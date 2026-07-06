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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 06 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 06, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:41 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
06 July 2026 10:36 AM (IST)

मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक 28 तासानंतरही विस्कळीत

 

Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक 28 तासानंतरही विस्कळीत...सुकेळी खिंडीतील पाणी ओसरण्याचं नाव घेईना..महामार्गावरून केवळ अवजड वाहतूक सुरू..हलक्या वाहनांच्या वाहतुकीला अद्यापही बंदी

 

06 July 2026 10:21 AM (IST)

आळंदीतील सिद्धपेठ परिसरात 250 नागरिक अडकले

 

Alandi Indrayani River : आळंदी- इंद्रायणी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ..सिद्धपेठ परिसरात धर्मशाळांमध्ये नागरिक अडकले...जवळपास अडीचशेहून नागरिक अडकले..नागरिकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु

06 July 2026 09:42 AM (IST)

कर्जत-खोपोलीदरम्यान रेल्वे वाहतूक ठप्प

 

Karjat : कर्जत-खोपोली दरम्यान रेल्वे वाहतूक ठप्प..रुळाखालची माती वाहून गेल्यानं फटका

06 July 2026 09:04 AM (IST)

रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली, 250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर

 

Kashedi Ghat Landslide : रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली...खवटीजवळ दरड कोसळली, वाहतूक ठप्प...दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु...250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर
 

06 July 2026 09:04 AM (IST)

रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली, 250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर

 

Kashedi Ghat Landslide : रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली...खवटीजवळ दरड कोसळली, वाहतूक ठप्प...दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु...250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर
 

06 July 2026 09:04 AM (IST)

रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली, 250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर

 

Kashedi Ghat Landslide : रत्नागिरीच्या कशेडी घाटात दरड कोसळली...खवटीजवळ दरड कोसळली, वाहतूक ठप्प...दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु...250 मीटरपर्यंत दरडीचा मलबा रस्त्यावर
 

06 July 2026 08:48 AM (IST)

पावसामुळे पश्चिम रेल्वेची वाहतूक 15-20 मिनिटे उशिरानं

 

Western Railway : मुसळधार पावसाचा फटका पश्चिम रेल्वेला...पश्चिम रेल्वेची वाहतूक 15-20 मिनिटे उशिराने...वसई-विरार दरम्यान रुळावर साचलं पाणी

 

06 July 2026 08:22 AM (IST)

मुंबई-पुणे रेल्वेवर मार्गावर दरड कोसळली

 

Landslide on the Mumbai-Pune Railway Route : मुंबई-पुणे रेल्वेवर मार्गावर दरड कोसळली...मंकी हिल-ठाकूरवाडीदरम्यान रुळावर माती...रेल्वे वाहतुकीला फटका, 5 गाड्या रद्द

06 July 2026 07:37 AM (IST)

कनेक्टिंग लिंकवर दरड कोसळली, पुणे-मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद

 

Pune-Mumbai Express Closed पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे वरील कनेक्टिंग लिंक बंद,पुणे-मुंबई वाहतूक पूर्णपणे बंद...पुण्याहून मुंबई ला जाणारी लेन वर मिसिंग लिंक वरील दुसऱ्या बोगद्याच्या आधी दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद...सुदैवाने ही दरड कोसळत असताना कुठलंही वाहन त्या ठिकाणाहून जात नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली..खबरदारी म्हणून मुंबई हुन पुण्याकडे जाणारी लेन ही महामार्ग पोलिसांनी बंद केली आहे..तसेच एक्सप्रेस वे वरील बोरघाटा मध्ये देखील पाणी साठल्याने तोही मार्ग बंद..पुणे जिल्हा पावसाची धुवांधार बॅटिंग,रात्री पासून जोरदार पाऊस सुरू

06 July 2026 07:34 AM (IST)

 मावळच्या पाटण गावात दरड कोसळली, एका घरावर दरड कोसळल्याची माहिती

 

Maval : मावळ तालुक्यातील पाटण गावात दरड कोसळली...एका घरावर दरड कोसळल्याची माहिती...संपूर्ण कुटुंब ढिगा-याखाली अडकल्याची भीती...NDRFचे 30 जणांचे पथक घटनास्थळी दाखल

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Aashish Udas

Aashish Udas

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