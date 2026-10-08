Maharashtra Breaking News LIVE : 08 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

पावसाअभावी राज्यातील खरीप हंगाम अडचणीत आला असतानाच अपुऱ्या पावसाचा फटका महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ लिमिटेडच्या बिजोत्पादन कार्यक्रमालाही बसलाय... खरीप हंगामात विविध प्रकारच्या पाच लाख क्विंटल बियाणे उत्पादनाचे उद्दिष्टे होते मात्र पावसानं दडी मारल्यानं हे सगळं नियोजन कोलमडलंय.. प्रत्यक्षात तीन लाख क्विंटलपर्यंतही उत्पादन हईल का याची शाश्वती नसल्याचं चित्र आहे.. अपु-या पावसामुळे बियाण्यांच्या दर्जातही घसरण झालीये.. त्यामुळे आता जरी पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस झाला तरी त्यासाठी लागणारं बियाणं आणायचं कुठून असा प्रश्न निर्माण झालाय.. बियाण्यांसाठी राज्याला आता इतर राज्यांवर अवलंबून राहावं लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीये.
Mumbai : मुंबई शहरातील फोर्ट परिसरातील जुने सचिवालय आणि क्रॉस मैदानाजवळील नागरी संरक्षण महाविद्यालयाच्या इमारतींवर बसविण्यात आलेल्या सायरनची आज आणि उद्या चाचणी घेण्यात येणार आहे. चाचणीदरम्यान सायरन वाजविण्यात येणार आहे. मात्र नागरिकांनी सागरनचा आवाज ऐकून घाबरू नये, तसेच कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
2011नंतर नवी पक्ष घटना दिल्याचा पुरावाच नसल्याचा युक्तिवाद शिंदेंच्या बाजूनं नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात केलाय... अपात्रतेचा अर्ज प्रलंबित असला तरी आमदारांचे अधिकार शाबूत असतात... निवडणूक आयोगावर घाईत निर्णय घेतल्याचा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा आरोपही खोटा असल्याचा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केलाय...दरम्यान आज या आठवड्यातील सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे...शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद सुरू ठेवणार आहेत....
Lemon : दुष्काळाचा लिंबू उत्पादनाला फटका...लिंबाचे बाजारभाव झपाट्यानं वाढले...किरकोळ बाजारात 15 रुपयांना एक लिंबू...घाऊक बाजारात लिंबाला 70 ते 150 रुपये
किलो दर..आंध्र प्रदेशातून लिंबाची आवक सुरु..राज्यातील लिंबाची आवक घटली...अहिल्यानगरमधून नोव्हेंबरमध्ये आवक वाढण्याची अपेक्षा
Nana patekar : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांचं निधन...वयाच्या 75 वर्षी घेतला अखेरचा श्वास..हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन