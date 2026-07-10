Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

MUMBAI-PUNE TRAIN : राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका आता मुंबई–पुणे रेल्वे वाहतुकीला बसलाय. मुंबई-पुण्यादरम्यान करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांना आणखी आठवडाभर त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. घाटातील तीन मार्गांपैकी एक मार्ग सुरू असला तरी दोन मार्ग बंद आहेत. रेल्वे घाटमार्ग पूर्ण सुरळीत करण्यासाठी १७जुलै उजाडण्याची शक्यता आहे. खंडाळा घाटातील ठाकूरवाडी–मंकीहिल दरम्यान मोठी दरड कोसळल्याने मध्य रेल्वेने सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही रेल्वे मार्ग तातडीने बंद केले आहेत. यामुळे १० ते १७ जुलै दरम्यान डेक्कन क्वीनसह २२ महत्त्वाच्या एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सिंहगड आणि प्रगती एक्सप्रेस नियोजित वेळेनुसार धावणार असल्याने प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, रद्द झालेल्या गाड्यांच्या प्रवाशांना पूर्ण तिकीट परतावा मिळणार असून, प्रवासापूर्वी गाडीचे स्टेटस तपासण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
MONSOON PEOPLE DEATH : राज्यात १ जून ते ८ जुलै या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पावसाशी संबंधित विविध घटनांमध्ये ६३ जणांचा मृत्यू झाला असून ७८ जण जखमी झाले आहेत.... मृतांच्या कुटुंबीयांना निकषानुसार प्रत्येकी चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.... अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिली.. या कालावधीत वीज पडून २३, दरड कोसळून ६, पुराच्या पाण्यात वाहून ३, झाड पडून ६ आणि भिंत कोसळून २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.... तसेच २०० जनावरांचा मृत्यू झाला असून १० जनावरे जखमी झाली आहेत.... स्थलांतरित नागरिकांना पुढील १५ दिवस पुरेल एवढ्या धान्याचे किट देण्यात आले असून, पालघर जिल्ह्यात एक हजार नागरिकांना मदत साहित्य वितरित करण्यात आले आहे....तसेच सात जिल्ह्यांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचेही मंत्री महाजन त्यांनी म्हटलंय...
VIDHIMANDAL RAINY SESSION : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे.... आज अंतिम आठवड्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस विधानसभेत तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विधानपरिषद मध्ये बोलणार आहेत... त्यानंतर विरोधक पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा समाचार घेतील तर सरकार कडूनही एक पत्रकार परिषद होणार आहे.. त्यात विरोधकांच्या आरोपांची उत्तरे देण्यात येतील...
MUMBAI WATER : मुसळधार पावसामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांतील जलसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. ..सातही तलावांमध्ये एकूण ७ लाख ३ हजार दशलक्ष लिटर पाणी साठलंय... हा साठा एकूण क्षमतेच्या जवळपास ५० टक्के आहे.... यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच जलसाठ्याने ५० टक्क्यांच्या उंबरठ्याला गाठलंय... केवळ ४८ तासांत तलावांमध्ये जवळपास ७० दिवसांच्या पाणीपुरवठ्याइतका अतिरिक्त साठा जमा झाला... त्यामुळे पाणीसाठ्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे....
देशातील एकूण एकशिक्षकी शाळांची संख्या कमी झालेली असताना, महाराष्ट्रात मात्र ही संख्या वाढल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या 'यूडायस प्लस' अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या आता नऊ हजारांवर पोहोचली असून, ही बाब शालेय शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने चिंतेची असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने देशातील शालेय शिक्षणाची स्थिती मांडणारा यूडायस प्लस अहवाल नुकताच जाहीर केला.
STATE RAIN BREAK : आठवडाभर जोरदार बरसल्यानंतर राज्यात पावसाने आता विश्रांती घेतलीय...पावसाचा जोर ओसरल्याने नद्यांचा पूरही ओसरू लागला आहे... गेले 8 दिवस पडलेल्या पावसाने तळाला गेलेल्या धरणांत 41 टक्के पाणीसाठा जमा झालाय...महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी कोयना धरण 50 टक्के भरले आहे... तर नाशिकचं गंगापूर धरण 65, भावली धरण 87 टक्के भरले आहे...दरम्यान पुढील काही दिवस राज्यात पावसाची उघडीप असणार आहे...राज्याच्या इतर भागात चांगला पाऊस बरसला असला तरी विदर्भ आणि मराठवाडा मात्र अजूनही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे...