Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Satara : सातारा जिल्ह्यात पावसाचं धुमशान...महाबळेश्वरमध्ये 233 मिमी पावसाची नोंद..कोयना पाणलोट क्षेत्रातही तुफान पाऊस...कोयना धरणातील पाण्याची आवक वाढली...3-4 दिवसांपासून जिल्ह्यात दमदार पाऊस
Amravati : रुग्णाच्या अंगावर छताचं प्लास्टर कोसळलं...अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील घटना..दुर्घटनेत रुग्ण किरकोळ जखमी..जिल्हा रुग्णालयाची इमारत जीर्ण...रुग्णालय प्रशासन रुग्णालयाच्या इमारतीकडे दुर्लक्ष
Dive Ghat Closed : आळंदी-पंढरपूर मार्गावरील दिवे घाट दोन तासांसाठी बंद...धोकादायक दरडी काढण्यासाठी घाट बंद...दुपारी 12 ते 2 वेळेत घाटातील वाहतूक पूर्णपणे बंद...आळंदी-पंढरपूर पालखी सोहळा अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना, वारकरी आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाचा निर्णय...वाहनचालकांना पर्यायी मार्ग वापरण्याचं आवाहन
Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्याला आजही ऑरेंज अलर्ट...धरण क्षेत्रात पावसाची संततधार...राजाराम बंधा-यासह 10 बंधारे पाण्याखाली...पंचगंगेची पाणीपातळी 19 फुटावर
Palghar Rain : पालघर जिल्ह्याला हवामान विभागाने रेड अलर्ट जाहीर केलायं....त्यामुळे आज आणि उद्या दोन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यतायं... या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून आज जिल्हा प्रशासनाकडून शाळा , महाविद्यालय आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर जाहीर केलेली आहे.... तसंच नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिलायं... अत्यावश्यक कामे असतील तरच घराबाहेर पडा असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.. पावसामुळे पालघर जिल्ह्यात आता पर्यंत तीन जणांचा बळी गेलायं... त्यातील एका महिलेचा संरक्षण भिंत अंगावर पडून मृत्यू झालायं...
Mumbai Rain : मुंबईत तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे...रात्रभरही मुंबई, ठाणे, पालघरला पावसाने झोडपून काढलंय...अनेक ठिकाणी 24 तासांत 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली असून आज आणि उद्यासाठी हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे...तसेच नागरिकांना खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत...