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Maharashtra Breaking News LIVE : 04 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 04 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 04, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:54 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 04 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
04 October 2026 08:53 AM (IST)

दिवाळीआधीच तूरडाळ महागण्याची शक्यता

Pulses Rate : सणांच्या हंगामात तूरडाळीच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. दुष्काळामुळे तूरडाळीच्या उत्पादनात मोठी घट झालीये.. तसंच आफ्रिका खंडातील प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये यंदा तुरीचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात तुरीचे दर सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढलेत.. त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही दिसू लागलाय.. तूरडाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरु करण्यात आल्या असून सरकानं बफर स्टॉकमधील तूर बाजारात आणावी अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केलीये. 

04 October 2026 08:52 AM (IST)

पुण्यातही ऑक्टोबर हिटचा चटका

Pune : मान्सूनने नुकताच निरोप घेतला असला तरी, आता पुण्यात 'ऑक्टोबर हीट'ची चाहूल लागली आहे... ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच शहर आणि परिसरातील कमाल आणि किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे...त्यामुळे केवळ दिवसाच नव्हे, तर रात्रीच्या उकाड्यातही वाढ झाल्याने पुणेकर हैराण झाले आहेत....

04 October 2026 08:51 AM (IST)

ऑक्टोबर हिटचा चटका, आरोग्याला फटका

Mumbai : वाढत्या उष्म्यासह मुंबईमध्ये आजारांचा तापही वाढत आहे... उष्णतेमुळे होणाऱ्या विविध प्रकारच्या व्याधींचा त्रास वाढत आहे. त्वचाविकार, तोंड येणे, पुरळ, पोटदुखी, अतिसार, उलट्या, अॅसिडिटी अशा स्वरूपाच्या तक्रारी रुग्णांमध्ये वाढताना दिसत आहेत... खासगी आणि सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्य सातत्याने वाढत आहे... या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता योग्य वेळी उपचार घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे...प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या आजारांचा प्रादुर्भाव अधिक असतो... यंदा या रुग्णसंख्येत आठ ते दहा टक्क्यांची वाढ झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले...

04 October 2026 08:49 AM (IST)

मुंबई, पुण्यासह निम्म्या राज्यातून मान्सूनची माघार

Monsoon Back : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरी १९ टक्के कमी पाऊस झाल्यामुळे सर्वांची परतीच्या मोसमी पावसावर भिस्त होती. मात्र मुंबई, पुण्यासह निम्या राज्यातून मोसमी पाऊस माघारी फिरला आहे. त्यामुळे आता परतीच्या पावसाची आशाही मावळली आहे. ऑक्टोंबर महिन्यात तुर्तास वादळी पावसाची शक्यताही नाही, त्यामुळे खरीप पाठोपाठ रब्बी हंगामाही अडचणीत आला आहे. यंदा सरासरीच्या १९ टक्के कमी पाऊस झाला आहे.  पावसाअभावी खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग, उडीद हातचे गेले आहे. तूर, कापूस आणि रब्बी हंगामाचे भवितव्य परतीच्या पावसावर अवलंबून होते. पण, परतीचा पाऊस न पडल्यामुळे तूर आणि कापसालाही मोठा फटका बसणार आहे. मुळात सिंचनासाठीच्या पाण्याची टंचाई जाणविण्याची शक्यता असल्यामुळे रब्बीच्या पेरण्यांमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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