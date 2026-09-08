Maharashtra Breaking News LIVE : 08 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Rice : यंदा एल-निनोमुळे अपेक्षित पाऊस झाला नाही... परिणामी खरीप हंगामात देशाच्या तांदूळ लागवडीत सुमारे १४ लाख हेक्टरने घट झाली आहे... त्यामुळे एकूण तांदूळ उत्पादनात सुमारे ७० लाख टनांनी घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय... देशाचे खरीप हंगामातील तांदूळ लागवडीखालील क्षेत्र सरासरी ४१२ लाख हेक्टर आहे... गतवर्षी उच्चांकी ४२८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली होती... यंदा ४१४ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे... गतवर्षाच्या तुलनेत १४ लाख हेक्टरने लागवड क्षेत्रात घट झाली...त्यातच आता पावसानं उघडीप दिल्याने असलेले पीकही धोक्यात आलंय...
LPG Gas : घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहकांना सरकारने मोठा दिलासा दिलाय...सरकारने गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या नियमात बदल केला आहे...आता ग्रामीण भागातील ग्राहकांनाही 25 दिवसांत गॅस रिफिल करता येणार आहे...आखातातील संघर्षाच्या काळात केंद्र सरकारनं एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या बुकिंग संदर्भात काही कठोर नियम लागू केले होते...त्यानुसार ग्राहकांना 45 दिवस पूर्ण झाल्याशिवाय गॅस बुक करता येत नव्हता...ही मर्यादा आता हटवण्यात आली असून आता 25 दिवसांत तुम्हाला गॅस सिलिंडर बुक करता येईल...