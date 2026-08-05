Maharashtra Breaking News LIVE : 05 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Pune : पुणे पश्चिम परिसरात 5 तास पाणीपुरवठा बंद राहणार...दुपारी 2 ते 7 वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा बंद राहणार...गुरुवारी सकाळी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार...जलशुद्धीकरण केंद्रातील कामामुळे पाणी पुरवठा बंद राहणार
Nashik : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये पावसामुळे पूल वाहून गेला...गावक-यांकडून लाकडी दांडक्याचा पूल तयार...लाकडी दांडक्यावरून वृद्ध वाहून गेले...नदी पार करताना वृद्धाचा तोल गेला...लाकडी पुलावरून जीवघेणी कसरत
SIR : स्थलांतरित मतदारांच्या प्रश्नावरून मुंबई, पुणे आणि ठाण्यातील SIR मोहिमेला मिळत असलेला सुमार प्रतिसाद लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी दुस-यांदा मुदतवाढ दिलीये.. सुधारित कार्यक्रमानुसार, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत गृहभेटीची मोहीम 17 ऑगस्टपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. मूळ कार्यक्रमानुसार यासाठी 30 जुलैपर्यंत मुदत होती. त्यानंतर ती 8 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली होती. आता ही मुदत पुन्हा वाढवून देण्यात आलीये. मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण आणि पुनर्रचना 17 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. 24 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबर या कालावधीत मतदारांकडून दावे आणि हरकती स्वीकारण्यात येतील. तसेच 24 ऑगस्ट ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत नोटिसा देणे, सुनावणी घेणे आणि दावे-हरकतींचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर 27 ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..
Pimpri-Chinchwad : पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी परिसरातील एका नामांकित हॉटेलमधील पावभाजीमध्ये चक्क जिवंत अळी वळवळत असल्याचं आढळून आलंय.. त्यामुळे पुन्हा एकदा नागरिकांच्या आरोग्याशी गंभीर खेळ सुरू असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आलाय... निगडी येथील एका हॉटेल मध्ये एका ग्राहकाने मागवलेल्या पावभाजीमध्ये ही जिवंत अळी आढळून आली.. हा किळसवाणा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ग्राहकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हॉटेल व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ खेळला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जातोय.. आता अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग या हॉटेलवर काय कारवाई करणार याकडे सा-यांच लक्ष लागलंय..
Nashik : नाशिकच्या खड्ड्यांचा मुद्दा आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी आलाय. खड्ड्यांच्या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाडाझडती घेणार आहे. यासंदर्भात 8 ऑगस्टला खड्ड्यांवर महासभा होणार आहे. तर मुंबईत तातडीची बैठक होणार आहे. या बैठकीला सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे चार मंत्र्यांच्या कामावर नाराज-सूत्र...जनतेची कामे करा, अन्यथा खांदेपालट करण्याचा इशारा...विदर्भ, वाशीम, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेना पक्ष वाढीवर मंत्री काम करत नसल्यची शिंदेंची नाराजी
Rain Alert : रायगडसह पुणे जिल्ह्यात आज ऑरेंज अलर्ट...मुंबईसह उपनगरात अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसणार...पुढील काही दिवस हलक्या ते मध्यम सरी..मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात हलका पाऊस..रत्नागिरी, सातारा घाट विभाग, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाट विभाग, तसेच विदर्भातील चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली आदी भागांत वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
CJP : कॉक्रोच जनता पार्टीचे टीम संभाजीनगरमध्ये दाखल...अभिजित दीपकेंच्या निवासस्थानी होणार बैठक..आज आणि उद्या संभाजीनगरमध्ये सीजेपीची बैठक...आशुतोष रांका, सौरव दास त्यांच्यासह इतर सहकारी संभाजीनगरमध्ये..बैठकीत तरुणाईच्या चळवळीची पुढील दिशा ठरणार
Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादासंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात काल सुनावणी होऊ शकली नाही. शिवसेना UBTचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तयारीसाठी काही वेळ देण्याची विनंती केली. वकिलाची बाजू ऐकून सुप्रीम कोर्टानं आजची वेळ दिलीय. त्यामुळे आज दुपारी 2 वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार आहे... उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेल्या मान्यतेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. ठाकरेंच्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे.