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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 03 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 03, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:49 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
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03 June 2026 09:37 AM (IST)

भोंदू खरातची पुन्हा नाशिकरोड कारागृहात रवानगी

 

Ashok Kharat Case : महिलांवरील अत्याचार आणि आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांमुळे चर्चेत असलेला अशोक खरात याला सिन्नर पोलिसांची कोठडी संपल्यानंतर काल संध्याकाळी पुन्हा नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात पाठविण्यात आले. त्याचा पुढील ताबा नाशिकमधील सरकारवाडा पोलिस घेणार आहे. कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पुढील चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे ईडीनं न्यायालयात स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती....खरातची पत्नी संशयित कल्पना खरातचा तपास गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलिस घेत असून, अद्यापही ती हाती लागलेली नाही. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, गेल्या आठ वर्षात तिच्या विविध बँक खात्यांमधून सुमारे सात कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.यापूर्वी देखील खरात नाशिकरोड कारागृहातच होता. तेथून त्याला शिर्डी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर तो सिन्नर पोलिसांच्या ताब्यात होता. आता मंगळवारी त्याला पुन्हा नाशिकरोड कारागृहात हलविण्यात आले...

 

03 June 2026 09:22 AM (IST)

दिल्लीत घरगुती गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट,  स्फोटामुळे एक मजली इमारत कोसळली

 

 

Delhi : उत्तर दिल्लीतील मुकुंदपूर भागात घरगुती गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला..... या स्फोटामुळे भांडी रंगवणाऱ्या एका कारखान्याची एक मजली इमारत कोसळली.... या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या ११ कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून, त्यापैकी एका महिलेची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे...... व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरमधून लहान सिलिंडरमध्ये गॅस भरण्याचे काम सुरू असताना हा स्फोट झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज आहे.... 

03 June 2026 08:20 AM (IST)

पुणे विषारी दारूप्रकरणी CIDच्या कारवाईला वेग

 

Pune : पुणे विषारी दारूप्रकरणी CIDच्या कारवाईला वेग...आतापर्यंत 6 जणांना CID कोठडी...विषारी दारुप्रकरणी तपासात 10 टीम कार्यरत...पुरावे गोळा करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु

03 June 2026 07:38 AM (IST)

महायुतीच्या 3 मतदारसंघात बंडखोरी कायम

 

Mahayuti : विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीच्या डोक्याला बंडखोरांचा ताप कायम आहे. पाच मतदारसंघांपैकी तीन मतदारसंघात बंडखोर अजूनही रिंगणात आहेत. संभाजीनगर मतदारसंघात समीर सत्तार नाशिकमध्ये भाजपचे गणेश गिते आणि रायगडात जुईली दळवी या रिंगणात कायम आहेत. या तीनही मतदारसंघातील बंडखोरांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरुच आहेत. पुण्यात राष्ट्रवादीच्या सुनील टिंगरेंच्या बंडोबाचा थंडोबा झालाय. तर अमरावतीत शिवसेना बंडखोर विप्लव बाजोरियांचा अर्ज बाद झालाय.
 

03 June 2026 07:36 AM (IST)

महायुतीची आज पत्रकार परिषद

 

Mahayuti : विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील बंडखोरी शमवण्यासाठी आता वरिष्ठ पातळीवर हालचालींना वेग आलाय. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे आणि शिवसेना नेते उदय सामंत आज दुपारी 12 वाजता एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेणार आहेत.. या परिषदेतून महायुतीची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे..बंडखोरांना कडक शब्दांत इशारा दिला जाण्याची शक्यता आहे.. महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात शड्डू ठोकणाऱ्या बंडखोरांशी नेत्यांनी संपर्क साधण्यास सुरुवात केलीय.. दिलेल्या मुदतीत उमेदवारी अर्ज मागे न घेतल्यास पक्षातर्फे थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आक्रमक पवित्रा महायुतीने घेतला असून या पत्रकार परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय..

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