Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Karad : कराड शहराला हादरवून सोडणा-या अभियंता लक्ष्मण मंडले यांच्या मृत्यू प्रकरणात आता धक्कादायक CCTV फुटेज समोर आलंय... यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय हॉलसमोर पहाटेच्या सुमारास भरधाव कारने लक्ष्मण मंडले यांना उडवल्याचे दृश्य या फुटेजमध्ये कैद झाले आहे. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र कराड शहर पोलिसांनी अवघ्या 12 तासांत तपासाची चक्रे फिरवत हा अपघात नसून पूर्वनियोजित कट असल्याचे उघड केलंय..या प्रकरणात पोलिसांनी मृत अभियंत्याची पत्नी सुरेखा मंडले आणि मेहुणा संग्राम यांना ताब्यात घेतले असून, कौटुंबिक वादातून हा कट रचल्याचा प्राथमिक तपासात निष्कर्ष समोर आला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथे मृदा व जलसंधारण विभागात अभियंता म्हणून कार्यरत असलेले लक्ष्मण मंडले हे कराड तालुक्यातील मनव गावचे रहिवासी होते. आता समोर आलेल्या CCTV फुटेजमुळे या घातपाताची थरारक घटना पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे. पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
Nashik : नाशिकमध्ये महाविद्यालयीन तरुणीवर लैंगिक अत्याचार...अत्याचार करुन पीडितेला दिले सिगारेटचे चटके...लग्नाचे आमिष दाखवून जवळीक आणि अत्याचार..-प्रेम संबंधांना विरोध करताच मारहाण...ब्लॅकमेल करत पैशांची मागणी केल्याचीही माहिती...नराधम प्रथमेश शिंदेविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल
Mumbai : मुंबईतील वरळी डोममधील लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे...मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप समोर आले नसून पोलिसांकडून वेगवेगळ्या अँगलने तपास सुरू आहे...ड्रग्ज सेवनामुळे मृत्यू झाला आहे का याबाबतही तपास सुरू आहे....
FSSI : खाद्यपदार्थ बांधण्यासाठी वर्तमानपत्रांच्या कागदाचा वापर बंद करावा, असे निर्देश FSSAIने दिले आहेत. मुंबईतील वडापाव विक्रेत्यांकडून वडापाव बांधून देण्यासाठी वर्तमानपत्राच्या कागदाचा वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण आणि मुंबई
महापालिका यांनी कारवाई केली.....
Water : वाढलेले तापमान, वेगाने होणारे बाष्पीभवन, पिण्यासाठी आणि शेतीसाठीच्या उन्हाळी आवर्तनासाठी पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणांवर झाल्यामुळे राज्यभरातील धरणांनी तळ गाठला आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या धरणांतील एकूण पाणीसाठा २६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. त्यामुळे टंचाईच्या झळा तीव्र झाल्या आहेत.
LPG Cylinder : व्यावसायिक गॅस पाठोपाठ आता घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीचा शॉक बसलाय... देशात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात 29 रुपयांनी वाढ झालीय...गेल्या तीन महिन्यातील ही दुसरी दरवाढ आहे...14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी आता 942 रुपये मोजावे लागणार आहेत...मार्च महिन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात 60 रुपये वाढ करण्यात आली होती...त्यानंतर आता आज पुन्हा गॅस सिलिंडर 29 रुपयांनी महाग झालाय...या दरवाढीचा थेट फटका तुमच्या आमच्या सर्वांच्या किचनवर होणार आहे...आधीच बाहेरचं खाणे महागले आहे त्यात घाता घरातील किचनवरही महागाईची संक्रात आलीये...