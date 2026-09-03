Maharashtra Breaking News LIVE : 03 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

NCMC : ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठीच्या NCMC कार्डसक्तीच्या निर्णयाला राज्य परिवहन महामंडळाने १४ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. कार्डाच्या तांत्रिक अडचणीच्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, कार्डनोंदणी न केलेल्या सवलतीस पात्र प्रवाशांना पूर्ण तिकिटाचे पैसे भरूनच प्रवास करावा लागणार आहे...
EAT CLUB : मुंबईच्या गोरेगाव पूर्व येथील 'ईटक्लब ब्रँड्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या प्रसिद्ध फूड आउटलेटवर FDAने कारवाई केली आहे...अन्न सुरक्षा नियमांसह स्वच्छता निकषांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी या आस्थापनेचा FSSAI परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आला आहे...गोरेगावातील शॉप नं. १४, १५ आणि १६ मध्ये असलेल्या या सेंटरची एफडीए अधिकाऱ्यांकडून पाहणी करण्यात आली होती...यावेळी अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्याने एफडीएने ही कारवाई केलीय...
MARATHA SAMAJ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी आज बंदची हाक देण्यात आली आहे. सकल मराठा समाजाच्या वतीने या बंदचे आवाहन करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील विविध शहरांसह बाजारपेठांमध्ये बंदला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.सेनगाव शहरासह गोरेगाव येथील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच औंढा नागनाथ तालुक्यातील जवळा बाजार आणि आखाडा बाळापूर येथील बाजारपेठाही बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.सेनगाव शहरातील व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने आणि प्रतिष्ठाने बंद ठेवत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे सकाळपासून शहरातील बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे... याशिवाय बीड, लातूर आणि धाराशिव बंदची हाक देण्यात आलीय. तर नांदेडच्या काही तालुक्यात बंदची हाक देण्यात आलीय. नांदेडमध्ये विविध ठिकाणी आंदोलन केलं जाणारेय. नांदेड-तुळजापूर, नांदेड-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक ठिकाणी रास्ता रोको करण्यात येणार आहे. तर धाराशिवमधील बंदला व्यापारी महासंघानेदेखील पाठिंबा दिला आहे. तसेच जिल्ह्यातील विविध भागात आंदोलनं केली जाणार आहेत...
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