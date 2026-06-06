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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 06 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 06, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:23 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
06 June 2026 09:21 AM (IST)

इम्तियाज जलील SITच्या रडारवर?

 

Imtiaz Jalil : इम्तियाज जलील SITच्या रडारवर?..नाशिक धर्मांतरप्रकरणी चौकशीची शक्यता...पहिल्या दोषारोपपत्रात जलील यांच्या नावाचा उल्लेख...SIT जलील यांना चौकशीला बोलावणार-सूत्र

 

06 June 2026 08:45 AM (IST)

नाशिक धर्मांतर प्रकरणात नवी माहिती समोर

 

Nashik : नाशिक धर्मांतर प्रकरणात नवी माहिती समोर..धर्मांतरासाठी झाकीर नाईकच्या व्हिडिओचा वापर..पीडित तरुणीला झाकीर नाईकचे व्हिडिओ दाखवले..पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोप पत्रात झाकीर नाईकच्या नावाचा उल्लेख

06 June 2026 08:14 AM (IST)

लातूरमध्ये वीज कोसळून 12 शेळ्यांचा मृत्यू

 

 

Latur : लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील लिंबाळा येथे वीज कोसळून १२ शेळ्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेत शेतकरी मधुकर खांडेकर यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसासह विजांचा कडकडाट सुरू असताना शेतातील एका झाडाखाली उभ्या असलेल्या शेळ्यांवर अचानक वीज कोसळली. यात १२ शेळ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. महसूल आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू असून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली जात आहे.

06 June 2026 07:48 AM (IST)

विदर्भात पुढील 3 दिवस पावसाचा अंदाज

 

Rain : विदर्भात पुढील 3 दिवस पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलायं... 9 जूनपर्यंत सोसट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यतायं... विदर्भात मान्सूनपूर्व नव्हे, तर स्थानिक वातावरणामुळे पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज वर्तवलायं.... पावसासोबत उकाडाही वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिलायं.... नागपूरसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत ढगाळ वातावरण निर्माण झालं ... त्यामुळे तापमानात तात्पुरती घट झाली असून उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळालायं....

06 June 2026 07:33 AM (IST)

मुंबईत पाणीटंचाईचं सावट

 

Mumbai : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांत केवळ 14 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे.... हे पाणी जुलैच्या मध्यापर्यंत पुरणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलायं.... त्यामुळे पाऊस लांबल्यास मुंबईवरील जल संकट आणखी गडद होण्याची शक्यतायं.... त्यामुळे पाणी जपून वापरावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलंय... यामध्येच आता मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे टँकर व्यवसाय अडचणीत आल्याचा दावा केलाय .....तसेच त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढला नाही , तर मुंबईतील सर्व खासगी पाणी टँकर सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. ...टँकर सेवा बंद झाल्यास मुंबईतील हजारो नागरिकांना पाणीटंचाईचा फटका बसणारेय..

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Aashish Udas

Aashish Udas

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