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Maharashtra Breaking News LIVE : 07 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 07 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 07, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:28 PM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 07 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
07 August 2026 07:27 PM (IST)

पंतप्रधान मोदींचा सर्व खासदारांना कानमंत्र

PRIME MINISTER NARENDRA MODI : पंतप्रधान मोदींनी सर्व खासदारांना कानमंत्र दिलाय... काही खासदारांची सोशल मीडियावर सक्रियता कमी दिसतंय... सोशल मीडियावर अधिक सक्रिय राहून सरकारची कामगिरी जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी खासदारांना केलंय...

07 August 2026 04:44 PM (IST)

कर्जमाफीचा पहिला हप्ता वितरित...

कर्जमाफीचा पहिला हप्ता वितरित

FARMER : कर्जमाफीचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आलाय. राज्यातील 6 लाख 22 शेतक-यांच्या खात्यांवर 5 हजार 29 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर रक्कम थेट जमा झालीय. तसेच काही शेतक-यांचं आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच त्यांच्या कर्जखात्यांवरही लाभाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीय. 

07 August 2026 04:34 PM (IST)

जनरेशन गटर म्हणणा-या कंगनाचा सूर बदलला...

जनरेशन गटर म्हणणा-या कंगनाचा सूर बदलला

KANGANA RANAUT : काही दिवसांपूर्वीच जेन-झींना 'गटार जनरेशन' म्हणणाऱ्या कंगनानं 'जनरेशन झेड' बाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली., यावेळी मात्र कंगनाचा सूर काहीसा बदलल्याचं पाहायला मिळालं. जेन झी देशाची ताकद आणि देशाचं भविष्य असल्याचं कंगना म्हणतेय... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

07 August 2026 04:21 PM (IST)

साखर कारखान्याविरोधात शेतकरी आक्रमक...

साखर कारखान्याविरोधात शेतकरी आक्रमक

DHARASHIV : धाराशिवच्या उमरगा तालुक्यातील भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्याविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत...गेल्या 7 महिन्यापासून ऊस बिल थकले असताना देखील कारखाना प्रशासन बिल देण्यास टाळाटाळ करत असल्यानं शेतकऱ्यांनी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भिक मागो आंदोलन केले...थकीत ऊस बिल व्याजासह देण्यात यावे,कारखान्यावर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले...दरम्यान आंदोलनात जमा झालेली रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत कारखान्याच्या संचालकास पाठवण्यात येणार आहे अशी माहीती आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिली...

07 August 2026 04:18 PM (IST)

वाशिमच्या मालेगाव शहरात 4 ठिकाणी घरफोडीची घटना...

वाशिमच्या मालेगाव शहरात 4 ठिकाणी घरफोडीची घटना

WASHIM : वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव शहरात एका रात्रीत 4 घरफोड्यांच्या घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे...परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चड्डी परिधान केलेले काही संशयित फिरताना दिसल्याचा दावा स्थानिकांनी केला असून, त्यामुळे "चड्डी गँग"ची चर्चा सुरू झाली आहे.मात्र,या संशयितांचा चोरीच्या घटनांशी संबंध आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही...पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवून चोरट्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा,अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे...

07 August 2026 02:10 PM (IST)

मनोज जरांगेंना टेंडरची गोडी- गुणरत्न सदावर्ते...

मनोज जरांगेंना टेंडरची गोडी- गुणरत्न सदावर्ते

 

अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्तेंनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर सडकून टीका केलीये.कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरुन मनोज जरागेंनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला सदावर्तेंनी पत्राकर परिषद घेऊन उत्तर दिलंय.. यावेळी त्यांनी उपमुक्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवरही टीका केलीये.. एकनाथ शिंदे मराठ्यांचे पुढारी आहेत, असे जरांगे म्हणत असतील तर शिवसेनेतील बहुजन आणि ओबीसींनी शिंदेंना पुढे नेलं हे विसरुन नये असा इशारा सदावर्तेंनी दिलाय.. मनोज जरांगेंना टेंडरची गोडी असल्याचा गंभीर आरोपही सदावर्तेंनी केलाय..

