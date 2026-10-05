Maharashtra Breaking News LIVE : 05 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

OCTOBER HEAT : ऑक्टोबर सुरू होताच राज्यात उष्णतेचा चटका जाणवू लागला आहे. मुंबईत पारा 36 आंशावर पोहोचला.. हे तापमान सरासरीपेक्षा 2.5 अंशांनी अधिक आहे. त्यामुळे सकाळच्या तुलनेत दुपारनंतर मुंबईकरांना उन्हाचा चांगलाच तडाखा जाणवत आहे. दरम्यान, विदर्भातही पारा 37 अंशाच्या पुढे गेला असून अकोल्यात सर्वाधिक 37.1 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झालीये... मराठवाड्यातही उष्णता जाणवत असून छत्रपती संभाजीनगर येथे 36 अंश, परभणी 35.3 अंश आणि धाराशिव 33.1 अंश तापमान नोंदविण्यात आलंय..
PUNE ZP TEACHER : पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी परदेशी भाषा शिकण्याची तयारी केलीये.. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी परकीय भाषा शिक्षण उपक्रमाचा विस्तार करण्यात आला आहे. यंदा प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांची संख्या १०२ वरून २१८ झाली आहे. जर्मन १२६, जपानी २५, रशियन २३, फ्रेंच २२ आणि स्पॅनिश २२ शिक्षक शिकणार आहेत. पुणे विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांमार्फत शिक्षकांना १८० तासांचा संरचित अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे
LOCAL EFFECT : ठाण्यापुढील कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा या भागांतून मुंबईकडे दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र गर्दीच्या वेळेत लोकल उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांना दरवाजात लटकून प्रवास करावा लागतो. तुडुंब भरलेल्या लोकलमध्ये प्रवेश मिळत नसल्याने अनेकांना पुढील लोकलची प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत असून, कार्यालयात वेळेत पोहोचणे कठीण होत असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. एसी लोकलसाठी साध्या लोकल थांबवून ठेवल्या जात असून या मागून येणाऱ्या लोकल कायमच उशिरा धावत असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मार्गावर एसी लोकल किमान वेळेवर लोकल चालवण्याची प्रवाशांची मागणी आहे...
SANGALI : अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या एका वीस वर्षीय तरुणीला गुंगीचे औषध देऊन सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना सांगलीच्या ईश्वरपूर मध्ये घडली आहे.. पीडित तरुणीला आरोपींनी ईश्वरपुरातील कामेरी रस्त्यावरील एका लॉज मध्ये नेऊन शीतपेयातून गुंगीच औषध दिलं आणि तिच्यावर अत्याचार केला.. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन तरुणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून एका संशयित आरोपीला अटक केलीये.. तर एक आरोपी फरार आहे.. अत्याचारानंतर आरोपींनी पीडित तरुणीला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचंही समोर आलंय..
PUNE : MPSC परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटीचे प्रकरण, रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि आयोगाच्या कारभाराबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनादरम्यान MPSC अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात येत आहे....तर आज पुण्यात जात राज ठाकरे आंदोलक परिक्षार्थींशी संवाद साधणार आहेत..
AGANWADI STRIKE : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे आज राज्यव्यापी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आलाय... या संपादरम्यान मुंबईतील आझाद मैदानावर दुपारी २ वाजता शक्तीप्रदर्शन करत 'जेल भरो' आंदोलन केलं जाणार आहे.. राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत सुमारे 1 लाख 10 हजार 664 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये 2 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या 51 वर्षांपासून दररोज 8 ते 10 तास काम करूनही शासनाकडून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देऊन तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील वेतन, भत्ते, दरमहा पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ द्यावा, अशी मुख्य मागणी संघटनेने केली आहे.