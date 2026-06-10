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Written ByAashish Udas
Published: Jun 10, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:03 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
10 June 2026 09:39 AM (IST)

कोथरूड गोळीबार प्रकरण, निलेश-सचिन घायवळ यांचा एकमेकांशी संवाद

 

 

Nilesh Ghaywal : कोथरूड गोळीबार प्रकरणी फरार असलेला मुख्य आरोपी निलेश घायवळ आणि त्याचा भाऊ सचिन घायवळ एकमेकांच्या संपर्कात असल्याचे तपासात उघड झालंय.. दोघेही फरार असणाऱ्या काळात फेस टाईमद्वारे संवाद साधत होते. पोलीस तपासात ही माहिती उघड झालीय. निलेश गायवळ स्वतःचा माग काढता येऊ नये म्हणून एका कामगाराचे एटीएम कार्ड वापरत असल्याची माहिती मिळतेय.. सचिन घायवळकडून चार मोबाईल,एक लॅपटॉप आणि पाच पेन ड्राईव्ह जप्त करण्यात आले आहे. या सर्वांचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी न्यायालयाने तीन दिवसाची पोलीस कोठडी दिली आ

10 June 2026 09:06 AM (IST)

राष्ट्रवादीला अर्थऐवजी ग्रामविकास खातं?

 

NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थ खात्याऐवजी ग्रामविकास किंवा ऊर्जा खातं मिळणार असल्याची शक्यता आहे... अजित पवारांच्या निधनानंतर अर्थ खातं मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे आहे.. मात्र अजित पवारांच्या निधनाच्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर अर्थ खातं पुन्हा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीनं कंबर कसलीय... याच संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी म्हटलं होतं.. मात्र अर्थ खातं आपल्याकडे असावं असा भाजपचा आग्रह असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय.. ग्रामविकास किंवा ऊर्जा खाते राष्ट्रवादीला देण्यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती मिळते... 

10 June 2026 08:41 AM (IST)

मंत्रालयातील कामं आणखी जलद होणार
 

Mantralay : प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या 33 प्रशासकीय विभागांची संख्या 45 होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. कृषी, पशूसंवर्धन दुग्ध विकास मंत्रालय विभागाचे विभाजन करून कृषी विभाग आणि पशूसंवर्धन दुग्ध विकास विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आलेत.. तसंच सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग
विभागाचे विभाजन करण्यात आलंय. आता तीनही विभाग स्वतंत्र असतील.. 

10 June 2026 08:04 AM (IST)

केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाचे वारे- सूत्र

 

Central Cabinet : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तसेच आगामी काळात काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. विद्यमान मंत्रिमंडळातील डझनभर मंत्र्यांना डच्चू मिळणार असल्याची शक्यता आहे... केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हेही वादाच्या भोक्ऱ्यात अडकले होते. यामुळे या दोघांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेचे सदस्य झाले असून त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाते का, याकडेही लक्ष असेल. पंजाबमधील निवडणूक लक्षात घेऊन 'आप'मधून भाजपमध्ये आलेल्या राघव चड्डा यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या १८ जूनला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीनंतर पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि विस्तार केला जाणार असल्याची चर्चा आहे. 

10 June 2026 07:37 AM (IST)

राष्ट्रवादी (SP)  पक्षाचा आज वर्धापन दिन

 

 

NCP (SP) : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आज वर्धापन दिन..राष्ट्रवादी SPकडून आज वर्धापन दिन साजरा होणार..यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये साजरा होणार सोहळा...उद्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिन मेळावा

10 June 2026 07:34 AM (IST)

मोदी सरकारच्या कार्यकाळाला 12 वर्ष पूर्ण

 

 

PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज एक नवा महाविक्रम आपल्या नावावर केलाय.. देशात सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहण्याचा विक्रम नरेंद्र मोदींच्या नावे नोंदवण्यात आलाय.. नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा विक्रम मोडीत काढलाय...पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला यशस्वीरित्या काल दोन वर्षे पूर्ण झालीत. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 13 मे 1952 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. ते सलग 4 हजार 397 दिवस म्हणजेच 12 वर्षे आणि 14 दिवस देशाचे पंतप्रधान राहिले होते. लोकनियुक्त पंतप्रधान म्हणून आज मोदींचे सलग 4 हजार 398 दिवस म्हणजेच 12 वर्षे 15 दिवस पूर्ण झालेत.. तसेच 7 ऑक्टोबर 2001 ते २२ मे 2014 पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि 26 मे 2014 पासून आतापर्यंत देशाचे पंतप्रधान असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. लोकनियुक्त सरकारांचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदींनी तब्बल 9 हजार पेक्षा जास्त दिवस पूर्ण केले आहेत..

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Aashish Udas

Aashish Udas

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