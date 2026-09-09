Maharashtra Breaking News LIVE : 09 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

SAPTASHRUNGI GAD : सप्तशृंगी गडावर जाणा-या भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी.. सप्तशृंग गडावर जाणारा घाटातील रस्ता उद्यापासून 16 दिवस बंद राहणार आहे.. नांदुरी ते सप्तशृंगी गडाकडे जाणा-या रस्त्याचं काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा रस्ता १० सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबरपर्यंत वाहतूक पूर्णपणे बंद केला जाणार आहे.. भाविक, वाहनचालक आणि प्रवाशांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय..
US ATTACKED : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढतच चालला आहे. अमेरिकेने इराणशी संबंधित पाच तेलवाहू जहाजांवर हल्ला केला आहे. अमेरिकेच्या लष्कराने दावा केला आहे की ही जहाजे नष्ट झाली आहेत. ही जहाजे इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या तेल नेटवर्कशी जोडलेली होती. इराणने अमेरिकेच्या नौदलाच्या जहाजावर दोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा प्रयत्न केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
AMRAVATI : अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पॅथॉलॉजी लॅब क्रमांक 37 मध्ये टायफाईडच्या तपासणीसाठी जानेवारी 2026 मध्ये कालबाह्य झालेले विडाल तपासणी कार्ड वापरले जात असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडून रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.. विडाल तपासणी ही प्रामुख्याने टायफाईड आणि आतड्यांचा ताप असलेल्या रुग्णांच्या तपासणीसाठी वापरलं जातं.. मात्र मुदत संपलेल्या किटच्या चाचणीचा निकाल चुकीचा किंवा विश्वसनीय येण्याची शक्यता निर्माण होते त्याचा परिणाम रुग्णांच्या आरोग्यावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण गंभीर प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
SCHOOL CHECKING : शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा, उपलब्ध भौतिक सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा आढावा घेण्यासाठी आता शिक्षण विभागाचे अधिकारी थेट शाळांना भेटी देणार आहेत. 'चला शाळेत जाऊया' उपक्रमांतर्गत आजपासून वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष शाळांनामध्ये जाऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत.
NAGPUR : नागपूरची ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरेची ओळख असणाऱ्या मारबत महोत्सवाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठसा उमटवण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका प्रयत्नरत आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने तयारी केली असून येत्या 11 सप्टेंबर रोजी आयोजित *मारबत महोत्सव पाहण्यासाठी चार देशाचे राजदूत येणार आहे*.... याशिवाय *काही सेलिब्रिटी कलाकारांनाही निमंत्रित करण्यात आलेय*.. महोत्सवाअंतर्गत विविध उपक्रम राबविल्या जात आहेत. नागपूर शहरातील पर्यटनाला चालना मिळावी, शहराच नाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जाण्यासाठी तसेच नागपूरचा सांस्कृतिक वारसा समृद्धीकरणकरण्याठी मनपामार्फत उत्सवाचे हे आयोजन करण्यात येत आहे... महत्त्वाचं म्हणजे नेहरू पुतळा चौकाजवळ काळी -पिवळी मारबत भेटीचा प्रसंग पाहण्यासाठी यंदा खास व्यवस्था ही करण्यात आलीय ...
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AKOLA : अकोला जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरापासून पावसाने दडी मारली आहे. पावसाचा मोठा खंड पडल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. अशातच उद्याच्या पोळा सणावर दुष्काळाचं सावट आहे,. बाजारपेठेत बैलांच्या सजावटीसाठी लागणारे साहित्य विक्रीसाठी दाखल झाले आहे.बैलांच्या शिंगांसाठी रंग, गोंडे, झुली, घुंगरू, वेसण, कासरे आणि विविध प्रकारचे सजावटीचे साहित्य बाजारात उपलब्ध आहे. शेतकरी आपल्या लाडक्या वृषभराजासाठी हे साहित्य खरेदी करताना दिसतोय... मात्र दरवर्षीच्या तुलनेत बाजारात काहीशी मंदी जाणवत आहे.कारण पोळ्याची तयारी करताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर केवळ आपल्या बैलांची सजावट नाही... तर आभाळाकडे लागलेले नजरही आहे
RAILE ONE APP : आता रेलवन अॅपवरून प्रवाशांना कुटुंबातील सदस्य किंवा अन्य पाच प्रवाशांसाठीही पास काढता येणार आहे... पासवरील क्यूआर कोड आणि प्रवाशाचा फोटो स्पष्ट दिसणे आवश्यक असणार आहे. यामध्ये तफावत आढळल्यास कारवाई होणार आहे...
MUMBAI : मुंबईतील मोकळ्या भूखंडांचे आरक्षण बदलण्यासह सुधार समितीचे 15 प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केले आहेत... या प्रस्तावांमध्ये मुलुंडमधील क्रीडा संकुलाचे आरक्षण रद्द करून पेट्रोलपंपासाठी आरक्षण करणे, अंधेरीमधील आंबिवलीतील उद्यानाचा आणि विलेपार्लेतील सार्वजनिक मोकळ्या जागेचे आरक्षण बदलण्याचा समावेश आहे... या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला... महत्त्वाचे प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर केल्याचा आरोप करत विरोधी नगरसेवकांनी सभात्याग केलाय...
