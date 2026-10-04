Maharashtra Breaking News LIVE : 04 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Pulses Rate : सणांच्या हंगामात तूरडाळीच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. दुष्काळामुळे तूरडाळीच्या उत्पादनात मोठी घट झालीये.. तसंच आफ्रिका खंडातील प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये यंदा तुरीचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात तुरीचे दर सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढलेत.. त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही दिसू लागलाय.. तूरडाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरु करण्यात आल्या असून सरकानं बफर स्टॉकमधील तूर बाजारात आणावी अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केलीये.
Pune : मान्सूनने नुकताच निरोप घेतला असला तरी, आता पुण्यात 'ऑक्टोबर हीट'ची चाहूल लागली आहे... ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच शहर आणि परिसरातील कमाल आणि किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे...त्यामुळे केवळ दिवसाच नव्हे, तर रात्रीच्या उकाड्यातही वाढ झाल्याने पुणेकर हैराण झाले आहेत....
Mumbai : वाढत्या उष्म्यासह मुंबईमध्ये आजारांचा तापही वाढत आहे... उष्णतेमुळे होणाऱ्या विविध प्रकारच्या व्याधींचा त्रास वाढत आहे. त्वचाविकार, तोंड येणे, पुरळ, पोटदुखी, अतिसार, उलट्या, अॅसिडिटी अशा स्वरूपाच्या तक्रारी रुग्णांमध्ये वाढताना दिसत आहेत... खासगी आणि सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्य सातत्याने वाढत आहे... या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता योग्य वेळी उपचार घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे...प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या आजारांचा प्रादुर्भाव अधिक असतो... यंदा या रुग्णसंख्येत आठ ते दहा टक्क्यांची वाढ झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले...
Monsoon Back : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरी १९ टक्के कमी पाऊस झाल्यामुळे सर्वांची परतीच्या मोसमी पावसावर भिस्त होती. मात्र मुंबई, पुण्यासह निम्या राज्यातून मोसमी पाऊस माघारी फिरला आहे. त्यामुळे आता परतीच्या पावसाची आशाही मावळली आहे. ऑक्टोंबर महिन्यात तुर्तास वादळी पावसाची शक्यताही नाही, त्यामुळे खरीप पाठोपाठ रब्बी हंगामाही अडचणीत आला आहे. यंदा सरासरीच्या १९ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. पावसाअभावी खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग, उडीद हातचे गेले आहे. तूर, कापूस आणि रब्बी हंगामाचे भवितव्य परतीच्या पावसावर अवलंबून होते. पण, परतीचा पाऊस न पडल्यामुळे तूर आणि कापसालाही मोठा फटका बसणार आहे. मुळात सिंचनासाठीच्या पाण्याची टंचाई जाणविण्याची शक्यता असल्यामुळे रब्बीच्या पेरण्यांमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.