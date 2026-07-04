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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 04 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 04, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:44 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
04 July 2026 09:38 AM (IST)

महाबळेश्वरमध्ये 233 मिमी पावसाची नोंद

 

Satara : सातारा जिल्ह्यात पावसाचं धुमशान...महाबळेश्वरमध्ये 233 मिमी पावसाची नोंद..कोयना पाणलोट क्षेत्रातही तुफान पाऊस...कोयना धरणातील पाण्याची आवक वाढली...3-4 दिवसांपासून जिल्ह्यात दमदार पाऊस 

04 July 2026 09:10 AM (IST)

अमरावतीत रुग्णाच्या अंगावर छताचं प्लास्टर कोसळलं

 

Amravati : रुग्णाच्या अंगावर छताचं प्लास्टर कोसळलं...अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील घटना..दुर्घटनेत रुग्ण किरकोळ जखमी..जिल्हा रुग्णालयाची इमारत जीर्ण...रुग्णालय प्रशासन रुग्णालयाच्या इमारतीकडे दुर्लक्ष

04 July 2026 08:38 AM (IST)

आळंदी-पंढरपूर मार्गावरील दिवे घाट 2 तासांसाठी बंद

 

Dive Ghat Closed : आळंदी-पंढरपूर मार्गावरील दिवे घाट दोन तासांसाठी बंद...धोकादायक दरडी काढण्यासाठी घाट बंद...दुपारी 12 ते 2 वेळेत घाटातील वाहतूक पूर्णपणे बंद...आळंदी-पंढरपूर पालखी सोहळा अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना, वारकरी आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाचा निर्णय...वाहनचालकांना पर्यायी मार्ग वापरण्याचं आवाहन
 

 

04 July 2026 08:12 AM (IST)

कोल्हापुरात राजाराम बंधाऱ्यासह 10 बंधारे पाण्याखाली

 

Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्याला आजही ऑरेंज अलर्ट...धरण क्षेत्रात पावसाची संततधार...राजाराम बंधा-यासह 10 बंधारे पाण्याखाली...पंचगंगेची पाणीपातळी 19 फुटावर

04 July 2026 07:39 AM (IST)

पालघर जिल्ह्याला रेड अलर्ट जाहीर

 

Palghar Rain : पालघर जिल्ह्याला हवामान विभागाने रेड अलर्ट जाहीर केलायं....त्यामुळे आज आणि उद्या दोन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यतायं... या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून आज जिल्हा प्रशासनाकडून शाळा , महाविद्यालय आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर जाहीर केलेली आहे.... तसंच नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिलायं... अत्यावश्यक कामे असतील  तरच घराबाहेर पडा असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.. पावसामुळे पालघर जिल्ह्यात आता पर्यंत तीन जणांचा बळी गेलायं... त्यातील एका महिलेचा संरक्षण भिंत अंगावर पडून मृत्यू झालायं... 

04 July 2026 07:36 AM (IST)

मुंबईत दोन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा

 

Mumbai Rain : मुंबईत तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे...रात्रभरही मुंबई, ठाणे, पालघरला पावसाने झोडपून काढलंय...अनेक ठिकाणी 24 तासांत 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली असून आज आणि उद्यासाठी हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे...तसेच नागरिकांना खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत... 
 

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Aashish Udas

Aashish Udas

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