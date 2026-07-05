Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Bhandara : भंडारा जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे वैनगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे..गोसीखुर्द धरणाचे सर्व दरवाजे उघडण्यात आलेत..धरणामधुन वैनगंगेत पाणी सोडण्यात आले आहे..त्यामुळे नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय....
Shivsena (UBT) : राम मंदिर दानचोरीविरोधात शिवसेना UBTआक्रमक झालीय. मुंबईतल्या दादरच्या कबुतरखान्याजवळच्या मारूती मंदिरात शिवसेना UBT रामरक्षा आंदोलन करणार आहे. राम मंदिर ट्रस्ट भाजप ट्रस्ट झाल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय. या आरोपाल संजय शिरसाटांनी प्रत्युत्तर दिलं. उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळणार नाही. दानचोरीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न असल्याचा टोला शिरसाटांनी लगावलाय..
Satara : साता-यात कारवर भलंमोठं झाड कोसळलं...वादळी पावसामुळे कारवर झाड कोसळलं...घटनेत सुदैवानं कुठलीही जीवितहानी नाही...महाबळेश्वरच्या रांजणवाडी गावातील घटना
Rain Alert : काल दिवसभर तसंच रात्री मुंबईसह परिसराला मुसळधार पावसाने झोडपून काढलंय..पावसामुळे मुंबईत अनेक सखल भागात पाणी साचल्याचं पाहायला मिळालं..पाणी तुंबल्याने मुंबईकरांना मोठी तारांबळ उडाली..तर राज्यातील हवामान विभागाने आजही मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.. या भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.. दुसरीकडे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देण्यात आलाय.. कोकण किनारपट्टीवरही पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे....