Maharashtra Breaking News LIVE : 09 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Rohit Pawar : अर्थखातं हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळेल असं वाटत नाही... पण अर्थखात्यावर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचाच अधिकार असल्याचं रोहित पवार म्हणालेत... भाजपकडून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची ताकद कमी केली जातंय, असा आरोपही रोहित पवारांनी केलाय... तर भाजपविरोधातलं वारं अजित पवारांनी ओळखलं होतं... म्हणून अजित पवार भाजपच्या कट्टर विरोधात गेले होते, असा दावा रोहित पवारांनी केलाय...दरम्यान रोहित पवारांच्या दाव्यावर प्रवीण दरेकरांनी काय प्रतिक्रिया दिलीये
Baramati : बारामतीत पुन्हा एकदा विमान दुर्घटना...बारामती विमानतळावर प्रशिक्षण विमान कोसळलं...सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी नाही
Washim : वाशिमच्या मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन येथील मुख्य रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यात दुचाकीस्वार पडून थोडक्यात बचावला.या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांमध्ये संताप असून, मोठी दुर्घटना होण्यापूर्वी प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.
Raj Thackeray : राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम रखडलंय- राज ठाकरे...कंत्राटदार कुणामुळे कंटाळले- राज ठाकरे...'नवीन बांधलेल्या रस्त्यावर खड्डे कसे पडतात'..राज ठाकरेंचा सरकारला सवाल
Maharashtra Politics : प्रशांत किशोर यांच्या एन्ट्रीने भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा आहे.. अमित शाहा यांनी काल सुनेत्रा पवारांना भेट नाकारल्यामाहिती सूत्रांनी दिलीये.. अमित शाहांनी भेट नाकारल्यानं सुनेत्रा पवार पुण्याल्या गेल्याची चर्चाही रंगलीये.. अमित शाह दोन दिवस मुंबई दौ-यावर होते.. मात्र या दौ-यादरम्यान सुनेत्रा पवार कुटेही दिसल्या नाहीत.. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चांना उधाण आलंय.. प्रशांत किशोर हे भाजपला हरवून बिहारमधे आमदार बनलेत अशात प्रशांत किशोर यांची राष्ट्रवादीनं राजकीय रणनीतीकार म्हणून नियुक्ती केल्यानं अमित शाह नाराज असल्याची चर्चा रंगलीये..
Mumbai Teacher Recruitment : शैक्षणीक वर्ष सुरू होऊन 2 महिने उलटूनही मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई जाणवत आहे... दुसरी आणि तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना एकच शिक्षक असल्याचं उघडकीस आलंय... पवित्र पोर्टलद्वारे सरळसेवा भरती केली जाणार असून या पदांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून इच्छुकांना येत्या 11 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे...
Pune : पुणे जिल्ह्यात जुलै महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद..पाच वर्षातील धरणामध्ये विक्रमी पाणीसाठा...पुणे जिल्ह्यातील धरणे 90 टक्के भरली..पुण्यातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस...भीमा खोऱ्यातील 25 धरणांपैकी नऊ धरणे शंभर टक्के भरली
School : राज्यातील 523 शाळा अनधिकृत..मुंबई विभागात सर्वाधिक 452 अनधिकृत शाळा..अनाधिकृत शांळांपैकी 43 शाळा बंद...कोल्हापूर, लातूर विभागात एकही शाळा अनधिकृत नाही
Nashik : नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाची शक्यता...राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राचा इशारा...जिल्हा प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा...सतत होणा-या भूकंपामुळे भीतीचं वातावरण
Manoj Jarange : जरांगे पाटलांच्या पश्चि महाराष्ट्र दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे... पंढरपूरमधील सरकोली येथे मराठा बांधवांशी संवाद साधून जरांगे सांगली जिल्हा दौऱ्यावर जाणार आहेत... सांगलीत जरांगेंच्या चार जाहीर सभांचं आयोजन करण्यात आलंय... सांगलीच्या आटपाडी,कवठेमंकाळ, बोरगाव आणि कडेगावात या सभा होणार आहेत... सातारा, औंध, कोल्हापूर गॅझेटीयरसाठी जरांगेंचा पश्चि महाराष्ट्र दौरा सुरू आहे...
Pune : पुण्यात पबवर गुन्हे शाखेची कारवाई...पहाटे 3 वाजेपर्यंत पब सुरु...पार्टी करणा-या 62 जणांची चौकशी सुरु...पुण्यातील विमानतळ भागातील घटना
UPI : यूपीआय व्यवहारांसाठी सामान्य ग्राहकांना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. लहान व्यापाऱ्यांसाठीही यूपीआय सेवा मोठ्या प्रमाणात मोफतच राहाणार आहे. पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणाली कायद्यातील दुरुस्तीमुळे यूपीआयवर शुल्क लागू होणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, भविष्यात व्यापाऱ्यांकडून व्यापारी सवलत दर आकारला गेला तरी तो केवळ ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक व्यवहारांवर लागू होईल. हा दर डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डवरील शुल्कापेक्षा खूपच कमी असेल.
Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एकदिवसीय रायगड दौ-यावर आहेत...यावेळी ते मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत...त्यामुळे यानंतर ते महामार्गाच्या दुरावस्थेबद्दल काय बोलणार याकडे लक्ष असणार आहे...तसेच दौ-यादरम्यान ते पेणमधील पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन करणार आहेत...सोबतच मनसैनिकांसोबत संवादही साधतील....
Nashik : नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाचे धक्के...नाशिक शहरातील अनेक भागात भूकंपाचे धक्के..4.3 रिश्टर स्केल तीव्रतेचे धक्के जाणवले..-नाशिककरांमध्ये भीतीचं वातावरण