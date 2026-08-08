Maharashtra Breaking News LIVE : 08 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

सुनेत्रा पवारांवरील काँग्रेसचं वक्तव्य अयोग्य- सुप्रिया सुळे
Supriya Sule on Congress : सुनेत्रा पवारांवरील काँग्रेसचं वक्तव्य अयोग्य- सुप्रिया सुळे
राज्य काँग्रेस आणि देशाच्या काँग्रेसमध्ये फरक-सुळे
काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी मी बोलले-सुप्रिया सुळे
अर्ध्या तासात देशाच्या काँग्रेसनं भूमिका मांडली- सुळे
Harshvardhan Sapkal on Sunetra Pawar : काँग्रेसने केलेल्या गुंगी गुडियाच्या ट्वीटवरून राजकारण पेटलं होतं... यावर आता हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपली बाजू मांडलीय... गुंगी गुडिया असं बोललो नसून असं ट्वीट करण्यात आलं होतं... सुनेत्रा पवारांबद्दल बोलण्याचा उद्दिष्ट वेगळा होता... मात्र जर जनसामान्यात चुकीचा संदेश गेला असल्यास खेद व्यक्त करतो.. असं स्पष्टीकरण हर्षवर्धन सपकाळांनी दिलं....
Uddhav Thackeray : फुटीरांना मोदी सांगतात भिऊ नका, तुमच्या पाठीशी'...मोदी नवीन स्वामी झालेत का?- उद्धव ठाकरे...मोदींच्या या संदेशाचा नेमका अर्थ काय?- ठाकरे...'मोदींनी हा संदेश नेमका कुणाला दिलाय?'..'भिऊ नकोस संदेश, कोर्टाला की फडणवीसांना?'...'मोदींचा संदेश ही गंभीर बाब, कोर्टाला सांगणार'
Sanjay Raut : फुटीर खासदार आणि मोदींच्या भेटीवर राऊत संतापले...'गद्दारांचा मेळा' कॅप्शन देत सोशल मीडियावर टीका..'फाफडा, ढोकला, जिलेबीची पार्टी द्यायला वेळ'...संसदेत जायला वेळ नाही, हा जनतेचा अपमान-राऊत
Umesh Patil : 'दादांच्या कुटुंबाला त्रास होईल असं वातावरण निर्माण करतात'... 'यांचं अजितदादांवर खरंच प्रेम होतं का?'...राष्ट्रवादीचे नेते उमेश पाटील यांची पोस्ट..उमेश पाटील यांचा रोख नेमका कुणाकडे
Rupali Thombre on Sunil Tatkare : राष्ट्रवादीत सुनील तटकरेंविरोधात सूर..'पक्ष मजबूत करण्यासाठी प्रदेशाध्यक्षपद सोडा'...राष्ट्रवादी नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांची मागणी..'पार्थ पवारांना साथ देण्याऐवजी टोले कशासाठी?'
पुण्यात आयोजित अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधी महामोर्चा आज पुण्यामध्ये होत आहे.आनंदराज आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत मोर्चाचे आयोजन करण्यात आला आहे.अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये करण्यात येणाऱ्या संभाव्य उपवर्गीकरणाच्या (अ, ब, क, ड) विरोधात पुण्यात मंगळवारपेठ जुनाबाजार ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा असणार मोर्चा निघणार असून मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होणार आहेत.अनुसूचित जातींचे प्रलंबित प्रश्न, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवणे आणि जातनिहाय जनगणना करण्याची प्रमुख मागणी या मोर्चाद्वारे केली जाणार आहे. पोलिसांकडून वाहतुकीत बदल करण्यात आला असून कशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आला आहे.मोठ्या संख्येने लोक मोर्चात उतरणार असून त्यांचं नियोजनही आयोजकांनी केला आहे.
