Maharashtra Breaking News LIVE : 06 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Sakinaka Manhole Accident Case : साकीनाका मॅनहोल दुर्घटना प्रकरण...मृत अस्लम शेखच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत...मनपाकडून 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत...खैरानी मार्गावर 2 जुलै रोजी मॅनहोलमध्ये पडून शेख यांचा मृत्यू...-महिनाभरानंतर पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत
Mohan Bhagwat : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत जेन झी आणि जेन अल्फाशी संवाद साधाणार आहेत... मुंबईत या संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलाय... या कार्यक्रमात देशातील 100 हून अधिक शहरातील 15 ते 19 वयोगटातील 2 हजार विद्यार्थी सहभाग घेणार आहेत... जंतरमतंरमरील आंदोलनानंतर चर्चेत आलेल्या जेन झींसोबत आता मोहन भागवत संवाद साधणार आहे...
MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६ साठी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. उमेदवारांच्या मागणीचा विचार करून अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत, तर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत 13 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे या परीक्षेद्वारे एकूण 5 हजार 707 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, पूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार विविध मागण्यांचा समावेश करून पदसंख्या वाढविण्यात आली आहे.
Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज पुन्हा एकदा सुप्रीम सुनावणी होणार आहे. आज शिंदेंच्या वकिलांकडून कोर्टात युक्तिवाद करण्यात येईल. काल शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं? यावर सुप्रीम कोर्टात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमकपणे युक्तिवाद मांडला. केवळ आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. आमदार एकत्रित सुरतला गेले आणि त्यानंतर ते गुवाहटीला गेले. हा योगायोग नव्हता. सर्व पूर्वनियोजित होतं, अशी बाजू त्यांनी कोर्टात मांडली. हा मुख्य मुद्दा मांडतानाच सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली. कोर्टात तब्बल दीड तास हा युक्तीवाद चालला..यानंतर आज दुपारी 2 वाजता या प्रकरणावर पुन्हा पुढील सुनावणी होणार आहे.....