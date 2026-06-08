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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 08 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 08, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:08 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
08 June 2026 09:06 AM (IST)

मुंबईत आजपासून टँकर चालकांचा संप

 

Mumbai : मुंबईतील वॉटर टँकर चालक आजपासून संपावर आहेत...केंद्राच्या भूजल उपशाबाबतच्या नियमांविरोधात टँकर असोसिएशनेने हा संप पुकारलाय..त्यामुळे आधीच पाणीकपात असताना आता टँकर चालकांनी बंद पुकारल्याने मुंबईकरांची पाणी चिंता वाढली आहे... खासगी विहीर मालकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी सादर करण्याच्या नोटिशीविरोधात हा संप केला जात आहे...मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून हस्तक्षेपाची मागणी केली होती...मात्र सरकारकडून कुठलंही आश्वासन न मिळाल्याने टँकर चालक संपावर गेले आहेत... 

08 June 2026 09:03 AM (IST)

 दिल्ली विमानतळावर वादळाचा तडाखा

 

Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर वादळाचा तडाखा..वादळामुळे एअर इंडियाच्या तीन विमानांचं नुकसान..दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल-2 परिसरात रविवारी अचानक वादळ आलं..जोरदार वाऱ्यांमुळे जमिनीवरील काही ग्राउंड इक्विपमेंट्स नियंत्रणाबाहेर जाऊन पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या एअर इंडियाच्या तीन विमानांवर आदळल्या..सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. 

08 June 2026 08:32 AM (IST)

फिलिपिन्समध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के, भूकंपाची तीव्रता 7.7 रिश्टर स्केल

 

Philippines Earthquake : फिलिपिन्समध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के...भूकंपाची तीव्रता 7.7 रिश्टर स्केल...किनारपट्टी परिसर रिकामे करण्याचे आदेश...त्सुनामीचा इशारा, इंडोनेशिया, जपानपर्यंत सतर्कता 

 

08 June 2026 08:05 AM (IST)

नाशिक विधान परिषदेचा तिढा आज सुटणार?

 

Nashik : नाशिक विधान परिषदेचा तिढा आज सुटणार?...गोकुळ गिते, प्रसाद हिरे माघार घेणार?...महायुतीकडून दोघांच्या मनधरणीचे जोरदार प्रयत्न...उदय सामंत, गिरीश महाजन पुन्हा चर्चा करणार...दरम्यान भाजप नेते गिरीश महाजनांनी काल दोन्ही उमेदवारांसोबत चर्चा केलीय...दोन्ही उमेदवारांनी निर्णयासाठी वेळ मागितल्याची माहिती
 

08 June 2026 07:38 AM (IST)

देशात मान्सूनची वेगाने आगेकूच

 

Rain : देशात मान्सूनची वेगाने आगेकूच सुरू आहे...रविवारी मोसमी वा-यानी त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशसह आसामचा काही भाग व्यापलाय...दरम्यान पुढील 3 ते 4 दिवस अरबी समुद्रात मान्सूनच्या वाटचालीसाठी अनुकूल स्थिती आहे...मुंबईसह ठाणे, पालघरमध्ये तीन दिवस हलक्या सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.. 

08 June 2026 07:35 AM (IST)

नाशिक कंपनी धर्मांतर प्रकरण, नमाज पठणाचं प्रशिक्षण दिल्याची निदाची कबुली

 

Nashik : नाशिक कंपनी धर्मांतर, अत्याचार प्रकरणी मोठी अपडेट... निदा खानच्या चौकशीतून मोठी माहिती समोर..नमाज पठणाचं प्रशिक्षण मीच दिलं, निदाची कबुली..निदाच्या कबुलीमुळे प्रकरणाची व्याप्ती वाढणार...तपास यंत्रणांकडून प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास सुरू...या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ गुन्हे झाले आहेत दाखल.. सर्व गुन्हा संदर्भात नाशिक पोलिसांनी केले आहेत दोषारोप पत्र देखील दाखल

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Aashish Udas

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