Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 05 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 05, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:24 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
05 July 2026 08:44 AM (IST)

भंडाऱ्यात तुफान पाऊस, वैनगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ 

 

Bhandara : भंडारा जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे वैनगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे..गोसीखुर्द धरणाचे सर्व दरवाजे उघडण्यात आलेत..धरणामधुन वैनगंगेत पाणी सोडण्यात आले आहे..त्यामुळे नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय....  

05 July 2026 08:20 AM (IST)

मुंबईत शिवसेना UBTचं आज रामरक्षा आंदोलन 

 

Shivsena (UBT) : राम मंदिर दानचोरीविरोधात शिवसेना UBTआक्रमक झालीय. मुंबईतल्या दादरच्या कबुतरखान्याजवळच्या मारूती मंदिरात शिवसेना UBT रामरक्षा आंदोलन करणार आहे. राम मंदिर ट्रस्ट भाजप ट्रस्ट झाल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय. या आरोपाल संजय शिरसाटांनी प्रत्युत्तर दिलं. उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळणार नाही. दानचोरीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न असल्याचा टोला शिरसाटांनी लगावलाय..

05 July 2026 07:39 AM (IST)

साताऱ्यात कारवर भलंमोठं झाड कोसळलं

 

Satara : साता-यात कारवर भलंमोठं झाड कोसळलं...वादळी पावसामुळे कारवर झाड कोसळलं...घटनेत सुदैवानं कुठलीही जीवितहानी नाही...महाबळेश्वरच्या रांजणवाडी गावातील घटना

05 July 2026 07:37 AM (IST)

मुंबई, ठाणे, पालघरला ​आज पावसाचा रेड अलर्ट

 

Rain Alert : काल दिवसभर तसंच रात्री मुंबईसह परिसराला मुसळधार पावसाने झोडपून काढलंय..पावसामुळे मुंबईत अनेक सखल भागात पाणी साचल्याचं पाहायला मिळालं..पाणी तुंबल्याने मुंबईकरांना मोठी तारांबळ उडाली..तर राज्यातील हवामान विभागाने आजही मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.. या भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.. दुसरीकडे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देण्यात आलाय.. कोकण किनारपट्टीवरही पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे....  

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Ketan Agarwal Murder case
Siya Goyal
chetan chaudhary
Neet Paper Leak Case
rain
संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प, काय आहे कारण?
traffic9 min ago
2
Mumbai Mega Block27 min ago
3
maharashtra59 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago