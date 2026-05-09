Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Thalapathy Vijay : तमिळनाडूत मोठा राजकीय गोंधळ सुरू आहे. अभिनेता विजय यांच्या TVK पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला होता, मात्र शपथग्रहण सोहळा सध्या तरी लांबणीवर पडला आहे. AMMK, IUML यांना पाठिंबा देण्याचं नाकारलंय.. गव्हर्नरकडून अद्याप कोणतीही आमंत्रण पत्रिका आलेली नाहीये... त्यामुळे विजय यांचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अडचणीत आलेत..
Suvendu Adhikari : सुवेंदू अधिकारी यांची पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आलीय. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुवेंदू यांच्या नावाची घोषणा केली. आज सकाळी 11 वाजता सुवेंदू यांच्यासह मंत्र्यांचा शपथविधी होणारेय. भाजपच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये 2 उपमुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता असून, दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री महिला असण्याची शक्यता आहे...
Pune CNG : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सीएनजीच्या दरात प्रति किलो दीड रुपयांची वाढ झालीये.. मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू झालेत.. त्यामुळे पुण्यात एक किलो सीएनजीसाठी ९२ रुपये २५ पैसे मोजावे लागणार असून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह चाकण, तळेगाव, हिंजवडी परिसरातील वाहनधारकांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. सीएनजीसाठी आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या खरेदी दरात वाढ झाल्यामुळे दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.