबीसी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलीय. त्यामुळे सरकार आता काय भूमिका घेतं याकडे लक्ष लागलंय..

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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