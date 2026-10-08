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Maharashtra Breaking News LIVE : 08 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 08 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 08, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:28 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 08 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
08 October 2026 09:27 AM (IST)

दुष्काळाचा बियाणे उत्पादनाला फटका

पावसाअभावी राज्यातील खरीप हंगाम अडचणीत आला असतानाच अपुऱ्या पावसाचा फटका महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ लिमिटेडच्या बिजोत्पादन कार्यक्रमालाही बसलाय... खरीप हंगामात विविध प्रकारच्या पाच लाख क्विंटल बियाणे उत्पादनाचे उद्दिष्टे होते मात्र पावसानं दडी मारल्यानं हे सगळं नियोजन कोलमडलंय.. प्रत्यक्षात तीन लाख क्विंटलपर्यंतही उत्पादन हईल का याची शाश्वती नसल्याचं चित्र आहे.. अपु-या पावसामुळे बियाण्यांच्या दर्जातही घसरण झालीये.. त्यामुळे आता जरी पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस झाला तरी त्यासाठी लागणारं बियाणं आणायचं कुठून असा प्रश्न निर्माण झालाय.. बियाण्यांसाठी राज्याला आता इतर राज्यांवर अवलंबून राहावं लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीये. 

08 October 2026 08:54 AM (IST)

मुंबईत आज, उद्या सायरन वाजणार

Mumbai : मुंबई शहरातील फोर्ट परिसरातील जुने सचिवालय आणि क्रॉस मैदानाजवळील नागरी संरक्षण महाविद्यालयाच्या इमारतींवर बसविण्यात आलेल्या सायरनची आज आणि उद्या चाचणी घेण्यात येणार आहे. चाचणीदरम्यान सायरन वाजविण्यात येणार आहे. मात्र नागरिकांनी सागरनचा आवाज ऐकून घाबरू नये, तसेच कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

08 October 2026 08:23 AM (IST)

शिवसेना पक्ष-चिन्हावर आज सुनावणी

2011नंतर नवी पक्ष घटना दिल्याचा पुरावाच नसल्याचा युक्तिवाद शिंदेंच्या बाजूनं नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात केलाय... अपात्रतेचा अर्ज प्रलंबित असला तरी आमदारांचे अधिकार शाबूत असतात... निवडणूक आयोगावर घाईत निर्णय घेतल्याचा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा आरोपही खोटा असल्याचा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केलाय...दरम्यान आज या आठवड्यातील सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे...शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद सुरू ठेवणार आहेत....

08 October 2026 07:34 AM (IST)

दुष्काळाचा लिंबू उत्पादनाला फटका

Lemon : दुष्काळाचा लिंबू उत्पादनाला फटका...लिंबाचे बाजारभाव झपाट्यानं वाढले...किरकोळ बाजारात 15 रुपयांना एक लिंबू...घाऊक बाजारात लिंबाला 70 ते 150 रुपये
किलो दर..आंध्र प्रदेशातून लिंबाची आवक सुरु..राज्यातील लिंबाची आवक घटली...अहिल्यानगरमधून नोव्हेंबरमध्ये आवक वाढण्याची अपेक्षा 

 

08 October 2026 07:29 AM (IST)

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन

Nana patekar : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांचं निधन...वयाच्या 75 वर्षी घेतला अखेरचा श्वास..हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन

 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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