अमित शाह मुंबईत दाखल झाले असताना NSUI च्या कार्यकर्त्यांकडून आंदोलनाची हाक देण्यात आली. NSUI मुंबईचे कार्यकर्ते त्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी निघाले होते. "अमित शाह जी, विद्यार्थ्यांविरुद्ध लाठीमार आणि पॅलेट गन्सचा वापर का?" मात्र, मुंबई पोलिसांनी सकाळीच NSUI मुंबईचे अध्यक्ष प्रद्युम्न यादव यांना त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतले. तरीही, प्रश्न तोच कायम आहे— विद्यार्थ्यांना उत्तरे हवी आहेत. अश्या प्रकारे निदर्शने करण्यात आली.
NCP (SP) : पवारांचे खासदार मोदींना भेटणार-सूत्र...आताची सर्वात मोठी बातमी..खासदारांनी भेटीसाठी वेळ मागितली-सूत्र..सुप्रिया सुळे यांच्यासह पक्षाचे इतर खासदार राहणार उपस्थित...राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश्य पतिस्थीच्या अनुषंगाने ही भेट होणार
Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद...दुपारी 12.30 वाजता मातोश्रीवर पत्रकार परिषद...ठाकरे काय बोलणार याकडे लक्ष
Ratnagiri : रत्नागिरीतील फगरवठार परिसरात रस्ता खचला..पालकमंत्री उदय सामंतांकडून घटनास्थळी पाहणी..यंत्रणांना तातडीने उपाययोजन करण्याचे आदेश...रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद
Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोन दिवसीय मुंबई दौऱ्यावर आले आहेत... या दौऱ्यात ते राष्ट्रीय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन करतील तसेच बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत...दरम्यान यावेळी राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांसोबत राजकीय घडामोडींवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे...काल रात्री अमित शाहांचं मुंबई विमानतळावर आगमन झालं... यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, रवींद्र चव्हाण यांनी त्यांचं स्वागत केलं..
Beed : छत्रपती संभाजी नगरच्या अन्न औषध प्रशासनाने बीड जिल्ह्यात गुरुवार व शुक्रवार या दोन दिवसात ५ ठिकाणी छापे टाकले आहेत... यात १ कोटी ९४ लाख ५० हजारांचं निकृष्ट व भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त करण्यात आलंय... शुद्ध तेलाच्या नावाखाली ग्राहकांची मोठी फसवणूक सुरू होती... पामतेल व सोयाबीन तेल एकाच टाकीत मिसळून ते रिफाइंड आणि अल्ट्रा रिफाइंड अशा आकर्षक नावाने पॅक केले जात होते... तेलाची साठवणूक घाणेरड्या व गंजलेल्या डब्यांमध्ये केली जात होती... या कंपन्यांकडे तेलाचा दर्जा तपासण्यासाठी स्वतःची लॅब आणइ फूड-ग्रेड प्रमाणपत्र नव्हते... माजलगावात तर बंदी असलेले सुट्टे सोयाबीन तेल असुरक्षितपणे विकले जात असल्याचे समोर आले....ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या चारही आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित करून दुकाने पूर्ण सील करण्यात आली आहेत...
Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यतायं..... नाशिक घाट विभाग, जळगाव तसेच जालना, परभणी, लातूर, नांदेड आणि हिंगोली आदी भागात आज वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केलीयं...तसंच या भागांना 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे.... तर कोकणातील काही भागात, मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.... १३ ते २० ऑगस्ट या काळात विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता आहे.... तर २० ते २७ ऑगस्ट दरम्यान राज्यातील विविध भागांमध्ये पाऊस सुरूच राहण्याची शक्यता आहे...
PM Modi : पंतप्रधान मोदी IIT विद्यार्थ्यांशी साधणार संवाद...IIT दिल्लीचा 57वा पदवीदान समारंभ सोहळा...3 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी साधणार संवाद
Rahul Gandhi : राहुल गांधी आज प्रयागराजमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत... प्रयागराजच्या केपी मैदानावर छात्रों की गूंज या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यत आलंय... पेपरफुटी आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवर राहुल गांधी विद्यार्थ्याँशी संवाद साधतील....