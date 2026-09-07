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Maharashtra Breaking News LIVE : 07 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on  07 SEPTEMBER महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Sep 07, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:28 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 07 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
07 September 2026 11:15 AM (IST)

ठाकरेंचे 14 आमदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात, आमदार मुरजी पटेल यांचा दावा

Murji Patel : ठाकरेंचे 14 आमदार शिंदेंच्या संपर्कात असून राज्यात लवकरच ऑपरेशन टायगर 4 होणार असल्याचा मोठा दावा शिवसेनेचे आमदार मुरजी पटेल यांनी दिलाय...अंधेरी पूर्वमध्ये आवाज शिवसेनेचा, जल्लोष स्त्री शक्तींचा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते...यामध्ये बोलताना त्यांनी हा मोठा दावा केलाय..त्याला ठाकरेंचे खासदार संजय राऊत यांनीही उत्तर दिलंय... 
 

 

07 September 2026 10:43 AM (IST)

भाजपच्या कार्यक्रमात प्रतिभा धानोरकरांची हजेरी

Pratibha Dhanorkar : चंद्रपूर जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षात खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यात राजकीय वैर आहे. गेल्या काही महिन्यात तर चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर या राजकीय वैमनस्य पुन्हा समोर आलंय. त्यातच खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी त्यांच्या चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात येत नसलेल्या विजय वडेट्टीवार यांच्या ब्रह्मपुरी मतदार संघातल्या दहीहंडी कार्यक्रमाला हजेरी लावली. विशेष म्हणजे दहीहंडीचा हा कार्यक्रम भाजप नेत्यांनी आयोजित केलेला होता. दहीहंडीच्या या कार्यक्रमात आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यावर भाजपच्या नेत्यांनी जोरदार टीकाही केली. भाजप आमदार बंटी भांगडिया यांनी तर अप्रत्यक्षपणे आपल्या भाषणात प्रतिभा धानोरकर आपल्या सोबत असल्याची आणि त्यांच्या मदतीने आपण विजय वडेट्टीवार यांचा पाडाव करू अशी घोषणाही करून टाकली. मात्र प्रतिभा धानोरकर यांनी मी चंद्रपूर जिल्ह्याची खासदार आहे असं सांगत वारंवार ब्रह्मपुरी मतदार संघातून मला निमंत्रण येत होतं आणि त्यामुळे मी दहीहंडीच्या सार्वजनिक कार्यक्रमाला होकार दिल्याचं स्पष्ट केलंय. तर दुसरीकडे विजय वडेट्टीवार यांनी या सर्व प्रकरणावर "भाजपने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कोणी जात असेल तर मला यावर काही बोलायचं नाही" असं म्हणत अधिक बोलण्यास नकार दिलाय.

07 September 2026 10:20 AM (IST)

अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालय आग प्रकरण,उच्चस्तरीय समिती सरकारला अहवाल सादर करणार

अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर स्फोट आणि तीन नवजात बालकांच्या मृत्यू प्रकरणात आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज उच्चस्तरीय समितीची स्थापना सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. समितीने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल तयार केला. व्हेंटिलेटरच्या कॉम्प्रेसरने हीट घेतल्याने आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र स्मोक डिटेक्टर आणि फायर अलार्म बंद असणे योग्य फ्लोअर प्लानचा अभाव तसेच प्रशासकीय आणि तांत्रिक हलगर्जीपणाचे आरोप या घटनेनंतर समोर आले. त्यामुळे आता समितीच्या अहवालात नेमके काय निष्पन्न होते दुर्घटनेसाठी कोणाला जबाबदार धरले जाते आणि दोषींवर कोणती कारवाई केली जाते याकडे लक्ष लागले आहे.

