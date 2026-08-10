Maharashtra Breaking News LIVE : 10 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

DEVENDRA FADANVIS : भारताला रोखण्यासाठी परकीय शक्तींकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय. कोणत्याही शक्तींकडून प्रयत्न केले तरी भारत एक दिवस महासत्ता होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. आजची क्रांती 'करो या मरो'ची असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.
Gadchiroli : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातल्या जपतलाई आश्रम शाळेत सर्पदंशाची धक्कादायक घटना उजेडात आली आहे. काल संध्याकाळी झालेल्या या घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला असून तीन विद्यार्थिनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत. जपतालाई येथील खाजगी अनुदानित निवासी आश्रम शाळेत हा प्रकार घडला असून सर्पदंशाची घटना उघडकीस आल्यानंतर तातडीने या विद्यार्थिनींना गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या संदर्भात आदिवासी प्रकल्प विभागाचे अधिकारी व पोलीस आश्रम शाळेत दाखल झाले असून घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे. दरम्यान कांग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विश्वजीत कोवासे यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित ही आश्रम शाळा असल्याची माहिती पुढे आली आहे
Pratap Sarnaik : 'मराठी न आल्यास टॅक्सी चालकांवर कारवाई होणार'...रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी येणं बंधनकारक'...परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती...'अन्यथा आरटीओ अधिका-यांकडून कारवाई होणार'...संधी देऊनही मराठी न आल्यास कारवाई-सरनाईक
Central Railway Services Disrupted : मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत...मुलुंड स्थानकाजवळ तांत्रिक बिघाड..लोकलची वाहतूक 20 ते 25 मिनिटं उशिरानं
Sanjay Raut : सत्ता गेल्यावर 80 टक्के भाजप खाली होईल... असा दावा संजय राऊतांनी केलाय... काहीही न करता भाजप रिकामी होईल... असं राऊत म्हणाले... यावर नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिलंय... तुमच्या पूर्ण रिकाम्या झालेल्या पक्षाकडे बघा असा उपरोधिक सल्ला नवनाथ बन यांनी केलाय...
Kalyan : कल्याणमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी धुमाकूळ घातल्याचं पहायला मिळतंय... खडकपाडा परिसरात काल एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्यांने 7 तासात 130 जणांना चावा घेतला... तर आज सकाळपासून कल्याण स्टेशन दुसऱ्या भटक्या कुत्र्याने 10 ते 15 जणांचा चावा घेतलाय... जखमी प्रवाशांना प्रवास टाळून थेट रुग्णालयात भरती होण्याची वेळ आली... सलग दुसऱ्या दिवशी घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातोय... पोलीस आणि नगरसेवकांचे पथक या भकट्या कुत्र्यांचा शोध घेण्यासाठी रवाना झाले होते... अखेर खडकपाडा परिसरातील पिसाळलेल्या कुत्र्याना पकडण्यात यश आलंय...
Western Railway Services Disrupted : पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत..वांद्रे माटुंगा रोड स्थानकाच्या मध्ये तांत्रिक बिघाड...प्रवासी रेल्वे रुळावरून चालत असल्याचं दृश्य...लोकल थांबल्याने खोळंबा झाल्याची माहिती...ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे प्रचंड हाल
Janardhan Mishra : इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोलला विरोध करणा-यांवर मध्य प्रदेशातील भाजपचे खासदार जनार्दन मिश्रा भडकले आहेत...एका कार्यक्रमात ई-20 निर्णयाचं स्वागत करताना त्यांनी थेट विरोध करणा-यांचा बाप काढलाय...देश आपल्या गरजेपैकी 80 टक्के खनिज तेल परदेशातून आयात करतो..ती कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय घेतलाय...त्याला काही लोक विरोध करत आहेत...आणि शुद्ध पेट्रोलची मागणी करतात...शुद्ध पेट्रोल काय तुमच्या बापाच्या घरातून येणार का असा सवाल जनार्दन मिश्रा यांनी केलाय ...
