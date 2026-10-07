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Maharashtra Breaking News LIVE : 07 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 07 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 07, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:25 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 07 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
07 October 2026 08:04 AM (IST)

मुंबई विमानतळावरील विमानं नवी मुंबईला वळवणार

मुंबईमधील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील 235 उड्डाणे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वळवण्यात येणार आहेत... येत्या 25 ऑक्टोबरपासून नवी मुंबई विमानतळावरून अतिरिक्त विमाने उड्डाण घेणार... त्यामुळे नवी मुंबईच्या रस्त्यांवर दररोज सुमारे ५० हजार गाड्यांची भर पडणार असून वाहतूककोंडी फोडताना पोलिसांच्या नाकीनऊ येणार आहे. ही आगाऊ वाहतूककोंडी लक्षात घेऊन नवी मुंबई पोलिसांनी नियोजनाला सुरुवात केली आहे.

07 October 2026 07:39 AM (IST)

RBIचं द्वैमासिक पतधोरण आज जाहीर होणार

RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची तीन दिवसीय बैठक सोमवारी सुरू झाली आहे आणि आज गव्हर्नर संजय मल्होत्रा या बैठकीतील निर्णय जाहीर करतील. हाताबाहेर जाणाऱ्या महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआय यावेळी रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेईल असे बाजाराला अपेक्षित आहे, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर थेट होईल आणि गृहकर्ज, वाहन कर्ज व इतर कर्जांचा ईएमआय वाढू शकतो.

07 October 2026 07:26 AM (IST)

पुण्यातील MPSC परीक्षार्थींचं आंदोलन मुंबईत धडकणार?

Pune : पुण्यात मागील 6 दिवसांपासून पुण्यात MPSC परीक्षार्थींचं आंदोलन सुरू आहे... हे आंदोलन आता मुंबईत धडकण्याची शक्यता आहे... MPSC आयोगाचे अध्यक्ष भिमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत... सरकार मागण्यांकडे दूर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत विद्यार्थी आता थेट मुंबईत MPSC कार्यालयाबाहेरच आंदोलन करण्याची चर्चा आहे.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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