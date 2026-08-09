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Maharashtra Breaking News LIVE : 09 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 09 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 09, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:21 PM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 09 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
09 August 2026 02:20 PM (IST)

'अर्थखात्यावर अजितदादांच्या NCPला अधिकार', आमदार रोहित पवारांचा दावा

 

Rohit Pawar : अर्थखातं हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळेल असं वाटत नाही... पण अर्थखात्यावर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचाच अधिकार असल्याचं रोहित पवार म्हणालेत... भाजपकडून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची ताकद कमी केली जातंय, असा आरोपही रोहित पवारांनी केलाय... तर भाजपविरोधातलं वारं अजित पवारांनी ओळखलं होतं... म्हणून अजित पवार भाजपच्या कट्टर विरोधात गेले होते, असा दावा रोहित पवारांनी केलाय...दरम्यान रोहित पवारांच्या दाव्यावर प्रवीण दरेकरांनी काय प्रतिक्रिया दिलीये 

09 August 2026 01:21 PM (IST)

 बारामतीत पुन्हा  विमान दुर्घटना...

 बारामतीत पुन्हा  विमान दुर्घटना

 

Baramati : बारामतीत पुन्हा एकदा विमान दुर्घटना...बारामती विमानतळावर प्रशिक्षण विमान कोसळलं...सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी नाही

 

 

09 August 2026 12:55 PM (IST)

वाशिममध्ये खड्ड्यात पडून दुचाकीस्वार जखमी...

वाशिममध्ये खड्ड्यात पडून दुचाकीस्वार जखमी

 

Washim : वाशिमच्या मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन येथील मुख्य रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यात दुचाकीस्वार पडून थोडक्यात बचावला.या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांमध्ये संताप असून, मोठी दुर्घटना होण्यापूर्वी प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.
 

09 August 2026 12:26 PM (IST)

राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम रखडलंय- राज ठाकरे...

राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम रखडलंय- राज ठाकरे

 

Raj Thackeray : राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम रखडलंय- राज ठाकरे...कंत्राटदार कुणामुळे कंटाळले- राज ठाकरे...'नवीन बांधलेल्या रस्त्यावर खड्डे कसे पडतात'..राज ठाकरेंचा सरकारला सवाल

 

09 August 2026 11:42 AM (IST)

प्रशांत किशोरांच्या एन्ट्रीने भाजप-NCPमध्ये मिठाचा खडा?...

प्रशांत किशोरांच्या एन्ट्रीने भाजप-NCPमध्ये मिठाचा खडा?

 

Maharashtra Politics : प्रशांत किशोर यांच्या एन्ट्रीने भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा आहे.. अमित शाहा यांनी काल सुनेत्रा पवारांना भेट नाकारल्यामाहिती सूत्रांनी दिलीये.. अमित शाहांनी भेट नाकारल्यानं सुनेत्रा पवार पुण्याल्या गेल्याची चर्चाही रंगलीये.. अमित शाह दोन दिवस मुंबई दौ-यावर होते.. मात्र या दौ-यादरम्यान सुनेत्रा पवार कुटेही दिसल्या नाहीत.. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चांना उधाण आलंय.. प्रशांत किशोर हे भाजपला हरवून बिहारमधे आमदार बनलेत अशात प्रशांत किशोर यांची राष्ट्रवादीनं राजकीय रणनीतीकार म्हणून नियुक्ती केल्यानं अमित शाह नाराज असल्याची चर्चा रंगलीये.. 

09 August 2026 11:14 AM (IST)

मुंबई महापालिकेकडून शिक्षक भरती सुरू...

मुंबई महापालिकेकडून शिक्षक भरती सुरू

 

Mumbai Teacher Recruitment : शैक्षणीक वर्ष सुरू होऊन 2 महिने उलटूनही मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई जाणवत आहे... दुसरी आणि तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना एकच शिक्षक असल्याचं उघडकीस आलंय... पवित्र पोर्टलद्वारे सरळसेवा भरती केली जाणार असून या पदांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून इच्छुकांना येत्या 11 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे... 

 

09 August 2026 10:47 AM (IST)

पुणे जिल्ह्यात जुलै महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद...

