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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 03 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 03, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:35 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
03 July 2026 09:32 AM (IST)

रत्नागिरीच्या वेरळ घाटात दरड कोसळली

 

Ratnagiri : मुंबई-गोवा महामार्गावरील वेरळ घाटात दरड कोसळलीये.. पावसाळ्यात सलग तिसऱ्यांदा वेरळ घाटात दरड कोसळण्याची घटना घडलीये.. मुंबईला जाणा-या मार्गिकेवर ही दरड कोसळली असून घाटातून सध्ये एकेरी वाहतूक सुरु आहे.. दरम्यान आपत्ती व्यवस्थापन टीम घटना स्थळी दाखल झाली असून दरड हटवण्याचं काम वेगानं सुरु करण्यात आलंय. 

03 July 2026 09:20 AM (IST)

रायगडला 2 दिवस पावसाचा रेड अलर्ट 

 

Raigad Rain  : रायगड जिल्ह्यात रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला आहे... जिल्ह्याच्या सर्वच भागात अधून मधून पावसाच्या जोरदार सरी बरसत आहेत... महाड तालुक्यात पावसाचा जोर अधिक आहे... आंबा नदी वगळता जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख नद्या इशारा पातळी खालून वाहत आहेत... संततधार सुरू असली तरी कुठलीही धोकादायक स्थिती नसल्याने जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालये नियमितपणे सुरू आहेत... हवामान खात्याने दोन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट दिला आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क आहे....

03 July 2026 08:44 AM (IST)

नागपुरात स्कूल व्हॅनचा अपघात, 4 विद्यार्थी जखमी

 

Nagpur : नागपुरात स्कूल व्हॅनचा अपघात...स्कूल व्हॅनला आपली बसची धडक...नागपूरच्या पंचशील चौकातील घटना.दुर्घटनेत तीन ते चार विद्यार्थी जखमी

03 July 2026 08:11 AM (IST)

साताऱ्यात बनावट खतं-कीटकनाशकांचा साठा जप्त

 

Satara : खरिपाचा हंगाम सुरु असताना सातारा जिल्ह्यातील वडूज इथं बनावट खतं आणि कीटक नाशकांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आलाय.. कृषी विभाग आणि पोलिसांनी कारवाई करत तब्बल 30 लाख 60 हजारांचा हा साठा जप्त केलाय. या कारवाईत सुमारे 99 हजार 450 किलो संशयित बनावट दाणेदार खत, नामांकित कंपन्यांच्या बनावट गोण्या, लेबल्स, कीटकनाशके आणि पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री हस्तगत करण्यात आली.या प्रकरणी दिलीप सीताराम काळे आणि प्रतिक दिलीप काळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे, याच ठिकाणी यापूर्वीही अशाच प्रकारची कारवाई झाल्याची माहिती समोर आली असून, हा व्यवसाय पुन्हा कसा सुरू झाला, याचा तपास पोलीस आणि कृषी विभागाकडून सुरू आहे. तसेच बनावट खतांचा पुरवठा आणि विक्रीचे जाळे उघड करण्यासाठी तपास वेगाने सुरू आहे.

 

03 July 2026 07:43 AM (IST)

मुंबईसह परिसरात पावसाची रिपरिप सुरूच 

 

Mumbai Rain : मुंबई शहरासह उपनगरांत पावसाची रिपरिप सुरुच आहे...रात्रभर अधूनमधून पावसाच्या जोरदार सरी बरसत होत्या...त्यामुळे अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचल्याचं पाहायला मिळालं... नवी मुंबई, ठाण्यातही जोरदार पाऊस सुरू आहे...दरम्यान मुंबईसह ठाण्याला आज पावसाचा ऑरेंजअलर्ट देण्यात आलाय....

03 July 2026 07:36 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद

 

Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंची दुपारी पत्रकार परिषद...पक्षातील बंडखोरीनंतर पहिलीच पत्रकार परिषद-6 खासदार,आमदार फुटीवर काय बोलणार?...मातोश्रीवर दुपारी 12.30 वाजता पत्रकार परिषद 

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Aashish Udas

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