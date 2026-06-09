Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Jalgaon Accident : जळगावच्या अमळनेरमध्ये भीषण अपघात...एसटी बस, कार आणि दुचाकीची धडक..अपघातात 6 जणांचा जागीच मृत्यू...अमळनेर-धुळे मार्गावर मंगरुळजवळ अपघात..दुचाकीस्वारासह कारमधील 5 जणांचा जागीच मृत्यू
Dried Fish : पावसाळ्यात मासेमारीवर बंदी असल्याने सुक्या मासळीच्या मागणीत वाढ झाली असली तरी यंदा आवक कमी झाल्याने सुक्या मासळीच्या दरात १०० ते १५० रुपयांची वाढ झाली आहे...सरकारने १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत पावसाळी मासेमारी बंदी लागू केली आहे... त्यामुळे ताज्या मासळीची आवक घटली असून त्याचा थेट फटका दराला बसलाय...
PM modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या एक नवा आणि महाविक्रम आपल्या नावावर करणार आहेत. देशात सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहण्याचा विक्रम आता नरेंद्र मोदींच्या नावे नोंदवण्यात येणार आहे. नरेंद्र मोदी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा विक्रम मोडीत काढणार आहेत. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 10 जून रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा 4 हजार 397 दिवसांचा पंतप्रधानपदाचा विक्रम मोडीत काढणार आहेत. विशेष म्हणजे, आज पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला यशस्वीरित्या दोन वर्षेही पूर्ण झालीत. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 13 मे 1952 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. ते सलग 4 हजार 397 दिवस म्हणजेच 12 वर्षे आणि 14 दिवस देशाचे पंतप्रधान राहिले होते. लोकनियुक्त पंतप्रधान म्हणून उद्या मोदींचा सलग 4 हजार 398 दिवस म्हणजेच 12 वर्षे 15 दिवस पूर्ण होणार आहेत. तसेच 7 ऑक्टोबर 2001 ते २२ मे 2014 पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि 26 मे 2014 पासून आतापर्यंत देशाचे पंतप्रधान असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. लोकनियुक्त सरकारांचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदींनी तब्बल 9 हजार पेक्षा जास्त दिवस पूर्ण केले आहेत.
Jayakwadi Dam : यंदा एल निनोचा प्रभाव असल्यामुळे मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी असणार आहे. जून महिना सुरू झाल्यानंतरही पाऊस नाही. त्यातच जायकवाडी धरणातील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत चालली असून नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी सायफन पद्धतीने पाणी उपशाला अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपासून नक्षत्रवाडीतील जलशुद्धीकरण प्रकल्पास पाणी येण्यास अडचणी आल्या असून १२ जूनपासून शहराला वाढीव ५० एमएलडी पाणी देण्यासाठी अडथळा येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. सोबतच आता शेती आणि उद्योग यांच्या पाणी पुरवठा मध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे, धरणात सध्या 35 टक्के पाणीसाठा आहे, आणि आता सगळी मदार पावसावर आहे...
NCP : राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम पुढे ढकललाय... 10 जूनला होणारा वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम हा 11 जून ला होणार आहे.. 10 तारखेला दिल्लीत एनडीएची महत्वाची बैठक असल्याने वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती..राष्ट्रवादीचे नेते खासदार सुनील तटकरे यांनी दिलीये..
Pune : पुण्यातील कथित ‘प्रोजेक्ट एक्स’ पार्टीची पोलिसांकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. सोशल मीडियावरील जाहिरातीसाठी २०१२ मधील अमेरिकन Project X चित्रपटाचे पोस्टर वापरण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. कारवाईदरम्यान लाखो रुपयांचा मद्यसाठा, प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर आणि गांजा जप्त करण्यात आला. पार्टीत इतर अमली पदार्थांचा वापर झाला होता का, याचा तपास मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया चॅट्स आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे सुरू आहे.