Nashik : नाशिकमधील भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत तज्ज्ञांचा मोठा दावा...धक्क्यांचे संकट पूर्णपणे टळण्यासाठी आणखी महिनाभर प्रतीक्षा...गेल्या जुलैपासून नाशिकमध्ये १.६ ते ४.३ रिश्टर स्केलचे ६४ धक्के तर गेल्या 24 तासात तीन धक्के...सौम्य धक्क्यांची ही मालिका साधारण दोन महिने सुरू राहण्याची शक्यता...जमिनीखाली निर्माण झालेला दाब सौम्य धक्क्यांमधून बाहेर पडत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत... नाशिकच्या आदिवासी पट्ट्यात पूर्व-पश्चिम दिशेने सुमारे ३० किमी फॉल्टलाइन...सौम्य धक्क्यांमुळे मोठ्या तीव्रतेचा धक्का बसण्याचा धोका आपोआप टळतोय, तज्ज्ञांचा दावा...४.३ रिश्टर स्केलच्या धक्क्यानंतर नाशिककरांमध्ये निर्माण झालेली भीती काहीशी कमी होण्याची शक्यता- मात्र पुढील महिनाभर भूकंपाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची गरज
MNS : मुंबईत मनसेची आज महत्त्वाची बैठक...राज ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठक...नवीन नियुक्त्या आणि पक्षात बदल करण्याबाबत होणार चर्चा...सकाळी 11 वाजता बैठकीला सुरूवात होणार आहे...
Shivsena : शिवसेनेच्या मुंबईतील नगरसेवकांची आज बैठक...उपसभापती सचिन अहिरांच्या अध्यक्षतेत बैठक..दुपारी 4 वाजता विधान भवनात बैठकीचं आयोजन
Marathwada : मराठवाड्यात यंदा मान्सूनचे उशिरा आगमन आणि जून महिन्यात पावसाचे अल्प प्रमाण यांमुळे खरिपाच्या केवळ ८६ टक्के क्षेत्रावर पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी यंदा कापसाऐवजी सोयाबीनला पसंती दिली आहे. लातूर आणि परभणी जिल्हे वगळता उर्वरित ६ जिल्ह्यांत सोयाबीनची सरासरीपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. मात्र, लातूर वगळता एकाही जिल्ह्यात कापसाचे पेरणी क्षेत्र सरासरीपेक्षा जास्त नाही. मराठवाड्यात २२ लाख ८१ हजार ८२१ हेक्टर खरिपाचे सरासरी क्षेत्र आहे. आतापर्यंत त्यापैकी १९ लाख ५३ हजार ७६० हेक्टरवर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या आहेत. त्यामुळं सर्वच पिकांवर परिणाम होणार खास करून कापसाचा टप्पा यंदा खूप कमी झाला आहे कापसाचे तब्बल अडीच लाख हेक्टरने क्षेत्र घटले आहे..
Parbhani : परभणीत आरोग्य विभागाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे गर्भवती महिलेचा मृत्यू झालाय... 7 वेळा कॉल करूनही रुगणवाहिका दोन तास उशिरा पोहोचली... पतीच्या तक्रारीनंतर रुग्णवाहिका चालक त्यावरील डॉक्टर आणि स्त्री रुग्णालयातील डॉक्टर अशा पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय...
Mumbai : पावसाच्या विश्रांतीमुळे मुंबईतील सातही धरणांतील पाणी साठ्यात घट झालीय. त्यामुळे मुंबईतील पाणीकपात तूर्तास कायम राहण्याची शक्यता आहे. वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, तुलसी वा सात धरणांत मिळून रविवारी 88.70 टक्के पाणीसाठा असल्याची नोंद झाली. गेल्या आठवड्यात ९० टक्क्यांपुढे पोहोचलेला पाणीसाठा आता पावसाने ओढ दिल्यामुळे कमी झाला आहे. अद्याप पावसाचे दोन महिने असून या काळात किती पाऊस पडतो यावर पाणीपुरवठ्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.
NCP (SP) : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार आज पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहेत.. सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात सकाळी 11 वाजता ही भेट होईल.. राज्यातील विविध प्रश्नांबाबत ही भेट घेणार आहोत,असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलंय...दरम्यान, यावरुन आता राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलंय. भाजप आणि शिवसेनेनं यावरुन शिवसेना UBTला डिवचलंय...तसंच पंतप्रधान मोदी खासदारांना भेटत नाहीत. हे नरेटिव्ह फेक असल्याचा टोला लगावलाय..तर मोदी संसदेत येत नसल्यानं, त्यांना घरी जाऊन भेटावं लागतं, असं प्रत्युत्तर संजय राऊत यांनी दिलंय....