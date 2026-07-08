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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 08 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 08, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:51 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
08 July 2026 08:50 AM (IST)

पुणे-नाशिक महामार्गावर पूरस्थिती

 

 

Pune : मुसळधार पावसामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावरील चाकण-वाकी परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.... ओढ्याचे पाणी थेट महामार्गावर आल्याने रस्ता जलमय झाला असून वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.... महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.... अनेक वाहने पाण्यात अडकली असून प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.... त्यामुळे या मार्गावरील प्रवास टाळावा, असं आवाहन करण्यात आलंय.. 

08 July 2026 08:48 AM (IST)

 रायगडमधील नागोठणे शहराला पुराचा वेढा 

 

Raigad : रायगडमधील नागोठणे शहराला पुराने वेढा घातलायं... पावसामुळे अंबा नदीच्या पाणी पातळीत पुन्हा वाढ झालीयं.... भरती आणि धरणातील पाणी सोडल्यामुळे अंबा नदीने धोका पातळी ओलांडलीयं.... त्यामुळे नागोठणे शहरातील मोहल्ला आणि मच्छी मार्केट परिसरात पुराचे पाणी शिरलंय....  

08 July 2026 07:39 AM (IST)

आंबेगावच्या माळीणमध्ये पुन्हा दरड कोसळली

 

Malin Landslide : आंबेगाव तालुक्यातील माळीण परिसरात मुसळधार पावसामुळे पुन्हा एकदा दरड कोसळण्याची घटना घडली आहे. माळीण फाट्याजवळ रस्त्यालगतचा डोंगरकडा कोसळल्याने आहुपेकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. कोसळलेली दरड दोन घरांवर येऊन पडल्याने मोठा धोका निर्माण झाला असून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय या मार्गावर प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
 

 

08 July 2026 07:36 AM (IST)

पुण्यातील खडकवासला धरण ओव्हरफ्लो

 

Pune Khadakwasla Dam Overflows : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी...खडकवासला धरण ओव्हरफ्लो..खडकवासला धरणाचे सर्व 11दरवाजे उघडले..धरणातून 7500 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग...मुठा नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा...भिडे पुल आधीपासूनच वाहतुकीसाठी बंद...आता नदीपात्रातील रस्ताही बंद होणार..-पुणेकरांचा पाण्याचा प्रश्न तुर्तास मिटला...पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे जलपूजन करणार  

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