07 August 2026 01:45 PM (IST)

मुंबई महापौर कार्यालयाला धमकीचा मेल...

मुंबई महापौर कार्यालयाला धमकीचा मेल

 

Mumbai : मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या अधिकृत ई-मेलवर बॉम्बस्फोटाची धमकीचा मेल आला आहे. महापौर कार्यालय, मुंबई मेट्रो, शाळा आणि शेअर बाजार उडवण्याची धमकी या मेलमध्ये देण्यात आली आहे. 15 ऑगस्टपूर्वी मुंबईत स्फोट घडवण्याचा दावा करण्यात आला आहे. मेलमध्ये खलिस्तान समर्थनाच्या घोषणा देण्यात आल्या असून काही व्यक्तींची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. मुलांना शाळेत पाठवू नका, मेट्रोने प्रवास करू नका, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यापूर्वीही महापौरांना दोन वेळा धमकीचे ई-मेल आले होते. धमकीचा मेल मिळाल्यानंतर मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू झाला आहे... दरम्यान या धमकीनंतर मुंबई महापालिका मुख्यालयाबाहेर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून बॉम्बशोधक पथकही मुख्यालयात दाखल झालंय..

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

07 August 2026 01:09 PM (IST)

अभिजीत दिपके पोलीस अधिकाऱ्यांवर संतापले...

अभिजीत दिपके पोलीस अधिकाऱ्यांवर संतापले

 

Abhijit Dipke : अभिजीत दिपके पोलीस अधिका-यांवर संतापले..भेटीला येणा-यांना उद्धट वागणूक, दिपकेंचा आरोप...पोलिसांनी सांगू नये कुणाला भेटायचं- दिपके...तुम्ही बाहेर जा म्हणत पोलिसाला काढलं घराबाहेर

 

 

 

07 August 2026 12:47 PM (IST)

दगडावरील ठशांपेक्षा मुलांकडे लक्ष द्या, राज ठाकरेंचा चंद्रकांत...

'दगडावरील ठशांपेक्षा मुलांकडे लक्ष द्या', राज ठाकरेंचा चंद्रकांत पाटलांना सल्ला

 

Raj Thackeray on Chandrakant Patil : दगडावरील फिंगरप्रिंट आधारशी लिंक होतील या चंद्रकांत पाटलांच्या विधानावरून राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा डिवचलंय... चंद्रकांत पाटलांनी दगडावरील ठसे शोधण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्याकडे लक्ष द्यावे असा सल्ला दिलाय...

07 August 2026 12:06 PM (IST)

कुठलीही काळजी करु नका, मी तुमच्यासोबत,PM मोदींची शिवसेना खासदारांना...

'कुठलीही काळजी करु नका, मी तुमच्यासोबत',PM मोदींची शिवसेना खासदारांना ग्वाही

 

PM Modi on MP : 'कुठलीही काळजी करु नका, मी तुमच्यासोबत'...पंतप्रधान मोदींची शिवसेना खासदारांना ग्वाही...एनडीएमधील प्रत्येक खासदाराच्या पाठीशी-मोदी..एनडीए एक परिवार, भाजप घटक पक्षांसोबत-मोदी

07 August 2026 11:40 AM (IST)

डोंबिवली डॉक्टर मारहाणप्रकरणी  रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर...

डोंबिवली डॉक्टर मारहाणप्रकरणी  रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर

 

Ramesh Mhatre : मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर...मारकुट्या रमेश म्हात्रेची राज्याबाहेर तडीपारी...डोंबिवली डॉक्टर मारहाणप्रकरणी म्हात्रेला जामीन मंजूर...रमेश म्हात्रेसह चौघांना जामीन मंजूर...आठवड्यातून तीन वेळा म्हात्रे राहणार असेल तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश....खटला फास्ट्रॅक कोर्टात चालवला जाणार.

