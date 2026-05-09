Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 09 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written By Aashish Udas
Published: May 09, 2026, 07:30 AM IST|Updated: May 09, 2026, 08:10 AM IST
09 May 2026 08:08 AM (IST)

तमिळनाडूतील राजकीय नाट्य संपेना

 

Thalapathy Vijay : तमिळनाडूत मोठा राजकीय गोंधळ सुरू आहे. अभिनेता विजय यांच्या TVK पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला होता, मात्र शपथग्रहण सोहळा सध्या तरी लांबणीवर पडला आहे. AMMK, IUML यांना पाठिंबा देण्याचं नाकारलंय.. गव्हर्नरकडून अद्याप कोणतीही आमंत्रण पत्रिका आलेली नाहीये... त्यामुळे विजय यांचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अडचणीत आलेत..

 

09 May 2026 07:39 AM (IST)

सुवेंदू अधिकारी घेणार आज प.बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

 

Suvendu Adhikari : सुवेंदू अधिकारी यांची पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आलीय. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुवेंदू यांच्या नावाची घोषणा केली. आज सकाळी 11 वाजता सुवेंदू यांच्यासह मंत्र्यांचा शपथविधी होणारेय. भाजपच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये 2 उपमुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता असून, दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री महिला असण्याची शक्यता आहे...

09 May 2026 07:31 AM (IST)

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये CNG महागला

 

 

Pune CNG : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सीएनजीच्या दरात प्रति किलो दीड रुपयांची वाढ झालीये.. मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू झालेत.. त्यामुळे पुण्यात एक किलो सीएनजीसाठी ९२ रुपये २५ पैसे मोजावे लागणार असून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह चाकण, तळेगाव, हिंजवडी परिसरातील वाहनधारकांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. सीएनजीसाठी आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या खरेदी दरात वाढ झाल्यामुळे दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

