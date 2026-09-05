Maharashtra Breaking News LIVE : 05 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

NEPAL : नेपाळमध्ये झालेल्या महापुरात मृतांचा आकडा 1,344वर पोहोचला आहे... या नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्या 166 भारतीय नागरिकांना आतापर्यंत सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून तब्बल 275 भारतीय नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत....
KALWAN : कळवण तालुक्यातील विसापूर शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ८ वर्षीय सृष्टी सूर्यवंशीच्या मृत्यूनंतर आश्रमशाळेतील आणखी २४ हून अधिक विद्यार्थ्यांना उलटी, तापासह विविध सौम्य लक्षणे असल्याने केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात दाखल विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीचा आढावा घेतला आहे.. दरम्यान, आश्रम शाळेत इयत्ता दुसरीत शिकणाऱ्या सृष्टी सूर्यवंशी हिचा मृत्यू झाल्यामुळे आश्रमशाळेतील आरोग्य सुविधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
PUNE : पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्या वक्तव्यावरून हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ‘भारतातील हिंदू दहशतवादी आहेत का?’ असा सवाल करत हिंदू सेवा संघाचे अध्यक्ष रोहित मारणे यांनी बापट यांनी हिंदू सणांविरोधात गरळ ओकणे थांबवावे, असे आवाहन केले. नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन दहीहंडी आणि गणेश मंडळांनी सामंजस्याची भूमिका घेत पोलिसांना सहकार्य केले. तसेच दहीहंडी उत्सवात डेसिबलची मर्यादाही पाळण्यात आल्याचा दावा मारणे यांनी केला.
GONDIA : गोंदिया जिल्ह्याच्या देवरी तालुक्यातील लोहारा गावाजवळ दुचाकी आणि चारचाकी वाहनाची जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला... या अपघातात एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीसह चौघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे...