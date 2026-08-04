Maharashtra Breaking News LIVE : 04 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

NASHIK : नाशिकच्या अशोकनगरमध्ये खाद्यपदार्थाच्या बिल भरण्याच्या वादातून सोमवारी रात्री आठच्या सुमारास वाद झाला... हा वाद विकोपाला गेला काही वेळातच तरुणांची गर्दी वाढली... नाश्त्याचे बिल दिले असल्याचे एका तरुणाने सांगितले..मात्र बिल न दिल्याचा आरोप हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी केल्याने गोंधळ वाढला होता... तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने अशोकनगर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली. पोलिसांनी प्रसंगावधान राखत जमावाला पांगवत परिस्थिती नियंत्रण आणली.
ULHASNAGAR : उल्हासनगर हून पवई कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सध्या खड्ड्यांचं साम्राज्य पाहायला मिळत आहे.... रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालकांना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे....विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी हा रस्ता धोकादायक ठरत असून, खड्डे चुकवताना दुचाकीस्वारांचा अपघात होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे....पावसाळ्यात खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने त्यांचा अंदाज येत नाही आणि त्यामुळे अपघाताचा धोका आणखी वाढला आहे. या रस्त्यावरून दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची ये-जा सुरू असते. मात्र, रस्त्याच्या या गंभीर समस्येकडे महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून सर्रास दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..
STATE RAIN : राज्यात सर्वदूर पाऊस सक्रिय झालायं... मुंबईसह संपूर्ण कोकण आणि पूर्व विदर्भातील १२ जिल्ह्यांत ६ ऑगस्टपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यतायं....... मात्र नाशिक, अहिल्यानगर, खान्देश, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि पश्चिम विदर्भातील अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ तसंच संपूर्ण मराठवाडा या ठिकाणी मात्र पावसाचा जोर कमी राहणारेय.... जूनमध्ये ओढ दिलेल्या पावसाने जुलैच्या सुरुवातीलाच कसर भरून काढत संपूर्ण महिनाभर अनेक जिल्ह्यांमध्ये जोर कायम राहिला आहे.... मात्र ऑगस्ट सुरू होताच काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस तर काही ठिकाणी सूर्यदर्शन अशी स्थिती आहे..... मात्र सद्यस्थितीत बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने १२ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढणार आहे...... १५ ऑगस्टनंतर ३० ऑगस्टपर्यंत पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे.....
NURSES ANDOLAN : सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिकांनी सेवा प्रवेश नियम, सुधारित आकृतिबंध, पदोन्नती प्रक्रिया आणि रिक्त पदांची भरती तातडीने पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येतेय. सकाळी 7.30 पासून ते सकाळी साडेनऊ वाजेपर्यंत हे आंदोलन करण्यात येईल. रिक्त पदांमुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढून रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
DOCTOR STRIKE : सीसीएमपी कोर्स केलेल्या होमिओपॅथी पदवीधरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात हा संप पुकारण्यात आलाय. महाराष्ट्र मार्ड, एएसएमआय, इतर संघटनांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. सकाळी ६ वाजल्यापासून बुधवारी सकाळी 6 वाजेपर्यंत 24 तास वैद्यकीय सेवा बंद राहतील. मात्र नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली तर हे सेवा बंद आंदोलन अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवण्याचा इशारा आयएमएने दिला आहे.
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