Maharashtra Breaking News LIVE : 07 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

मुंबईमधील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील 235 उड्डाणे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वळवण्यात येणार आहेत... येत्या 25 ऑक्टोबरपासून नवी मुंबई विमानतळावरून अतिरिक्त विमाने उड्डाण घेणार... त्यामुळे नवी मुंबईच्या रस्त्यांवर दररोज सुमारे ५० हजार गाड्यांची भर पडणार असून वाहतूककोंडी फोडताना पोलिसांच्या नाकीनऊ येणार आहे. ही आगाऊ वाहतूककोंडी लक्षात घेऊन नवी मुंबई पोलिसांनी नियोजनाला सुरुवात केली आहे.
RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची तीन दिवसीय बैठक सोमवारी सुरू झाली आहे आणि आज गव्हर्नर संजय मल्होत्रा या बैठकीतील निर्णय जाहीर करतील. हाताबाहेर जाणाऱ्या महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआय यावेळी रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेईल असे बाजाराला अपेक्षित आहे, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर थेट होईल आणि गृहकर्ज, वाहन कर्ज व इतर कर्जांचा ईएमआय वाढू शकतो.
Pune : पुण्यात मागील 6 दिवसांपासून पुण्यात MPSC परीक्षार्थींचं आंदोलन सुरू आहे... हे आंदोलन आता मुंबईत धडकण्याची शक्यता आहे... MPSC आयोगाचे अध्यक्ष भिमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत... सरकार मागण्यांकडे दूर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत विद्यार्थी आता थेट मुंबईत MPSC कार्यालयाबाहेरच आंदोलन करण्याची चर्चा आहे.