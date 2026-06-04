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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 04 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 04, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:09 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
04 June 2026 08:52 AM (IST)

समीर सत्तार आज उमेदवारी अर्ज मागे घेणार 

 

Sameer Sattar : मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांची नाराजी दूर झालीय.. अब्दुल सत्तार मुलगा समीर सत्तार यांचा उमेदवारी अर्ज माघारी घेणार आहेत...मुलाची उमेदवारी माघारी घेणार असल्याचं अब्दुल सत्तार म्हणालेत...मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सत्तारांनी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय...कोणतीही नाराजी नाही असं म्हणत

04 June 2026 08:37 AM (IST)

नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, आरोपीनं गुन्ह्याची कबुली दिली

 

Nasarapur : नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण...आरोपीनं गुन्ह्याची कबुली दिली, गामस्थांची साक्ष..ग्रामस्थांनी पकडल्यानंतर आरोपीनं कबुली दिल्याची माहिती..आतापर्यंत 27 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली
 

 

04 June 2026 07:36 AM (IST)

मान्सून आज केरळममध्ये दाखल होण्याची शक्यता

 

Rain Alert : मान्सून आज केरळममध्ये दाखल होण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय.. केवळ केरळमच नाही तर तमिळनाडूचा काही भाग, अरबी समुद्राचा आग्नेय आणि नैऋत्य भाग, लक्षद्वीप बेटे या संपूर्ण भागांमध्ये मान्सूनचे वारे पसरतील अशीही
शक्यता आहे. दरम्यान आज दिवसभरात आभाळ ढगाळ राहील, अशीही शक्यता असून काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचीही शक्यता वर्तवण्यात आलीये...

04 June 2026 07:33 AM (IST)

वि. परिषद निवडणूक अर्ज मागे घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस

 

Legislative Council Elections : वि. परिषद निवडणूक अर्ज मागे घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस...महायुतीमधील अंतर्गत खदखद चव्हाट्यावर...नाशिक, नांदेड, परभणीत बंडखोरांमुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढली...बंडखोर उमेदवारी अर्ज मागे घेणार का याकडे लक्ष

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Aashish Udas

Aashish Udas

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