BMC NAGARSEVAK NIDHI : मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांच्या वार्षिक निधीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. वर्षाला मिळणारा ६० लाख रुपये नगरसेवक निधी आता एक कोटी रुपये करण्याच्या ठरावाच्या सूचनेला मंगळवारी मुंबई महापालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. आता याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अभिप्रायासाठी पाठवला जाणार आहे. त्यांची मंजुरी मिळताच तो राज्य सरकारच्या नगरविकास ' विभागाला पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब होताच नगरसेवकांना एक कोटीचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आता या संदर्भात महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या अभिप्रायाची प्रतीक्षा आहे..
MIRA BHAYENDAR : पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर शहरात दोन दिवस मांस-मासे विक्रीवर महापालिकेने बंदी घातली आहे. मात्र या निर्णयाला मराठी एकीकरण समितीने तीव्र विरोध केला आहे. या निर्णयाविरोधात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन बंदीचे पत्रक तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. कुणी शाकाहारी आहे म्हणून सर्वांनी मांस-मासे विक्री बंद करावी, हा तुघलकी निर्णय आहे. महापालिकेने जारी केलेले पत्रक तातडीने मागे घ्यावे, असे निवेदन मराठी एकीकरण समितीने अतिरिक्त आयुक्तांना दिले.
AMBEMOHAR RICE : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उकडीच्या मोदकांसाठी लागणाऱ्या सुगंधी आंबेमोहोर तांदळाला मागणी वाढली असून, त्याचा परिणाम दरांवर झाला आहे... किरकोळ बाजारात ग्राहकांना याच तांदळासाठी २२० ते २२५ रुपये किलो दर मोजावा लागत आहे...
FDA ON GANPATI MAHAPRASAD : गणेशोत्सवाला अवघे चार दिवस राहिले असताना 'एफडीए'ने मंडळांना महाप्रसादासाठी नोंदणीची सक्ती केली आहे. यामध्ये मंडळांना आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, पॅन कार्ड आणि शंभर रुपये शुल्क भरून 'एफडीए'कडे ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. यानुसार मंडळांना पाच वर्षांची परवानगी दिली जाणार आहे. मात्र ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर 'एफडीए'ने नवा आदेश काढल्यामुळे गणेशोत्सव मंडळे आता अडचणीत सापडली आहेत. 'एफडीए'ने अन्न सुरक्षेचे कारण देत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसाठी असणारी नियमावली महाप्रसादासाठी लागू राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार 'फुड बिझनेस ऑपरेटर' असलेल्या प्रत्येकाकडे नोंदणीकृत परवाना असणे अनिवार्य केले आहे. मात्र हा नियम छोट्या मंडळांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. आर्थिक स्थितीमुळे या मंडळांना परवानाधारक कॅटरर्स नेमणे अशक्य आहे. त्यामुळे याबाबत नियमामध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी गणेशोत्सव समन्वय समितीकडून करण्यात आली होती. मात्र गणेशोत्सव समिती आणि एफडीएच्या बैठकीत मंडळांना महाप्रसादासाठी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली.
MUMBAI HOME : मुंबईसह देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये 2021 ते 2025 या कालावधीत घरांच्या किमती वाढण्याचा वेग बांधकाम खर्चाच्या वाढीपेक्षा जवळपास दुप्पट राहिला आहे. एका अहवालानुसार, या काळात प्रकल्पांचा सरासरी बांधकाम खर्च 34 टक्क्यांनी वाढून 2 हजार 681 रुपयांवरून 3 हजार 604 रुपये प्रतिचौरस फूट झाला. त्याचवेळी, मालमत्तांच्या सरासरी विक्री किमतीत सुमारे 59 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 5 हजार 826 रुपयांवरून 9 हजार 260 रुपये प्रतिचौरस फूट झाली. घरांच्या किमतीतील वाढीपैकी 66 टक्के वाढ बांधकाम खर्चाशी संबंधित आहे, तर उर्वरित 34 टक्के वाढ जमिनीच्या वाढत्या किमती, मागणी-पुरवठ्यातील बदल आणि विकासकांच्या नफ्याशी संबंधित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
MHADA : सर्वसामान्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे.. म्हाडाच्या कोकण मंडळाची जाहिरात दस-याला येणार आहे.. दिवाळीत या घरांसाठी सोडत निघणार आहे.. यात २० टक्के योजनेतील जवळपास पाच हजार घरांचा समावेश करण्यात येणार होता. मात्र नुकतीच नगरविकास विभागाने २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरांबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार या योजनेतील घरांचे वाटप करण्याचे अधिकार यापुढे म्हाडाऐवजी संबंधित महापालिकांकडे देण्यात आले आहे. त्यामुळे १२ ऑगस्टपूर्वी म्हाडाला २० टक्के योजनेतील जी घरे उपलब्ध झाली त्या घरांचाच आगामी लॉटरीत समावेश करण्यात येणार आहे.