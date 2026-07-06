Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक 28 तासानंतरही विस्कळीत...सुकेळी खिंडीतील पाणी ओसरण्याचं नाव घेईना..महामार्गावरून केवळ अवजड वाहतूक सुरू..हलक्या वाहनांच्या वाहतुकीला अद्यापही बंदी
Alandi Indrayani River : आळंदी- इंद्रायणी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ..सिद्धपेठ परिसरात धर्मशाळांमध्ये नागरिक अडकले...जवळपास अडीचशेहून नागरिक अडकले..नागरिकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु
Karjat : कर्जत-खोपोली दरम्यान रेल्वे वाहतूक ठप्प..रुळाखालची माती वाहून गेल्यानं फटका
Kashedi Ghat Landslide : रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली...खवटीजवळ दरड कोसळली, वाहतूक ठप्प...दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु...250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर
Kashedi Ghat Landslide : रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली...खवटीजवळ दरड कोसळली, वाहतूक ठप्प...दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु...250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर
Kashedi Ghat Landslide : रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली...खवटीजवळ दरड कोसळली, वाहतूक ठप्प...दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु...250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर
Western Railway : मुसळधार पावसाचा फटका पश्चिम रेल्वेला...पश्चिम रेल्वेची वाहतूक 15-20 मिनिटे उशिराने...वसई-विरार दरम्यान रुळावर साचलं पाणी
Landslide on the Mumbai-Pune Railway Route : मुंबई-पुणे रेल्वेवर मार्गावर दरड कोसळली...मंकी हिल-ठाकूरवाडीदरम्यान रुळावर माती...रेल्वे वाहतुकीला फटका, 5 गाड्या रद्द
Pune-Mumbai Express Closed : पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे वरील कनेक्टिंग लिंक बंद,पुणे-मुंबई वाहतूक पूर्णपणे बंद...पुण्याहून मुंबई ला जाणारी लेन वर मिसिंग लिंक वरील दुसऱ्या बोगद्याच्या आधी दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद...सुदैवाने ही दरड कोसळत असताना कुठलंही वाहन त्या ठिकाणाहून जात नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली..खबरदारी म्हणून मुंबई हुन पुण्याकडे जाणारी लेन ही महामार्ग पोलिसांनी बंद केली आहे..तसेच एक्सप्रेस वे वरील बोरघाटा मध्ये देखील पाणी साठल्याने तोही मार्ग बंद..पुणे जिल्हा पावसाची धुवांधार बॅटिंग,रात्री पासून जोरदार पाऊस सुरू
Maval : मावळ तालुक्यातील पाटण गावात दरड कोसळली...एका घरावर दरड कोसळल्याची माहिती...संपूर्ण कुटुंब ढिगा-याखाली अडकल्याची भीती...NDRFचे 30 जणांचे पथक घटनास्थळी दाखल