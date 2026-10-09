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Maharashtra Breaking News LIVE : 09 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 09 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 09, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 09:17 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 09 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
09 October 2026 09:16 AM (IST)

BMC प्रसिद्धीवर 25 लाख खर्च करणार , रितू तावडेंच्या सोशल मीडिया खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर

महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मिडीयाच्या खर्चाचा प्रस्ताव अखेर मंजूर करण्यात आलाय.. महापौरांच्या प्रसिद्धीवर मुंबई महानगरपालिका 25 लाख रुपये खर्च करणार आहे.. सप्टेंबर महिन्यात 15 सप्टेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महापौरांच्या सोशल मिडीयाचा प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर करण्यात आलाय.. याआधी 20 ऑगस्ट रोजी स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव आला होता... मात्र हा प्रस्ताव मंजूर झाला नव्हता... मात्र सप्टेंबर महिन्यात प्रशासनाच्या वतीने नव्याने प्रस्ताव आणल्याने हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलाय.. त्यामुळे महापौर कार्यालयाचे समाजमाध्यम हाताळण्यासाठी 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 च्या कालावधीसाठी एकूण 25 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेतययय मेसर्स रनटाईम सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलंय..
 

09 October 2026 09:00 AM (IST)

मुंबईला आज उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

Mumbai : मुंबई शहर आणि उपनगरात मागील काही दिवसांपासून उन्हाचा तडाखा कायम आहे. यंदा मुंबईसह उत्तर कोकणात हवामान बदल होत असून मुंबईकरांना सध्या दिवसा आणि रात्रीही उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. कुलाबा केंद्रात गुरुवारी ३६.५ अंश सेल्सिअस, तर सांताक्रूझ केंद्रात ३७.६ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली, जे सरासरी कमाल तापमानहून ४.५ अंश सेल्सिअसने अधिक आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात शुक्रवारी कमाल तापमान ३८ तर किमान तापमान २६ अंश सेल्सिअस राहील, असा अंदाज आहे.
 

09 October 2026 08:06 AM (IST)

दुष्काळ पाहणीसाठी केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचं पथक कालच मुंबईत दाखल झालंय... तीन पथकं राज्यातील विविध भागांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे... पहिलं पथक आज छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड दौऱ्यावर आहे... मंत्रालयात राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत चर्चेनंतर आज पथक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे... हा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर पथक आपला पाहणी अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल... या अहवालाच्या आधारे मदतीचा निर्णय घेतला जाईल... 
 

09 October 2026 07:26 AM (IST)

ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणी आज विरोधी पक्षांचा मोर्चा

Thane : ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण...ठाण्यात आज विरोधी पक्षांचा मोर्चा...पोलीस आयुक्त कार्यालयावर निषेध मोर्चा...मोर्चात सर्व पक्षांसह, सामाजिक संघटना आणि ठाणेकर सहभागी होण्याचं आवाहन

09 October 2026 07:12 AM (IST)

इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपतींची घेणार भेट

इंडिया आघाडीचं शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे... इंडिया आघाडीचे 10 खासदारांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींची भेट घेणार. यावेळी निवडणूक आयोगाचे मुख्य प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याबाबत चर्चा करणार असल्याची शक्यता आहे.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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