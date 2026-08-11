Maharashtra Breaking News LIVE : 11 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

CM Fadanvis : 'गडचिरोली आश्रमशाळेचा परवाना कायमचा रद्द करा'...आश्रमशाळेबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आदेश...सर्पदंशाच्या घटनेची गंभीर दखल..'आश्रमशाळांची केवळ पाहणी नको, सर्वकष तपासणी करा'
Abhijit Dipke : दिल्लीसारखं दृश्य झारखंडमध्ये दिसलं...देशाच्या विकासासाठी गावाचा विकास गरजेचा..विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज का करतात?....झारखंडच्या आंदोलनाला समर्थन..CJP संस्थापक अभिजीत दिपकेंचं वक्तव्य
Manoj Jarange : मनोज जरांगेंच्या ताफ्यातील 2 ते 3 गाड्यांचा अपघात...जरांगेंच्या ताफ्यातील वाहनाची बसला धडक..जरांगेकडून जखमींना रुग्णालयात दाखल...सांगली-विटाकडे जात असताना आंबेगावजवळ अपघात...एका कार्यकर्त्याला किरकोळ दुखापत
Sunetra Pawar : रेवती सुळेच्या रिसेप्शनला सुनेत्रा पवार गैरहजर...पार्थ आणि जय पवार सोहळ्याला उपस्थित...सुनेत्रा पवार विवाहसोहळ्याला होत्या-अनिल पाटील...रिसेप्शनला हजर राहीलंच पाहीजे असं नाही-अनिल पाटील
Nana Patole on Modi : विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमत्री अमित शाह सभागृहात बोलायला तयार नाहीत.. त्यामुळे दोघांनीही पदावर राहु नये अशी टीका काँग्रेस नेते नाना पटोलेंनी केलीये.... नाना पटोलेंच्या या टीकेला आशिष शेलारांनी उत्तर दिलंय.. अमित शाह सभागृहात उपस्थित राहती.. तसंच ते जेव्हा सभागृहात बोलतील तेव्हा राहुल गांधींनी पळ काढू नये असा टोला शेलारांनी लगावलाय..
NCP : दिल्लीत राष्ट्रवादी विलिनीकरणाच्या हालचालींना वेग आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे... विलिनीकरणासाठी राष्ट्रवादीचे दोन बडे नेते दिल्लीत दाखल झाल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून मिळाली आहे. विलिनीकरणाच्या चर्चेपासून सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार हे अनभिज्ञ असल्याचंही सूत्रांकडून कळतंय.. कारण मागील अनेक दिवसांपासून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात राजकीय भूकंप होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत..
Colombia Earthquake : शक्तिशाली भूकंपाने कोलंबिया हादरला...कोलंबियात 7.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप..पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या इमारती...69 जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता असल्याची माहिती....व्हेनेझुएलाच्या सीमेपर्यंत जाणवले भूकंपाचे धक्के
TET Paper Leak Case : शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात महाराष्ट्रातून पहिली अटक झालीय... भिवंडी पोलिसांनी प्रकाश पवारला अटक केलंय... प्रकाश पवार सोलापुरातील पोलीस प्रशिक्षण संस्थेचा संस्थापक आहे... अटकेत असलेल्या आरोपींना प्रकाश पवार याने विद्यार्थ्यांची काही कागदपत्रे दिली होती... कागदपत्रं नेमकी कोणत्या उद्देशाने देण्यात आली होतीत याचा तपास सुरू आहे... पोलिसांनी याप्रकरणात आतापर्यंत 16 जणांना अटक केली आहे...
Trimbakeshwar Temple : त्र्यंबकेश्वर मंदिरात व्हीआयपी दर्शन सेवा बंद...13 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबरदरम्यान व्हीआयपी दर्शन बंद..श्रावणातील गर्दी नियंत्रणासाठी मंदिर प्रशासनाचा निर्णय...अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दिवसातून दोन वेळा दर्शनाची व्यवस्था...सामान्य भाविकांना प्राधान्य देण्यासाठी देवस्थान ट्रस्टचा निर्णय
Nashik : नाशिकमधील खड्ड्यांचा प्रश्न पेटला...खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून पालिका आयुक्त आक्रमक...महापालिकेच्या 13 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस...नोटीसला सात दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश...नोटीसला उत्तर न दिल्यास राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवण्याचा इशारा
Palghar : जव्हार, विक्रमगड तालुक्यात भूकंपाचे धक्के...नाशिकनंतर जव्हारमध्येही भूकंप..भूकंपामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण...रात्री एका तासात भूकंपाचे दोन धक्के
Rice : गणेशोत्सवाच्या काळात मोदकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आंबेमोहोर तांदळाचे दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत...कमी उत्पादन झालेल्या या तांदळाने 'प्रीमियम' श्रेणीत स्थान मिळवले आहे...आंबेमोहर प्रतिकिलो 180 ते 200 रुपयांवर पोहोचला आहे...पारंपरिक स्वयंपाकात खास चव आणि सुगंधासाठी त्याचा उपयोग वाढला आहे...मोदकासाठी 'आंबेमोहोर' तांदळाचा किंवा पिठाचा वापर प्रामुख्याने त्याच्या सुगंधित आणि मऊ गुणधर्मामुळे केला जातो...
ST Employee : एसटी कर्मचा-यांसाठी आनंदाची बातमी.. जुलै महिन्याचा रखडलेला पगार एसटी कर्मचा-यांच्या खात्यावर आज जमा होणार आहे.. दर महिन्याच्या 7 तारखेला होणारा एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रशासकीय दिरंगाई आणि सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे लांबणीवर पडला होता.. मात्र आज हा पगार त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलीये..एसटी महामंडळाकडून दर महिन्याला शासनाच्या विविध सवलतींच्या प्रतिपूर्ती रकमेची माहिती वित्त विभागाला नियमितपणे सादर केली जाते. जुलै महिन्याची माहितीही वेळेत सादर करण्यात आली होती. मात्र, शासनाकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत प्राप्त न झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम झाला. साधारणपणे महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केले जाते. मात्र यावेळी सलग आलेल्या सुट्ट्या आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे वेतन 10 तारखेनंतर गेलंय..
Mumbai Rain : मुंबईत पहाटेपासून जोरदार पाऊस...मुंबईसह उपनगरांत पावसाची हजेरी...वांद्रे, सांताक्रुज, अंधेरीत जोरदार पाऊस...दादर, लालबाग परळमध्ये पावसाची संततधार...नवी मुंबईतही जोरदार पावसाची हजेरी