 

07 August 2026 11:13 AM (IST)

खड्ड्यांमुळे माणसं मरत आहेत, मात्र प्रशासन ढिम्म- राज ठाकरे...

खड्ड्यांमुळे माणसं मरत आहेत, मात्र प्रशासन ढिम्म- राज ठाकरे

 

Raj Thackeray : नाशिकमधील खड्ड्यांवरुन राज ठाकरेंचा संताप...खड्ड्यांमुळे माणसं मरत आहेत, मात्र प्रशासन ढिम्म- राज ठाकरे...माणसं मेल्याचं सरकारला सुतक नाही- राज ठाकरे...कुंभमेळ्यासाठीचे कॉन्ट्रॅक्टर गुजरातमधील- राज ठाकरे...महाराष्ट्रात कॉन्ट्रॅक्टर जन्माला आले नाहीत का?- राज ठाकरे

07 August 2026 10:54 AM (IST)

धक्कादायक!, मुंबई लोकलमध्ये झोपलेल्या महिलेला पट्ट्यानं बेदम मारहाण...

धक्कादायक!, मुंबई लोकलमध्ये झोपलेल्या महिलेला पट्ट्यानं बेदम मारहाण

 

Mumbai : लोकलमध्ये झोपलेल्या महिलेला बेदम मारहाण..मुंबईतील लोकलमधील धक्कादायक प्रकार..पुरुष प्रवाशाकडून महिलेला मारहाण..महिलेला शिवीगाळ करत पट्ट्यानं मारहाण...महिलेला मारत असताना इतर प्रवाशांनी बजावली बघ्याची भूमिका

07 August 2026 10:39 AM (IST)

प्रशांत किशोर यांच्यावरुन राष्ट्रवादीत मतभेद?...

प्रशांत किशोर यांच्यावरुन राष्ट्रवादीत मतभेद?

 

Prashant Kishor : प्रशांत किशोर यांच्यावरुन राष्ट्रवादीत मतभेद असल्याची चर्चा आहे. प्रशांत किशोर अर्थात पीके यांना राजकीय सल्लागार करण्यावरुन राष्ट्रवादीत 2 गट असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. काल देवगिरीवर झालेल्या बैठकीला प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरेंच्या गैरहजेरीनं चर्चा सुरु झाल्यात.. त्यातच बाराबंकी पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव करणारे प्रशांत किशोर काही तासांतच मुंबईत पोहोचतात.. पार्थ पवार चार्टर विमानाने पार्थ पवार यांना मुंबईत सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला घेऊन आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.. मात्र प्रशांत किशोर यांच्याबाबत भाजपमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचं बोललं जातंय.. त्यामुळे भाजपचा विरोध डावलून प्रशांत किशोर राष्ट्रवादीचे सल्लागार बनलेत का असा प्रश्न उपस्थित होतोय... त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्येही यामुळे बेबनाव होण्याची शक्यता आहे,.. 

 

07 August 2026 09:38 AM (IST)

संभाजीनगरात विद्यार्थ्याकडून चाकूने हल्ला, एक गंभीर जखमी...

संभाजीनगरात विद्यार्थ्याकडून चाकूने हल्ला, एक गंभीर जखमी

 

Sambhajinagar : संभाजीनगरात विद्यार्थ्याकडून चाकूने हल्ला...4 मुलांवर चाकूने सपासप वार, एक गंभीर जखमी...देवगाव रंगारीमधील शाळेतील धक्कादायक घटना..रांगेत उभे असताना झालेल्या वादातून हल्ला...आरोपी विद्यार्थी ताब्यात अधिकचा तपास सुरु..शाळेतील चाकू हल्ल्यानंतर मुलांमध्ये भीतीचं वातावरण 
 

 

07 August 2026 09:17 AM (IST)

अमित शाह 2 दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर येणार...