पुणे जिल्ह्यात जुलै महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद

 

Pune : पुणे जिल्ह्यात जुलै महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद..पाच वर्षातील धरणामध्ये विक्रमी पाणीसाठा...पुणे जिल्ह्यातील धरणे 90 टक्के भरली..पुण्यातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस...भीमा खोऱ्यातील 25 धरणांपैकी नऊ धरणे शंभर टक्के भरली

 

09 August 2026 10:13 AM (IST)

राज्यातील 523 शाळा अनधिकृत...

राज्यातील 523 शाळा अनधिकृत

 

School : राज्यातील 523 शाळा अनधिकृत..मुंबई विभागात सर्वाधिक 452 अनधिकृत शाळा..अनाधिकृत शांळांपैकी 43 शाळा बंद...कोल्हापूर, लातूर विभागात एकही शाळा अनधिकृत नाही
 

09 August 2026 09:38 AM (IST)

नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाची शक्यता...

नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाची शक्यता

 

Nashik : नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाची शक्यता...राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राचा इशारा...जिल्हा प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा...सतत होणा-या भूकंपामुळे भीतीचं वातावरण

09 August 2026 09:08 AM (IST)

मनोज जरांगे आज सांगली दौऱ्यावर...

मनोज जरांगे आज सांगली दौऱ्यावर

 

 

Manoj Jarange : जरांगे पाटलांच्या पश्चि महाराष्ट्र दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे... पंढरपूरमधील सरकोली येथे मराठा बांधवांशी संवाद साधून जरांगे सांगली जिल्हा दौऱ्यावर जाणार आहेत... सांगलीत जरांगेंच्या चार जाहीर सभांचं आयोजन करण्यात आलंय... सांगलीच्या आटपाडी,कवठेमंकाळ, बोरगाव आणि कडेगावात या सभा होणार आहेत... सातारा, औंध, कोल्हापूर गॅझेटीयरसाठी जरांगेंचा पश्चि महाराष्ट्र दौरा सुरू आहे...

09 August 2026 08:41 AM (IST)

पुण्यात पबवर गुन्हे शाखेची कारवाई...

पुण्यात पबवर गुन्हे शाखेची कारवाई

 

Pune : पुण्यात पबवर गुन्हे शाखेची कारवाई...पहाटे 3 वाजेपर्यंत पब सुरु...पार्टी करणा-या 62 जणांची चौकशी सुरु...पुण्यातील विमानतळ भागातील घटना
 

09 August 2026 08:08 AM (IST)

UPI व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क नाही...

UPI व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क नाही

 

 

UPI : यूपीआय व्यवहारांसाठी सामान्य ग्राहकांना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. लहान व्यापाऱ्यांसाठीही यूपीआय सेवा मोठ्या प्रमाणात मोफतच राहाणार आहे. पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणाली कायद्यातील दुरुस्तीमुळे यूपीआयवर शुल्क लागू होणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, भविष्यात व्यापाऱ्यांकडून व्यापारी सवलत दर आकारला गेला तरी तो केवळ ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक व्यवहारांवर लागू होईल. हा दर डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डवरील शुल्कापेक्षा खूपच कमी असेल.

09 August 2026 07:43 AM (IST)

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज रायगड दौऱ्यावर...

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज रायगड दौऱ्यावर

 

Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एकदिवसीय रायगड दौ-यावर आहेत...यावेळी ते मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत...त्यामुळे यानंतर ते महामार्गाच्या दुरावस्थेबद्दल काय बोलणार याकडे लक्ष असणार आहे...तसेच दौ-यादरम्यान ते पेणमधील पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन करणार आहेत...सोबतच मनसैनिकांसोबत संवादही साधतील....

09 August 2026 07:38 AM (IST)

नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाचे धक्के...

नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाचे धक्के

 

Nashik : नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाचे धक्के...नाशिक शहरातील अनेक भागात भूकंपाचे धक्के..4.3 रिश्टर स्केल तीव्रतेचे धक्के जाणवले..-नाशिककरांमध्ये भीतीचं वातावरण 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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