07 September 2026 09:43 AM (IST)

संभाजीनगर एशियन हॉस्पिटल आग प्रकरण,जुळ्या बाळांचा उपचारादरम्यान मृत्यू

Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरच्या एशियन हॉस्पिटलमधील आगीतून वाचवलेल्या नवजात जुळ्या बाळांचा अखेर दुर्दैवी मृत्यू झालाय...शुक्रवारी पहाटे हॉस्पिटलच्या एनआयसीयूमध्ये आग लागली...या आगीतून ९ बालकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं होतं. यातील दोन जुळ्या बाळांवर उपचार सुरू होते...आज पहाटे एका बाळाचा मृत्यू झाला... या दोन्ही बाळावर घाटी रुग्णालयातील एन आय सी यु मध्ये उपचार सुरू होते...तर सकाळी दुसऱ्या बाळानेही अखेरचा श्वास घेतला....दोन्ही बाळांचा जन्म अवघ्या २५ आठवड्यांचा होता...त्यांचं वजनही अत्यंत कमी होतं. म्हणजे एका बाळाचा एक किलो तर दुसऱ्या बाळाचे वजन केवळ सव्वा किलो होतं.फुफ्फुसांचा पूर्ण विकास न झाल्यानेआणि ‘रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम’मुळे त्यांना श्वास घेण्यास अडचण येत होती...आगीतून वाचवण्यात आलेल्या या दोन चिमुकल्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने हॉस्पिटलमधील आगीच्या घटनेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत...

07 September 2026 09:17 AM (IST)

MPSC परीक्षार्थींचा आज पुण्यात आक्रोश मोर्चा

Pune : MPSC परीक्षार्थींचा आज पुण्यात आक्रोश मोर्चा...जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार मोर्चा...ओंकारेश्वर मंदिर चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा...आमदार रोहित पवारही मोर्चात सहभागी होणार..दरम्यान रविवारी आमदार विक्रम पाचपुतेंनी विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली...तसेच लोकशाही पद्धतीनं निघणा-या मोर्चाला विरोध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय
 

07 September 2026 08:55 AM (IST)

BMCत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?, 16 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

Shivsena (UBT) : बीएमसीत ठाकरेंना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता...16 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?...दोन नगरसेवकांचं पद रद्द, आता 16 नगरसेवक अडचणीत?...शिवसेना UBTच्या 16 नगरसेवकाच्या विजयाला आव्हान...जात प्रमाणपत्र, संपत्तीची माहिती आणि गुन्हेगारी प्रकरणं लपवल्याचा आरोप करत नगरसेवक पदाला आव्हान

07 September 2026 08:12 AM (IST)

पिंपरीत डीजे अंगावर कोसळून महिलेचा मृत्यू, अमोल बेलदारवर गुन्हा दाखल

Pimpri : पिंपरीत दहीहंडी उत्सवात लोखंडी स्ट्रक्चर पडून महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी मंडळाच्या अध्यक्षावर गुन्हा दाखल तर स्पीकर आणि मंडप मालकाला अटक करण्यात आलीय..मंडप आणि लोखंडी स्ट्रक्चर उभारणारे मेहबूब उर्फ सॅम रमजान शेख, स्पीकर साऊंड सिस्टम उपलब्ध करून देणारे कुणाल अनिल भोगावडे या दोघांना अटक करण्यात आली आहे... तर मंडळाचे अध्यक्ष अमोल धर्मराज बेलदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुक्रवारी जुनी सांगवी येथील विघ्नहर्ता मित्रमंडळ यांनी दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन केले होते. यावेळी कार्यक्रम संपल्यावर मंडपाची आणि स्पीकरचे लोखंडी स्ट्रक्चर उतरवत असताना तेथे उपस्थित असलेली महिला सलमा सलाउद्दीन पठाण यांच्या अंगावर लोखंडी स्ट्रक्चर पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता.

07 September 2026 07:42 AM (IST)

अमरावतीच्या मेळघाट परिसरात मुसळधार पाऊस

अमरावतीच्या मेळघाट परिसरात मुसळधार पाऊस...मुसळधार पावसामुळे नाल्याला पूर...मेळघाटातील कारंजखेडा गावाचा संपर्क तुटला...पुराच्या पाण्यातून नागरिकांचा जीवघेणा प्रवास  

07 September 2026 07:34 AM (IST)

जालन्यात ओबीसी आंदोलकांना घेतलं ताब्यात

Jalna : जालन्यात ओबीसी आंदोलकांना घेतलं ताब्यात...अंतरवालीच्या वेशीवर सुरु होतं ओबीसींचं आंदोलन...मंगेश ससाणेंसह 4 जण पोलिसांच्या ताब्यात

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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