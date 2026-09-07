Maharashtra Breaking News LIVE : 07 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Murji Patel : ठाकरेंचे 14 आमदार शिंदेंच्या संपर्कात असून राज्यात लवकरच ऑपरेशन टायगर 4 होणार असल्याचा मोठा दावा शिवसेनेचे आमदार मुरजी पटेल यांनी दिलाय...अंधेरी पूर्वमध्ये आवाज शिवसेनेचा, जल्लोष स्त्री शक्तींचा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते...यामध्ये बोलताना त्यांनी हा मोठा दावा केलाय..त्याला ठाकरेंचे खासदार संजय राऊत यांनीही उत्तर दिलंय...
Pratibha Dhanorkar : चंद्रपूर जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षात खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यात राजकीय वैर आहे. गेल्या काही महिन्यात तर चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर या राजकीय वैमनस्य पुन्हा समोर आलंय. त्यातच खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी त्यांच्या चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात येत नसलेल्या विजय वडेट्टीवार यांच्या ब्रह्मपुरी मतदार संघातल्या दहीहंडी कार्यक्रमाला हजेरी लावली. विशेष म्हणजे दहीहंडीचा हा कार्यक्रम भाजप नेत्यांनी आयोजित केलेला होता. दहीहंडीच्या या कार्यक्रमात आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यावर भाजपच्या नेत्यांनी जोरदार टीकाही केली. भाजप आमदार बंटी भांगडिया यांनी तर अप्रत्यक्षपणे आपल्या भाषणात प्रतिभा धानोरकर आपल्या सोबत असल्याची आणि त्यांच्या मदतीने आपण विजय वडेट्टीवार यांचा पाडाव करू अशी घोषणाही करून टाकली. मात्र प्रतिभा धानोरकर यांनी मी चंद्रपूर जिल्ह्याची खासदार आहे असं सांगत वारंवार ब्रह्मपुरी मतदार संघातून मला निमंत्रण येत होतं आणि त्यामुळे मी दहीहंडीच्या सार्वजनिक कार्यक्रमाला होकार दिल्याचं स्पष्ट केलंय. तर दुसरीकडे विजय वडेट्टीवार यांनी या सर्व प्रकरणावर "भाजपने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कोणी जात असेल तर मला यावर काही बोलायचं नाही" असं म्हणत अधिक बोलण्यास नकार दिलाय.
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर स्फोट आणि तीन नवजात बालकांच्या मृत्यू प्रकरणात आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज उच्चस्तरीय समितीची स्थापना सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. समितीने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल तयार केला. व्हेंटिलेटरच्या कॉम्प्रेसरने हीट घेतल्याने आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र स्मोक डिटेक्टर आणि फायर अलार्म बंद असणे योग्य फ्लोअर प्लानचा अभाव तसेच प्रशासकीय आणि तांत्रिक हलगर्जीपणाचे आरोप या घटनेनंतर समोर आले. त्यामुळे आता समितीच्या अहवालात नेमके काय निष्पन्न होते दुर्घटनेसाठी कोणाला जबाबदार धरले जाते आणि दोषींवर कोणती कारवाई केली जाते याकडे लक्ष लागले आहे.
Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरच्या एशियन हॉस्पिटलमधील आगीतून वाचवलेल्या नवजात जुळ्या बाळांचा अखेर दुर्दैवी मृत्यू झालाय...शुक्रवारी पहाटे हॉस्पिटलच्या एनआयसीयूमध्ये आग लागली...या आगीतून ९ बालकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं होतं. यातील दोन जुळ्या बाळांवर उपचार सुरू होते...आज पहाटे एका बाळाचा मृत्यू झाला... या दोन्ही बाळावर घाटी रुग्णालयातील एन आय सी यु मध्ये उपचार सुरू होते...तर सकाळी दुसऱ्या बाळानेही अखेरचा श्वास घेतला....दोन्ही बाळांचा जन्म अवघ्या २५ आठवड्यांचा होता...त्यांचं वजनही अत्यंत कमी होतं. म्हणजे एका बाळाचा एक किलो तर दुसऱ्या बाळाचे वजन केवळ सव्वा किलो होतं.फुफ्फुसांचा पूर्ण विकास न झाल्यानेआणि ‘रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम’मुळे त्यांना श्वास घेण्यास अडचण येत होती...आगीतून वाचवण्यात आलेल्या या दोन चिमुकल्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने हॉस्पिटलमधील आगीच्या घटनेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत...
Pune : MPSC परीक्षार्थींचा आज पुण्यात आक्रोश मोर्चा...जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार मोर्चा...ओंकारेश्वर मंदिर चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा...आमदार रोहित पवारही मोर्चात सहभागी होणार..दरम्यान रविवारी आमदार विक्रम पाचपुतेंनी विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली...तसेच लोकशाही पद्धतीनं निघणा-या मोर्चाला विरोध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय
Shivsena (UBT) : बीएमसीत ठाकरेंना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता...16 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?...दोन नगरसेवकांचं पद रद्द, आता 16 नगरसेवक अडचणीत?...शिवसेना UBTच्या 16 नगरसेवकाच्या विजयाला आव्हान...जात प्रमाणपत्र, संपत्तीची माहिती आणि गुन्हेगारी प्रकरणं लपवल्याचा आरोप करत नगरसेवक पदाला आव्हान
Pimpri : पिंपरीत दहीहंडी उत्सवात लोखंडी स्ट्रक्चर पडून महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी मंडळाच्या अध्यक्षावर गुन्हा दाखल तर स्पीकर आणि मंडप मालकाला अटक करण्यात आलीय..मंडप आणि लोखंडी स्ट्रक्चर उभारणारे मेहबूब उर्फ सॅम रमजान शेख, स्पीकर साऊंड सिस्टम उपलब्ध करून देणारे कुणाल अनिल भोगावडे या दोघांना अटक करण्यात आली आहे... तर मंडळाचे अध्यक्ष अमोल धर्मराज बेलदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुक्रवारी जुनी सांगवी येथील विघ्नहर्ता मित्रमंडळ यांनी दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन केले होते. यावेळी कार्यक्रम संपल्यावर मंडपाची आणि स्पीकरचे लोखंडी स्ट्रक्चर उतरवत असताना तेथे उपस्थित असलेली महिला सलमा सलाउद्दीन पठाण यांच्या अंगावर लोखंडी स्ट्रक्चर पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता.
अमरावतीच्या मेळघाट परिसरात मुसळधार पाऊस...मुसळधार पावसामुळे नाल्याला पूर...मेळघाटातील कारंजखेडा गावाचा संपर्क तुटला...पुराच्या पाण्यातून नागरिकांचा जीवघेणा प्रवास
Jalna : जालन्यात ओबीसी आंदोलकांना घेतलं ताब्यात...अंतरवालीच्या वेशीवर सुरु होतं ओबीसींचं आंदोलन...मंगेश ससाणेंसह 4 जण पोलिसांच्या ताब्यात