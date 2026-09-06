Maharashtra Breaking News LIVE : 06 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

अमरावती शहरात रात्री तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आलीय... चाकूने वार करून आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला, हत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे, मात्र पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू आहे...8 महिन्यांत अमरावती शहराततब्बल 34 हत्या झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आलीय..
MSEDCL : महावितरणला मोठा आर्थिक दिलासा...सरकार फेडणार महावितरणचे कर्ज..32 हजार 679 कोटींचं कर्ज सरकार फेडणार
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Gulabrao Patil : भाजपवाले पक्ष फोडतात तुम्ही विद्यार्थी फोडा, असा फुटीर सल्ला शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटलांनी दिलाय. जळगावमध्ये शिक्षकदिनी पुरस्कार वितरण सोहळ्यादरम्यान गुलाबरावांनी हे वक्तव्य केलंय. त्यांनी विद्यार्थी फोडा आणि मराठी शाळेची पटसंध्या वाढवा, असा फुटीर सल्ला दिलाय. शिक्षकांनीदेखील भाजपप्रमाणे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थी फोडले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
गोंदिया जिल्ह्यातील बेरडीपार येथे तलावात बुडून एकाच मृत्यू झाला आहे... बेरडीपार येथील गौतम कुटुंबांच्या घरी कन्हैय्याचे आगमन झाले होते...दुसऱ्या दिवशी कन्हैय्या विसर्जन करण्यासाठी गावाशेजारी असलेल्या तलावात कार्तिक गौतम हे मूर्ती विसर्जनासाठी गेले असता त्यांचा तलावात बुडून मृत्यू झालाय...तलावातील पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना झाल्याची माहिती आहे... ज्या घरात काही तासांपूर्वी आनंदाचे वातावरण होतं त्याच घरावर आता दुखाचा डोंगर कोसळलाय..
Pune : सण उत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात आज पुण्यात मोर्चा काढला जाणार आहे... विद्यानंद बापटांनी डीजे आणि लाऊडस्पीकर विरोधात आवाज उठवला होता... त्यांच्या याच भूमिकेच्या समर्थनार्थ आज बालगंधर्व रंगमंदिर चौकातून या मोर्चाला सुरुवात होणार आहे... ध्वनीप्रदूषमाच्या नियमांची अंमलबजावणी केली करावी या मागणीसाठी थेट महापालिकेवर धडक मोर्चा काढला जाणार आहे... दरम्यान विद्यानंद बापट यांना देखील या मोर्चासाठी आमंत्रित केलं असून या मोर्चा बापट सहभागी होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय...
महिला कुस्तीपटूच्या तिस-या चिमुकलीचाही मृत्यू...नळदुर्ग किल्ल्यावरुन 3 मुलांसह घेतली होती उडी...उपचारादरम्यान तिस-या मुलीचाही मृत्यू...आईसह तिन्ही निष्पाप बालकांचा मृत्यू...-पतीसह सासू-सास-यांना 9 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
मॉन्सूनचे प्रवाह कमकुवत असल्याने राज्यात पावसाची उघडीप कायम आहे. दरम्यान आज उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी ढगाळ हवामानासह हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. आज उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नाशिक, तसेच मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता कायम आहे. उर्वरीत राज्यात ढगाळ हवामान, ऊन-सावल्यांच्या खेळ, तसेच तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये आज हलका ते मध्यम पाऊस, तर त्यानंतर हलका पाऊस राहण्याचा अंदाज आहे. रायगडमध्ये पुढील 4 दिवस हलका ते मध्यम पाऊस होऊ शकतो. रत्नागिरीत दोन दिवस हलका ते मध्यम पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. तर सिंधुदुर्गात आज हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Raj Thackeray : एकनाथ शिदेंच्या ठाण्यात आज मनसेचा पदाधिकारी मेळावा होणार आहे.. राज्यभरातील मनसेचे पदाधिकारी या मेळाव्याला उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्यातून राज ठाकरे पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना नेमका काय 'कानमंत्र' देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी पुण्यातील एका महाविद्यालयात प्राचार्यांच्या कॅबिनेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फोटोच्या बाजूला असलेल्या पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढायला लावला होता. या मुद्द्यावरुन भाजप आणि मनसेचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले होते. या राड्यानंतर राज ठाकरे पहिल्यांदाच भूमिका मांडणार आहेत. त्यामुळे राज ठाकरे काय बोलणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय. राज्यभरात मनसेची सध्या पक्षबांधणी सुरु आहे. गेल्या महिन्यातच महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या सदस्य नोंदणीचा कार्यक्रम पक्षाने हाती घेतला होता. त्यानंतर आज ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन नाट्यगृहामध्ये सकाळी दहा वाजता हा मेळावा होणार आहे..