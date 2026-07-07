Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Nashik : त्र्यंबकेश्वर, सप्तशृंगी मंदिर आज बंद...अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून खबरदारी...धबधबे, किल्ले, पर्यटन स्थळंही बंद...बंदीच्या आदेशाचं पालन करण्याचं आवाहन..मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्र्यंबकेश्वर परिसरातील विविध भागांची पाहणी करत परिस्थितीचा घेतला आढावा...आज त्र्यंबकेश्वर व नाशिक परिसरात ढगफुटीसदृश मुसळधार पावसाचा इशारा
ब्रह्मगिरी परिसरातील मेंटघर किल्ल्यावरील वाडीतील नागरिकांचे स्थलांतर सुरू.. जवळपास 100 नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याची तयारी... आज रात्रीपासून उद्या सकाळपर्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज...आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज; सर्व ठिकाणी आवश्यक खबरदारी घेतली जात असल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली
Nashik Rain : नाशिक जिल्ह्याला आज ढगफुटीसदृश पावसाचा इशारा देण्यात आलाय...दिवसभरात 300 मिलिमीटरहून अधिक पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे...त्यापार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क असून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे...सोबतच नाशिककरांनाही अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर घराबाहेर पडू नका असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय...