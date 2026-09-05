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Maharashtra Breaking News LIVE : 05 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on  05 SEPTEMBER महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Sep 05, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:23 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 05 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
05 September 2026 09:22 AM (IST)

नेपाळमधील महापुरात मृतांचा आकडा 1,344वर

NEPAL : नेपाळमध्ये झालेल्या महापुरात मृतांचा आकडा 1,344वर पोहोचला आहे... या नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्या 166 भारतीय नागरिकांना आतापर्यंत सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून तब्बल 275 भारतीय नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत.... 

05 September 2026 09:20 AM (IST)

विसापूर आश्रमशाळेतील 24 विद्यार्थी रुग्णालयात

KALWAN : कळवण तालुक्यातील विसापूर शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ८ वर्षीय सृष्टी सूर्यवंशीच्या मृत्यूनंतर आश्रमशाळेतील आणखी २४ हून अधिक विद्यार्थ्यांना उलटी, तापासह विविध सौम्य लक्षणे असल्याने केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात दाखल विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीचा आढावा घेतला आहे.. दरम्यान, आश्रम शाळेत इयत्ता दुसरीत शिकणाऱ्या सृष्टी सूर्यवंशी हिचा मृत्यू झाल्यामुळे आश्रमशाळेतील आरोग्य सुविधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

05 September 2026 09:18 AM (IST)

बापटांच्या विरोधात हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

PUNE : पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्या वक्तव्यावरून हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ‘भारतातील हिंदू दहशतवादी आहेत का?’ असा सवाल करत हिंदू सेवा संघाचे अध्यक्ष रोहित मारणे यांनी बापट यांनी हिंदू सणांविरोधात गरळ ओकणे थांबवावे, असे आवाहन केले. नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन दहीहंडी आणि गणेश मंडळांनी सामंजस्याची भूमिका घेत पोलिसांना सहकार्य केले. तसेच दहीहंडी उत्सवात डेसिबलची मर्यादाही पाळण्यात आल्याचा दावा मारणे यांनी केला.

05 September 2026 09:16 AM (IST)

गोंदियात भीषण अपघात, एकाचा मृत्यू, 4 गंभीर जखमी

GONDIA : गोंदिया जिल्ह्याच्या देवरी तालुक्यातील लोहारा गावाजवळ दुचाकी आणि चारचाकी वाहनाची जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला... या अपघातात एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीसह चौघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे...

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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