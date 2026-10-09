Maharashtra Breaking News LIVE : 09 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मिडीयाच्या खर्चाचा प्रस्ताव अखेर मंजूर करण्यात आलाय.. महापौरांच्या प्रसिद्धीवर मुंबई महानगरपालिका 25 लाख रुपये खर्च करणार आहे.. सप्टेंबर महिन्यात 15 सप्टेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महापौरांच्या सोशल मिडीयाचा प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर करण्यात आलाय.. याआधी 20 ऑगस्ट रोजी स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव आला होता... मात्र हा प्रस्ताव मंजूर झाला नव्हता... मात्र सप्टेंबर महिन्यात प्रशासनाच्या वतीने नव्याने प्रस्ताव आणल्याने हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलाय.. त्यामुळे महापौर कार्यालयाचे समाजमाध्यम हाताळण्यासाठी 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 च्या कालावधीसाठी एकूण 25 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेतययय मेसर्स रनटाईम सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलंय..
Mumbai : मुंबई शहर आणि उपनगरात मागील काही दिवसांपासून उन्हाचा तडाखा कायम आहे. यंदा मुंबईसह उत्तर कोकणात हवामान बदल होत असून मुंबईकरांना सध्या दिवसा आणि रात्रीही उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. कुलाबा केंद्रात गुरुवारी ३६.५ अंश सेल्सिअस, तर सांताक्रूझ केंद्रात ३७.६ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली, जे सरासरी कमाल तापमानहून ४.५ अंश सेल्सिअसने अधिक आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात शुक्रवारी कमाल तापमान ३८ तर किमान तापमान २६ अंश सेल्सिअस राहील, असा अंदाज आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचं पथक कालच मुंबईत दाखल झालंय... तीन पथकं राज्यातील विविध भागांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे... पहिलं पथक आज छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड दौऱ्यावर आहे... मंत्रालयात राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत चर्चेनंतर आज पथक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे... हा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर पथक आपला पाहणी अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल... या अहवालाच्या आधारे मदतीचा निर्णय घेतला जाईल...
Thane : ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण...ठाण्यात आज विरोधी पक्षांचा मोर्चा...पोलीस आयुक्त कार्यालयावर निषेध मोर्चा...मोर्चात सर्व पक्षांसह, सामाजिक संघटना आणि ठाणेकर सहभागी होण्याचं आवाहन
इंडिया आघाडीचं शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे... इंडिया आघाडीचे 10 खासदारांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींची भेट घेणार. यावेळी निवडणूक आयोगाचे मुख्य प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याबाबत चर्चा करणार असल्याची शक्यता आहे.