अमित शाह 2 दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर येणार

 

Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत.. आज संध्याकाळी अमित शाह मुंबईत दाखल होतील.. उद्या अमित शाह मुंबईत दोन कार्यक्रमांना हजेरी लावणार आहेत.नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या नवनिर्मित कार्यालयाचे शाहांच्या हस्ते उद्या उद्घाटन होणार आहे.. तसंच बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटरला देखील ते उपस्थिती लावणार आहेत..

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

07 August 2026 08:48 AM (IST)

खूशखबर!, राज्यात 30 हजार शिक्षकांची मेगाभरती...

खूशखबर!, राज्यात 30 हजार शिक्षकांची मेगाभरती

 

Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात 30 हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पवित्र पोर्टलद्वारे ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, शासकीय शाळांतील शिक्षकांच्या 30 हजार 209 पदांसाठी पवित्र संकेतस्थळामार्फत ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार. दरम्यान, प्रक्रियेअंतर्गत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी उत्तीर्ण उमेदवारांना 11 ऑगस्टपर्यंत रिक्त पदांसाठी प्राधान्यक्रम नोंदवता येणार आहे. पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्याने, रिक्त पदांसाठी प्राधान्यक्रम नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्या आहे. परिणामी आता भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्रताधारक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
 

 

07 August 2026 08:30 AM (IST)

उपमुख्यमंत्री शिंदे आज पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट...

उपमुख्यमंत्री शिंदे आज पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट

 

Eknath Shinde to Meet Prime Minister Modi today : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेणार भेट...सूत्रांनुसार, मागील बैठकीत ठरल्यानुसार मोदींनी शिंदे यांना भेटीसाठी दिला होता वेळ...'Gen Z' आंदोलनानंतर देशातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदी एनडीए घटक पक्षांच्या नेत्यांशी करत आहेत चर्चा...सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे सुनावणी, त्यामुळे मोदी- शिंदे भेटीला महत्त्व...संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतही मोदी–शिंदे यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता...बैठकीत महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता.उबाठाचे ६ खासदार शिवसेनेत दाखल झाल्यानंतर, त्यांनी आणि इतर शिवसेना खासदारांनी अलीकडेच अमित शाह यांची घेतली होती भेट..त्यानंतर आता शिंदे पंतप्रधान मोदींची भेट घेत असल्याने या भेटीला राजकीय महत्त्व...शिवसेना खासदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांवर चर्चा होण्याची शक्यता..

 

07 August 2026 07:39 AM (IST)

राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद...

राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद

 

 

Raj Thackeray : राज ठाकरेंच्या नाशिक दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस... दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्यानंतर राज ठाकरेंनी 'जेन झी'ची भेट घेतली... या भेटी राज ठाकरेंनी विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या जानून घेतल्या... महापालिका निवडणुकांनंतर राज ठाकरे प्रथमच नाशिक दौऱ्यावर आहेत... आज राज ठाकरे पत्रकार परिषद घेणार असून नेमकं कोणत्या मुद्द्यावर बोलणार याकडे लक्ष... 

 

07 August 2026 07:35 AM (IST)

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 फुटीर खासदार आज मोदींची भेट घेणार...

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 फुटीर खासदार आज मोदींची भेट घेणार

 

Maharashtra Politics : ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 फुटीर खासदार आज पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहे... पंतप्रधान मोदी आणि खासदारांमध्ये ब्रेकफास्ट पे चर्चा होणार... शिवसेनेत पक्षप्रवेश केल्यानंतर हे खासदार पहिल्यांदाच मोदींची भेट घेणार आहेत... सकाळी 11 वाजता या भेटीचं आयोजन करण्यात आलंय...दरम्यान तृणमूलचे फुटीर खासदारही यावेळी मोदींना भेटणार आहेत...

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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